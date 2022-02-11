В России показали новый боевой корабль, способный погружаться под воду

12:45 11.02.2022

В России разработали корабль из семейства «Страж», сочетающий преимущества субмарины и надводной боевой единицы

Конструкторское бюро «Рубин» представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», который сочетает преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.

Данный вариант имеет максимальный состав вооружения - малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм.

Также это наиболее крупная версия, длиной около 72 метров и нормальным водоизмещением около 1300 тонн.



Фото с сайта ckb-rubin.ru

По словам разработчиков, новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении.

Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.

Корабль оснащен двумя герметичными многофункциональными ангарами для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны.



Фото с сайта ckb-rubin.ru

Корабль также может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических ПЛ. Дальность плавания составляет до 4000 миль на скорости 10 узлов (при необходимости может быть увеличена).

Возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами, в т.ч. более простыми и выгодными.