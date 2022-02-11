В России показали новый боевой корабль, способный погружаться под воду
Конструкторское бюро «Рубин» представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», который сочетает преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.
Данный вариант имеет максимальный состав вооружения - малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм.
Также это наиболее крупная версия, длиной около 72 метров и нормальным водоизмещением около 1300 тонн.
Фото с сайта ckb-rubin.ru
По словам разработчиков, новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении.
Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.
Корабль оснащен двумя герметичными многофункциональными ангарами для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны.
Фото с сайта ckb-rubin.ru
Корабль также может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических ПЛ. Дальность плавания составляет до 4000 миль на скорости 10 узлов (при необходимости может быть увеличена).
Возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами, в т.ч. более простыми и выгодными.
Комментарии читателей Оставить комментарий
у японцев совсем другие цифры. Сравните, коль не лень.
А вы считаете, что нынешние победят-таки малой кровью?
Тогда, pls, в первые ряды...
Похоже опять пенсию поднимут лет на десять
В русско-японской войне японцы потеряли в ДВА РАЗ больше, чем русские. Сколько потеряли при Сосо- ты знаешь сам.
.. только проклятый Сталин, несмотря ни на что, дожал-таки Великую Германию, а всем любезный Николай дуплетом продул две войны, да ещё и сдался генералам-предателям (Горбачёву было, с кого себя кроить).
И вообще, молодой человек, если вы русский. должны понимать, что "война малой кровью" - это не про нас. Про нас - вляпаться по самое "не болуйся", после чего, как Феникс, из пепла - через "не могу", к победе (если вожак - не картонный).
Тема раскрыта не полностью: не названа баржа " Нет времени на раскачку!" и буксир " Слезем с нефтегазовой иглы! "