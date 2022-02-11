В России показали новый боевой корабль, способный погружаться под воду

В России разработали корабль из семейства «Страж», сочетающий преимущества субмарины и надводной боевой единицы

Конструкторское бюро «Рубин» представило вторую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», который сочетает преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля.

Данный вариант имеет максимальный состав вооружения - малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм.

Также это наиболее крупная версия, длиной около 72 метров и нормальным водоизмещением около 1300 тонн.


Фото с сайта ckb-rubin.ru

По словам разработчиков, новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении.

Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.

Корабль оснащен двумя герметичными многофункциональными ангарами для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны.


Фото с сайта ckb-rubin.ru

Корабль также может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических ПЛ. Дальность плавания составляет до 4000 миль на скорости 10 узлов (при необходимости может быть увеличена).

Возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами, в т.ч. более простыми и выгодными.

Источник: КБ «Рубин»
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 20:55
    Гость: Почему-то

    у японцев совсем другие цифры. Сравните, коль не лень.
    А вы считаете, что нынешние победят-таки малой кровью?
    Тогда, pls, в первые ряды...

  3. 11.02.2022, 20:10
    Гость: Ага, дожал.

    В русско-японской войне японцы потеряли в ДВА РАЗ больше, чем русские. Сколько потеряли при Сосо- ты знаешь сам.

  4. 11.02.2022, 19:03
    Гость: Оно конечно,

    .. только проклятый Сталин, несмотря ни на что, дожал-таки Великую Германию, а всем любезный Николай дуплетом продул две войны, да ещё и сдался генералам-предателям (Горбачёву было, с кого себя кроить).
    И вообще, молодой человек, если вы русский. должны понимать, что "война малой кровью" - это не про нас. Про нас - вляпаться по самое "не болуйся", после чего, как Феникс, из пепла - через "не могу", к победе (если вожак - не картонный).

  5. 11.02.2022, 18:41
    Гость: Замечание

    Тема раскрыта не полностью: не названа баржа " Нет времени на раскачку!" и буксир " Слезем с нефтегазовой иглы! "

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