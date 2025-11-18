Монадикос feat. Роберт Остролуцкий «Глубина» (интернет-сингл)

Монадикос feat. Роберт Остролуцкий «Глубина» (интернет-сингл)

Исполнитель: Монадикос feat. Роберт Остролуцкий, Название: «Глубина», Стиль: рок, Год: 2025

Есть песни, в которые музыканты вложили все самое сокровенное. Такие композиции сопровождают авторов, как путеводные звезды, но именно поэтому кажутся недосягаемыми и не могут реализоваться десятилетиями. Именно так произошло с песней «Глубина» группы «Монадикос», написанной ее вокалисткой Марьям Монадикос и гитаристом Евгением Афанасьевым еще в 2008-м. Спустя 7 лет планировался релиз сингла, который пришлось отложить.

С годами «Глубина», по свидетельству музыкантов, превратилась из мрачной баллады в светлое воспоминание о детстве. Нынешняя версия была записана на питерской студии «Добролет», а партию гитары исполнил Александр Цой, которой многое изменил в фактуре песни. Мужской вокал доверили создателю команды «Собаки табака» Роберту Остролуцкому. Несмторя на то, что он писался дистанционно, ему удалось достичь полной синергии с Марьям Монадикос. Теперь перед нами важное напоминание о том, что духовных вершин надо достигать для того, чтобы смотреть в глубину и постигать самую суть вещей.

