21:45 9.12.2020

Мало кто из автолюбителей способен точно назвать, сколько модификаций этой модели автомобиля от концерна Porsche вышло за его многолетнюю историю, или его технические показатели и характеристики

Но любой, кто хоть когда-нибудь интересовался историей автомобилестроения, сразу же скажет, что Porsche 911 - это самая настоящая легенда. Можно с полной уверенностью утверждать, что именно Porsche 911 являлся той движущей силой, которая толкала в спину не одного проектировщика или инженера, подстегивала на создание новых моделей. Давала реальный эталон, идеал, к которому стоит стремиться, и уровень, которого стоит достичь.

Третья машина Фердинанда Порше



Началась история Porsche 911 достаточно давно, в средине прошлого века, а предшествовала новому автомобилю машина, чуть ли не скопированная со знаменитого «жука» Volkswagen Beetle. Фердинанд Порше, который на то время лично работал в своем же КБ, разработал своего «первенца» Porsche 356. Маленькая, легкая в управлении и очень симпатичная на вид, спортивная машина сразу пришлась по душе автомобилистам мира.

К шестидесятым годам, перенеся несколько модернизаций, эта модель авто завершила свое существование. Главной причиной можно считать ее «фольксвагеновское» происхождение, да и просто время требовало чего-то более нового.

Порше стремился создать что-то, концептуально отличающееся от уже имеющегося автопродукта на рынке и тем самым завоевать предпочтения покупателей на долгие годы, и ему это удалось в полной мере. В своих воспоминаниях мэтр Порше писал, что изначально планировал отойти от привычной двухдверной модели и создать полуспортивный четырехместный автомобиль, однако со временем понял, что не должен отдаляться от той концепции, которая уже была создана, и от той репутации, которую его компания уже успела заработать на мировом авторынке. Потому новое авто стало первым спорткаром от концерна Porsche, который проживет долгую жизнь, перенеся множество рестайлингов и модификаций.

Международная автовыставка, которая прошла во Франкфурте в 1963 году, ознаменовалась тем, что Порше презентовал новый, собственный концепт-кар, названный Porsche 901. Машина вызвала некоторый ажиотаж, а спустя год, на еще одной довольно престижной выставке в Париже, вокруг нового спортивного купе разразился самый настоящий скандал. Оказалось, что компания Peugeot имеет эксклюзивное право маркировать машины трехзначными числами с нулем посредине. Пришлось экстренно переименовывать модель, и создатель не стал долго думать, присвоив машине индекс 911.

Но к тому времени было уже выпущено около восьми десятков серийных автомобилей, которые еще долгое время после вышеозначенных событий разъезжали по улицам.

Основной дизайн нового Porsche 911 в целом походил на предшествующую модель, однако различия все же были. Во-первых, внешние очертания авто создал сын Фердинанда Порше - Бутци, взяв за главную идею стремительность и красоту. Формы Porsche 911 стали, наверное, самыми запоминающимися из всех существующих когда-либо за всю историю автомобилестроения. До сих пор автомобили этой модели, даже по прошествии многих лет, полностью отличимы в потоке и легко идентифицируются с первым Porsche 911.

Во-вторых, благодаря более обтекаемой линии кузова, удалось добиться улучшения аэродинамических качеств Porsche 911 (коэффициент 0.38, по сравнению с прошлым 0.4). По сравнению с 356 моделью новый 911 утратил некоторую округлость, а взамен получил лобовое стекло, расположенное под более острым углом, а также более пологий градус заднего спуска кузова.

Несколько увеличилась колесная база автомобиля по сравнению с 356 моделью, а сами колеса стали немного уже. Это позволило сэкономить больше места для внутреннего пространства авто, и там стало гораздо просторнее.

Компоновка автомобиля осталась заднемотроной и заднеприводной же. Порше подумывал и над переднемотрной моделью, но решил, что заднемоторной вариант все же намного конкурентоспособнее остальных (с чем не соглашались некоторые его коллеги), и оставил все как есть.

На авто устанавливали оппозитный «движок» на шесть цилиндров, с воздушным охлаждением и сухим картером-маслосборником, находящийся позади задней оси. Это давало некоторые преимущества при участии автомобиля в гонках. Значительно выросла и мощность машины, теперь 2-литровый силовой агрегат был способен развить до 130 лошадиных сил, а следует помнить, что за окнами стоял всего лишь 64-й год прошлого века. Конструкторами изначально была заложена возможность увеличения рабочего объема агрегата до 2.7 литров. Нужно отметить, что на последних версиях Porsche 911 стоят 3.8-литровые «движки», а господин Порше в 1963 году не мог об этом и мечтать.

Уже на то время было отмечено автомобилистами, что заднемоторная компоновка дала и еще несколько дополнительных плюсов для спортивного будущего авто. Например, машина намного устойчивее на дороге, менее подвержена боковым порывам ветра и кренам, более маневренна и послушна в управлении. Оснащали Porsche 911 пятискоростной коробкой переключения передач, конечно же, механической. Запатентованный создателем машины специальный синхронизатор действовал всегда чутко и ровно. Чрезвычайно близкие друг к другу передаточные числа делают переключения передач практически бесшумными, правда, за исключением низких скоростей.

Нужно сказать, что по всем прогнозам предполагалось, что новая Porsche 911 будет выпускаться не более пятнадцати лет, и линии производства авто несколько раз порывались закрыть, например, в конце семидесятых годов прошлого века, а потом еще раз в средине восьмидесятых. Но Porsche 911 оказался необычайно живучим. Видимо, из-за того, что спрос на машину не только не падал, но и постоянно рос, ее не снимали с производства на протяжении двадцати пяти лет! Причем все эти четверть столетия конструкция, двигатель и кузов не претерпели практически никаких кардинальных переделок, а только поверхностные.

В 1965 году автомобили от концерна Porsche с маркировкой 911 и типом кузова 901 (на него не требовалось разрешения Peugeot) поступили в продажу на всей территории Европы. Это был, как говорится, базовый образец, который оснащался уже вышеозначенным двигателем и шестью однокамерными карбюраторами Solex. Стояла в первом поколении авто и стандартная «механика» на пять скоростей. Дополнительно можно было заказать дифференциал повышенного трения. Porsche 911 имел торсионную независимую подвеску, впереди стойки на продольном торсионе и треугольных рычагах (во многом из-за значительной экономии места), а сзади на поперечном торсионе и на двухсоставных косых рычагах. Машины первого поколения оснащались стандартными дисковыми тормозными колодками, а также реечным рулевым механизмом.

Отличало машину Porsche 911 от моделей других производителей также внутреннее оформление и наполнение салона. Стандартный блок педалей удобно был закреплен в полу авто, кресла имели три различных уровня регулировок (по особому заказу можно было приобрести специальные гоночные сидения от Recaro), а также ремни безопасности, крепящиеся в двух точках. На первое поколение Porsche 911 уже с завода устанавливали двойную систему отопления салона, во-первых, автономную бензиновую печку, а во-вторых, обводной теплообменник, непосредственно связанный с глушителем. Покупателю также предоставлялась возможность, за доплату, установить в салоне Porsche 911 первого поколения и кондиционер с тремя уровнями настроек.

В 1966 году Porsche 911 первый раз подвергся некоторой модификации, а также впервые поступил на рынок Соединенных Штатов, где был встречен очень приветливо. Автомобиль получил две дополнительные модификации двигателей, а также упрощенную «механику» на четыре скорости. В 67-68 годах прошлого века компанией Porsche был разработан новый кузов, специально для продаж на территории Америки, так как ходили слухи, что США будут отказывать в сертификации всем авто с открытым кузовом. Опасения так и остались только словами, зато машина преобразилась, и даже когда в линейке создали настоящий кабриолет, этот вариант так и не был снят с производства. Кроме того, в 1968 году разработали новую коробку переключения передач, полуавтоматическую Sportomatic, которая оставалась опциональной вплоть до создания полноценного «автомата». В то время на Porsche 911 ставили три 2-литровых «движка» мощностью от 110 до 160 лошадиных сил.

Через год, в 1969 году, автомобиль обзавелся новым кузовом, внешне практически не отличающимся от старой версии. Однако колесная база стала больше, без ущерба для длины автомобиля, то есть задняя ось была просто сдвинута назад. Зато двигатели значительно изменились. На двух впервые установили новейшую систему механического впрыска Kugelfischer, что позволило увеличить их мощность фактически до 170 «лошадок». Выбор КПП остался прежним, однако вместо устаревшего дифференциала был разработан совершенно новый, специально для Porsche 911. Установили на авто более «шустрый» рулевой механизм, а также основательно перебрали подвеску, оставив основной принцип прежним. Несколько изменилась и приборная панель, обновился спидометр, а также и тахометр. Впервые салон оборудовали инерционными трехточечными ремнями даже в базовой версии, что привлекло еще больше потребителей.

С 70-го года прошлого века компания Porsche сделала упор на модернизацию двигателей, оставив кузов, трансмиссию, экстерьер и интерьер автомобиля практически без изменений. В семидесятом году мощность предлагаемых двигателей была увеличена в основном за счет рабочего объема, который вырос до 2.2 литров. Двигатель получил новую маркировку 911 2. 2, а в 72-ом году был создан еще один новый двигатель, объем которого был больше за счет совершенно нового коленвала, он имел больший ход, в совершенно новом блоке цилиндров.

1973 год ознаменовался тем, что концерн Porsche вывел на международный рынок самую мощную из всех моделей первого поколения Porsche 911 под именем Carrera RennSport. Название происходит от известной гонки родом из 50-х, которую авто от Porsche неоднократно выигрывали. В будущем концерн начнет использовать и это имя тоже для обозначения всех модификаций 911, не оснащенных турбонаддувом. Под капот этого авто поставили силовой агрегат, как говорится, из будущего (то есть от разработанного для второго поколения 911), 2.7-литровый агрегат мощностью 210 лошадиных сил, все с тем же шестидроссельным механическим впрыском. Кроме того, модернизация агрегата позволила изменить и крутящий момент, а также производительность и экономические показатели машины. На Porsche 911, который ввозился в Соединенные Штаты, начали устанавливать антикрыло. С 1974 года выпуск Porsche 911, в том числе Carrera RennSport первого поколения, был полностью свернут, и на их место уже спешили автомобили второго поколения.

Второе поколение или рестайлинг первого?



На самом деле, разделить линейку модели Porsche 911 на первое и второе поколение можно только условно, сама компания не разграничивает эти две модификации, однако и не отрицает, когда эксперты это делают. Основная часть машины, то есть все главные системы, силовой агрегат, кузов, трансмиссия и шасси остались прежними. Да и по документации автомобиль маркируется совершенно одинаково, что до 74-го года, что после него. На то время концерн уже приобрел достаточно полезную традицию раз в год производить «ревизию» всех выпускаемых моделей.

В результате одной из таких «ревизий» и появилось так называемое второе поколение или, как еще говорят, «G-modell». Побуждением для модификации и модернизации стал опять же американский рынок, который диктовал новые стандарты. Упор стали делать на экологичность, а также безопасность.

Автомобиль в первую очередь должен был держать удар, особенно фронтальный, в конкретно установленных скоростных рамках. Разработчики концерна снова засели за чертежи, и появились энергопоглощающие картриджи, при помощи которых бампера крепились к кузову. Кроме того, на самом кузове появилось несколько боковых накладок, что визуально делало машину более серьезно оснащенной. В целом принципиальная конструкция кузова осталась та же. На передние сидения были установлены интегрированные подголовники, а также предустановленными стали ремни безопасности на инерционной основе на все сиденья. Руль тоже претерпел изменения и обзавелся ломающимся валом, что значительно снижало риск травмирования грудной клетки водителя.

То есть второе поколение не сильно отличалось от первого в чисто техническом плане, зато интерьер салона авто изменился практически до неузнаваемости. Сообразно с веяниями времени, передняя панель изменила форму, а сиденья стали мультиконтурными, кроме того, машину стали постепенно оснащать удобными и функциональными электроприспособлениями вроде стеклоподъемников, магнитофона с радиоприемником, электроподогревом зеркал и тому подобным оборудованием. Нужно сказать, что более спортивная версия авто - Carrera с 2.7-литровым силовым агрегатом - продавалась как на европейских рынках, так и за океан, в Соединенные Штаты. Для Европы предусмотрена была базовая комплектация, а в США поступали автомобили, максимально комфортные, но не самые мощные. Оснащали все варианты кузова 991 Carrera задним антикрылом, передним спойлером, а также специальным аэродинамическим обвесом.

Американский рынок довольствовался 2.7-литровым «движком» и мощностью 175 лошадиных сил, а для Европы устанавливали агрегаты с тем же объемом, однако с мощностью в 209 «лошадок». Кроме того, оставались неизменными и все остальные технические характеристики, присущие модификациям первого поколения. В 1975 году создатели наконец-то выпустили в серийное производство Porsche 911 с новым двигателем с турбонаддувом. Это был 3-литровый силовой агрегат, способный развить мощность до 295 лошадиных сил. Машина отличалась от ненаддаувных версий разве что новым оформлением салона, более дорогим и роскошным, в остальном это был все тот же Porsche 911. Кузов с маркировкой 930, который использовался на турбо-модификациях, был лишь в одном варианте – купе. Кабриолет с таким типом агрегата появился гораздо позже, только в 1987 году.

Претерпев еще несколько модификаций и модернизаций, которые в основном касались двигателя и ходовых качеств, Porsche 911 победоносно прошествовал от семидесятых до конца восьмидесятых. Компания по какой-то причине не очень любит распространяться о причинах, по которым в это время автомобиль претерпел скорее регресс, чем прогресс. После того, как в 78-м году линейка обзавелась 3.3-литровым двигателем, который легко разгонял авто до сотни километров всего за 5.4 секунды (что и вывело Porsche 911 на уровень чрезвычайно дорогостоящих Ferrari 512BB, Lamborghini Countach и прочих), нововведения практически и закончились. Некоторые авторитетные эксперты считают, будто это связанно с тем, что именно в этот период компания собиралась свернуть выпуск модели, однако не смогла этого сделать из-за постоянного, не спадающего спроса на автомобили.

Новая история или дальнейшее развитие



Третье поколение Porsche 911 имело специальный индекс 964, а версия 911 Turbo получила следующий порядковый номер 965 и обозначалась как пятое поколение. Именно турбированный вариант был настоящим «хитом», под его капотом билось 3.3-литровое «сердце» мощностью в 300 «лошадей», в паре с обновленной пятиступенчатой «механикой». Традиционно авто оснащалось 17-дюймовыми колесными дисками, а также улучшенной тормозной системой.

В 1993 году создали очередной новый турбированный двигатель с рабочим объемом 3.6 литра и воздушным охлаждением. На этот вариант установили 18-дюймовые диски, а на капоте появилась надпись, блистающая хромом - «turbo 3.6». В 1995-м был разработан и новый кузов, с лучшей аэродинамикой, а еще через год и новый «движок» мощностью в невероятные 408 «лошадей». Кроме того, машина уже имела полноприводный вариант.

В 1996 году на мировой рынок поступили еще две модификации Porsche 911 - версия GT, которая была почти на 200 килограммов легче всех предшественников, а, следовательно, и быстрее, а также Targa (индекс 993), которая уже значительно отличалась по внешнему виду. Особенностью Targa стала стеклянная крыша, которую можно было сдвигать, а также акцентированное остроугольное боковое окно.

В 1998 году Porsche 911 претерпел первое за всю историю модели кардинальное изменение. На рынок вышла совершенно обновленная машина, мало похожая на уже привычное для автомобилистов купе. Пятое поколение получило новую версию кузова (индекс 996), от старого 911 осталась только компоновка и расположение силового агрегата. Колесную базу увеличили на 10 сантиметров, а характерные «лягушачьи глазки» головных фар (теперь – биксеноновых), ставшие визиткой Porsche 911, несколько сгладили. Двигатель теперь имел водяное охлаждение и мощность в 420 «лошадок». Характерными чертами стали подвижный спойлер сзади, а также воздухозаборники за дверями. Это авто уже было способно развить скорость в 100 километров в час всего лишь за 4.2 секунды.

Летом 2004 года на европейский рынок выпустили новое, условно считаемое шестым, поколение Porsche 911. Задняя колея увеличилась на 3 сантиметра, а кроме того, вернулись любимые всеми круглые фары, появились новые бамперы, а отделка стала более техногенной. Пластик и металл - вот что может стать девизом модели от пятого поколения и дальше. Двигатель снова претерпел модификацию и теперь мог разогнаться до 310 километров в час при мощности в 480 «лошадей». Лишним будет упоминать, что машина была оснащена по последнему слову техники, всеми опциями, которые только можно себе представить.

Самым ярким событием 2006 года для компании Porsche стал выход новой модификации 911 Targa, разработанной на основе авто 96 года. Стеклянная поверхность, начиная от лобового стекла и до самого заднего стекла, которое поднималось, придает этой машине невероятный, фантастический вид. Верхняя панель может сдвинуться под заднее стекло всего за 7 минут. Причем бортовой компьютер реагирует даже на голосовые команды. Комплектуется новая Targa двумя вариантами силовых агрегатов: 3.6-литровым мощностью 326 «лошадей» и 3.8-литровым мощностью 355 лошадиных сил. Еще одной особенностью этой модификации является то, что, сложив задние кресла, можно получить дополнительное багажное отделение емкостью 230 литров.

За всю свою многолетнюю историю Porsche 911 стал самой настоящей легендой, он зарекомендовал себя как машина с удивительным дизайном, хорошей функциональностью, а также уникальной способностью развивать просто невероятную скорость. Журнал Forbes причислил Porsche 911 к десятке машин, что изменили мир, как самые продаваемые спортивные авто за всю историю автомобилестроения. Кроме того, в международном голосовании на звание автомобиль века именно Porsche 911 занял почетное пятое место.

Фото с сайта pixabay.com