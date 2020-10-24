Лучшие гибридные автомобили 2020 года
Но которые еще не доверяют полной электрификации, либо из-за ограничений несколько ограниченной сети зарядных пунктов, или из-за необходимости иметь возможность использовать инерцию традиционного двигателя внутреннего сгорания.
Это, конечно, гибридные автомобили, которые сочетают в себе два двигателя, один внутреннего сгорания (классический), а другой электрический, питание от батарей. Их можно классифицировать на три типа:
- Во-первых, параллельные гибриды, в которых обычные и электрические двигатели работают вместе, чтобы передавать энергию на колеса. Это относительно простое решение, но оно не самое эффективное. Они также известны как полу-гибриды.
- Во-вторых, серии гибридов, в которых обычный двигатель внутреннего сгорания не имеет механического соединения с колесами, используются только для выработки электроэнергии. Другими словами, перед электродвигателем стоит задача выработки электроэнергии для перемещения транспортного средства. Когда батарея заполнена, обычный двигатель временно отключается.
- Наконец, есть комбинированные гибриды, те, которые могут двигаться с пульсом одного из своих двигателей (обычных и электрических), потому что оба имеют механическую связь с колесами, что позволяет циркулировать в электрическом режиме. Они также известны как полный гибрид.
Если вы считаете, что гибридизация является самой популярной моделью мобильности для вас, вот выбор лучших гибридных автомобилей с 2020 года.
Audi A6 PHEV
Это спортивный и эффективный автомобиль. Матрица светодиодные фары, спортивные сиденья, четырехзонный кондиционер, Audi виртуальная кабина, спортивная подвеска, 19-дюймовые колеса и красные тормозные удлинители добавить еще больше спортивности седан. Он разоёт 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч. В электрическом режиме он достигает скорости 135 км/ч и может проехать более 40 км, согласно циклу WLTP.
Таким образом, она была удостоена ярлыка "0 шоу". Audi является одним из брендов с наиболее нулевой и ECO этикетки. Автомобиль сочетает в себе два двигателя, один сгорания, а другой электрический, которые вместе дают мощность 270 кВт (367 л.с.). Четырехцилиндровый двигатель 2.0 TFSI производит 185 кВт (252 л.с.). Электродвигатель, интегрированный в семитупенчатую коробку передач S tronic, имеет максимальную мощность 105 кВт.
Цена: $62,200
Ford Mondeo Гибридный
С точки зрения размера и производительности, гибридная версия Ford Mondeo не имеет прямого конкурента на рынке. Его 187 л.с. газ-электрический двигатель, в сочетании с шести ступенчатой автоматической коробкой передач, сочетает в себе очень низкий расход топлива и выдающуюся производительность. В противном случае, Mondeo является блестящей моделью с динамической точки зрения и с точки зрения компоновки задних сидений, хотя в этом гибридном варианте, багажное отделение уменьшается с 550 до 383 литров в четырехдверном варианте, из-за литий-ионных батарей, которые отнять часть мощности.
Цена: 36 150 евро
Honda CR-V
Технически, эта Honda использует i-MMD (Интеллектуальный Multi-Mode Drive) технологию, которая состоит из четырех основных компонентов: 2,0-литровый бензиновый двигатель, электрический привод, генератор и литий-ионный аккумулятор мощностью около 1 кВт-ч. Эта система имеет три режима работы: 100% электрический, гибридный и только с двигателем внутреннего сгорания. В целом, вождение Honda CR-V Hybrid не отличается от любого другого автоматического транспортного средства, даже если он не имеет коробки передач как таковой. Ощущение ускорения соответствует его мощности 184 л.с.
Цена: 35,750 евро
Hyundai Ioniq
Корейский компакт был первым автомобилем на рынке, который будет предлагаться с электрической, гибридной и гибридной механикой. Он зарекомендовал себя как эталон среди зеленых автомобилей, так как он предлагает много возможностей для конфигурации. Гибридные версии сочетают в себе электродвигатель и бензиновый двигатель мощностью 1,6 л мощностью 141 л.с. С точки зрения интерьера и комфорта, все варианты Ioniq воспользоваться качеством скачок Hyundai, с сложной и хорошо готовый интерьер, компактный пригодность для жизни и большие багажники.
Цена: 27,750 евро
Kia Niro
Переднеприводный гибридный кроссовер, который имеет уникальный образ внедорожника, но не имеет системы полного привода. Тем не менее, это сбалансированный автомобиль из-за его хорошего соотношения цена-продукт и, прежде всего, его интересные гибридные и электрические силовые установки.
Фото Makizox с сайта ru.wikipedia.org
Есть три версии: гибрид 1.6 HEV, который сочетает в себе бензиновый двигатель и электродвигатель на общую мощность 141 л.с., еще один гибридный 1.6 PHEV той же мощности и дальностью 58 км в электрическом режиме и, наконец, вариант 204 л.с. EV в электрическом режиме только с дальностью от 300 до 450 км.
Цена: 28 990 евро
Лексус LC500h
Это гибридное купе японской марки предлагает опыт вождения, продвинутый командой из более чем 4000 дизайнеров, инженеров и техников. Он оснащен первой в мире четырехступенчатой многоступенчатой гибридной системой, 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с электромотором мощностью 359 л.с. Они использовали углеродное волокно-усиленный пластик для крыши и дверных рам, в то время как капот, багажник и дверные панели легкий алюминий и корпус сделан из высокой прочности стали. Элементы управления и дисплеи интуитивно расположены и оснащены магниевыми камерами и дверными прокладками Alcantara. Он включает в себя сенсорный pad и Head-Up Display систем.
Цена: 111. 990 евро
Мицубиси Аутлендер PHEV
Подключаемый электрический гибридный внедорожник с аккумулятором большой емкости, позволяющий проехал 54 километра в 100% электрическом режиме. С добавлением 135 л.с. Аткинсон 2,4-литровый бензиновый двигатель, он гарантирует совокупную дальность более 600 километров. С быстрым зарядным устройством, это займет всего 25 минут, чтобы достичь 80% от емкости аккумулятора и 100% время зарядки на обычной домашней розетке составляет около четырех с половиной часов. Его пульт дистанционного управления предупреждает вас, когда заряд завершен, а также позволяет установить часы зарядки или запрограммировать его для подогрева или охлаждения кабины. Его гибридная технология отдает приоритет электрическому режиму с двумя двигателями 82 л.с. (AV) и 95 л.с. (AR), который предлагает ежедневную работу практически без выбросов.
Цена: 39 490 евро
Рено Clio E-Tech
В начале 2020 года Renault представила Clio E-Tech, гибридную версию с 1,6-литровым бензиновым двигателем в сочетании с двумя электромоторами, один из которых выступает в качестве стартера, а другой устанавливается на инновационную без крабовую коробку передач без сцепления, разработанную благодаря опыту французской марки в Формуле-1.
Фото с сайта renault.lv
Все это дополняется батареей емкостью 1,2 кВт/ч, которая позволяет Clio E-Tech работать до 80% времени в электрическом режиме со скоростью от 70 до 75 км/ч. Его общая мощность составляет 140 л.с.
Цена: 22 600 евро
Леон PHEV
Четвертое поколение Seat Leon предлагает новую гибридную версию плагина. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и комбинированным электромотором мощностью 204 л.с. Он питается от литий-ионной батареи мощностью 13 кВт/ч, что позволяет ей проехать до 60 км в всеэлектром режиме. Он доступен в компактной пятидверной версии и семейной версии Sportstourer.
Цена: 31 000 долларов
Тойота Королла
В 2019 году японская компания вернула себе название Corolla для модели, которая представляет собой значительный качественный и эволюционный скачок на всех уровнях. Он разработан на модульной платформе TGNA, что он разделяет с Prius, C-HR или RAV-4, и поставляется в трех органах: хэтчбек, Touring Sport и седан, который возвращается после исчезновения с приходом Auris. Toyota Corolla имеет шесть уровней отделки: Business Plus, Active, Active Tech, Feel!, Advance и Advance Luxury. Первые три предлагаются только с 122 л.с. 1.8 бензиновый двигатель гибридной системы - унаследовал от C-HR - в то время как другие связаны с новым 2.0 179 л.с., за исключением Feel! которые могут быть объединены с обоими двигателями. Версия седана, с другой стороны, может выбрать только пять отделки, без Advanced Luxury.
Цена: 27 550 евро
Фольксваген Гольф GTE
Гибридная версия классики. С мощностью 150 кВт (204 л.с.), он предлагает красивую производительность благодаря комбинированной технологии двух двигателей, один сгорания, а другой электрический. После активации режима GTE, просто нажмите на ускоритель и двигатель производит впечатляющий звук. Если вы едете в электрическом режиме или двигатель TSI рев на полную мощность, звук компании весело. Аккумулятор электродвигателя можно зарядить на домашней розетке менее чем за четыре часа, в то время как на общественной зарядной станции его можно зарядить за два с четвертью часа, всегда с гарантией электрической дальности до 50 километров. Это, безусловно, один из лучших гибридных автомобилей на рынке.
Цена: 38 990 евро
Volvo XC60 Твин
Награжден 2018 Автомобиль года награду во всем мире, мощность его турбированный бензиновый двигатель, в сочетании с немедленного реагирования электродвигателя, делает его высокую производительность внедорожник. Бензиновый двигатель мощностью 303 л.с. управляет передними колесами, а электродвигатель мощностью 87 л.с. управляет задними колесами, что позволяет при необходимости мгновенно разгоняться и трансмиссия всех четырех колес. Эксклюзивное использование электродвигателя позволяет спокойно и без выбросов ездить, с дальностью более 45 км. Четыре различных режима вождения (Hybrid, Pure, Power и Individual) позволяют точно управлять двигателем. Подзарядка аккумулятора проста и быстра: во время вождения автомобиль заряжает ее с помощью генератора и восстанавливает энергию при торможении. Чтобы завершить нагрузку, просто подключите автомобиль к области, и он полностью заряжен менее чем за три часа.
Цена: 45 600 евро
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