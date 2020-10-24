Лучшие гибридные автомобили 2020 года

16:52 24.10.2020

Гибридные автомобили в 2020 году являются альтернативой для водителей, которые полны решимости внести свой вклад в сокращение выбросов загрязняющих веществ

Но которые еще не доверяют полной электрификации, либо из-за ограничений несколько ограниченной сети зарядных пунктов, или из-за необходимости иметь возможность использовать инерцию традиционного двигателя внутреннего сгорания.

Это, конечно, гибридные автомобили, которые сочетают в себе два двигателя, один внутреннего сгорания (классический), а другой электрический, питание от батарей. Их можно классифицировать на три типа:

Во-первых, параллельные гибриды, в которых обычные и электрические двигатели работают вместе, чтобы передавать энергию на колеса. Это относительно простое решение, но оно не самое эффективное. Они также известны как полу-гибриды.

Во-вторых, серии гибридов, в которых обычный двигатель внутреннего сгорания не имеет механического соединения с колесами, используются только для выработки электроэнергии. Другими словами, перед электродвигателем стоит задача выработки электроэнергии для перемещения транспортного средства. Когда батарея заполнена, обычный двигатель временно отключается.

Наконец, есть комбинированные гибриды, те, которые могут двигаться с пульсом одного из своих двигателей (обычных и электрических), потому что оба имеют механическую связь с колесами, что позволяет циркулировать в электрическом режиме. Они также известны как полный гибрид.

Если вы считаете, что гибридизация является самой популярной моделью мобильности для вас, вот выбор лучших гибридных автомобилей с 2020 года.

Audi A6 PHEV



Это спортивный и эффективный автомобиль. Матрица светодиодные фары, спортивные сиденья, четырехзонный кондиционер, Audi виртуальная кабина, спортивная подвеска, 19-дюймовые колеса и красные тормозные удлинители добавить еще больше спортивности седан. Он разоёт 0 до 100 км/ч за 5,6 секунды и достигает максимальной скорости 250 км/ч. В электрическом режиме он достигает скорости 135 км/ч и может проехать более 40 км, согласно циклу WLTP.

Таким образом, она была удостоена ярлыка "0 шоу". Audi является одним из брендов с наиболее нулевой и ECO этикетки. Автомобиль сочетает в себе два двигателя, один сгорания, а другой электрический, которые вместе дают мощность 270 кВт (367 л.с.). Четырехцилиндровый двигатель 2.0 TFSI производит 185 кВт (252 л.с.). Электродвигатель, интегрированный в семитупенчатую коробку передач S tronic, имеет максимальную мощность 105 кВт.

Цена: $62,200

Ford Mondeo Гибридный



С точки зрения размера и производительности, гибридная версия Ford Mondeo не имеет прямого конкурента на рынке. Его 187 л.с. газ-электрический двигатель, в сочетании с шести ступенчатой автоматической коробкой передач, сочетает в себе очень низкий расход топлива и выдающуюся производительность. В противном случае, Mondeo является блестящей моделью с динамической точки зрения и с точки зрения компоновки задних сидений, хотя в этом гибридном варианте, багажное отделение уменьшается с 550 до 383 литров в четырехдверном варианте, из-за литий-ионных батарей, которые отнять часть мощности.

Цена: 36 150 евро

Honda CR-V



Технически, эта Honda использует i-MMD (Интеллектуальный Multi-Mode Drive) технологию, которая состоит из четырех основных компонентов: 2,0-литровый бензиновый двигатель, электрический привод, генератор и литий-ионный аккумулятор мощностью около 1 кВт-ч. Эта система имеет три режима работы: 100% электрический, гибридный и только с двигателем внутреннего сгорания. В целом, вождение Honda CR-V Hybrid не отличается от любого другого автоматического транспортного средства, даже если он не имеет коробки передач как таковой. Ощущение ускорения соответствует его мощности 184 л.с.

Цена: 35,750 евро

Hyundai Ioniq



Корейский компакт был первым автомобилем на рынке, который будет предлагаться с электрической, гибридной и гибридной механикой. Он зарекомендовал себя как эталон среди зеленых автомобилей, так как он предлагает много возможностей для конфигурации. Гибридные версии сочетают в себе электродвигатель и бензиновый двигатель мощностью 1,6 л мощностью 141 л.с. С точки зрения интерьера и комфорта, все варианты Ioniq воспользоваться качеством скачок Hyundai, с сложной и хорошо готовый интерьер, компактный пригодность для жизни и большие багажники.

Цена: 27,750 евро

Kia Niro



Переднеприводный гибридный кроссовер, который имеет уникальный образ внедорожника, но не имеет системы полного привода. Тем не менее, это сбалансированный автомобиль из-за его хорошего соотношения цена-продукт и, прежде всего, его интересные гибридные и электрические силовые установки.

Фото Makizox с сайта ru.wikipedia.org

Есть три версии: гибрид 1.6 HEV, который сочетает в себе бензиновый двигатель и электродвигатель на общую мощность 141 л.с., еще один гибридный 1.6 PHEV той же мощности и дальностью 58 км в электрическом режиме и, наконец, вариант 204 л.с. EV в электрическом режиме только с дальностью от 300 до 450 км.

Цена: 28 990 евро

Лексус LC500h



Это гибридное купе японской марки предлагает опыт вождения, продвинутый командой из более чем 4000 дизайнеров, инженеров и техников. Он оснащен первой в мире четырехступенчатой многоступенчатой гибридной системой, 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 с электромотором мощностью 359 л.с. Они использовали углеродное волокно-усиленный пластик для крыши и дверных рам, в то время как капот, багажник и дверные панели легкий алюминий и корпус сделан из высокой прочности стали. Элементы управления и дисплеи интуитивно расположены и оснащены магниевыми камерами и дверными прокладками Alcantara. Он включает в себя сенсорный pad и Head-Up Display систем.

Цена: 111. 990 евро

Мицубиси Аутлендер PHEV



Подключаемый электрический гибридный внедорожник с аккумулятором большой емкости, позволяющий проехал 54 километра в 100% электрическом режиме. С добавлением 135 л.с. Аткинсон 2,4-литровый бензиновый двигатель, он гарантирует совокупную дальность более 600 километров. С быстрым зарядным устройством, это займет всего 25 минут, чтобы достичь 80% от емкости аккумулятора и 100% время зарядки на обычной домашней розетке составляет около четырех с половиной часов. Его пульт дистанционного управления предупреждает вас, когда заряд завершен, а также позволяет установить часы зарядки или запрограммировать его для подогрева или охлаждения кабины. Его гибридная технология отдает приоритет электрическому режиму с двумя двигателями 82 л.с. (AV) и 95 л.с. (AR), который предлагает ежедневную работу практически без выбросов.

Цена: 39 490 евро

Рено Clio E-Tech



В начале 2020 года Renault представила Clio E-Tech, гибридную версию с 1,6-литровым бензиновым двигателем в сочетании с двумя электромоторами, один из которых выступает в качестве стартера, а другой устанавливается на инновационную без крабовую коробку передач без сцепления, разработанную благодаря опыту французской марки в Формуле-1.

Фото с сайта renault.lv

Все это дополняется батареей емкостью 1,2 кВт/ч, которая позволяет Clio E-Tech работать до 80% времени в электрическом режиме со скоростью от 70 до 75 км/ч. Его общая мощность составляет 140 л.с.

Цена: 22 600 евро

Леон PHEV



Четвертое поколение Seat Leon предлагает новую гибридную версию плагина. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и комбинированным электромотором мощностью 204 л.с. Он питается от литий-ионной батареи мощностью 13 кВт/ч, что позволяет ей проехать до 60 км в всеэлектром режиме. Он доступен в компактной пятидверной версии и семейной версии Sportstourer.

Цена: 31 000 долларов

Тойота Королла



В 2019 году японская компания вернула себе название Corolla для модели, которая представляет собой значительный качественный и эволюционный скачок на всех уровнях. Он разработан на модульной платформе TGNA, что он разделяет с Prius, C-HR или RAV-4, и поставляется в трех органах: хэтчбек, Touring Sport и седан, который возвращается после исчезновения с приходом Auris. Toyota Corolla имеет шесть уровней отделки: Business Plus, Active, Active Tech, Feel!, Advance и Advance Luxury. Первые три предлагаются только с 122 л.с. 1.8 бензиновый двигатель гибридной системы - унаследовал от C-HR - в то время как другие связаны с новым 2.0 179 л.с., за исключением Feel! которые могут быть объединены с обоими двигателями. Версия седана, с другой стороны, может выбрать только пять отделки, без Advanced Luxury.

Цена: 27 550 евро

Фольксваген Гольф GTE



Гибридная версия классики. С мощностью 150 кВт (204 л.с.), он предлагает красивую производительность благодаря комбинированной технологии двух двигателей, один сгорания, а другой электрический. После активации режима GTE, просто нажмите на ускоритель и двигатель производит впечатляющий звук. Если вы едете в электрическом режиме или двигатель TSI рев на полную мощность, звук компании весело. Аккумулятор электродвигателя можно зарядить на домашней розетке менее чем за четыре часа, в то время как на общественной зарядной станции его можно зарядить за два с четвертью часа, всегда с гарантией электрической дальности до 50 километров. Это, безусловно, один из лучших гибридных автомобилей на рынке.

Цена: 38 990 евро

Volvo XC60 Твин



Награжден 2018 Автомобиль года награду во всем мире, мощность его турбированный бензиновый двигатель, в сочетании с немедленного реагирования электродвигателя, делает его высокую производительность внедорожник. Бензиновый двигатель мощностью 303 л.с. управляет передними колесами, а электродвигатель мощностью 87 л.с. управляет задними колесами, что позволяет при необходимости мгновенно разгоняться и трансмиссия всех четырех колес. Эксклюзивное использование электродвигателя позволяет спокойно и без выбросов ездить, с дальностью более 45 км. Четыре различных режима вождения (Hybrid, Pure, Power и Individual) позволяют точно управлять двигателем. Подзарядка аккумулятора проста и быстра: во время вождения автомобиль заряжает ее с помощью генератора и восстанавливает энергию при торможении. Чтобы завершить нагрузку, просто подключите автомобиль к области, и он полностью заряжен менее чем за три часа.

Цена: 45 600 евро