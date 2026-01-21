Светлана Чапурина «Кобыль»

Исполнитель: Светлана Чапурина, Название: «Кобыль», Стиль: чукотский панк, Год: 2025

Издательство «Выргород» затеяло выпуск максимально полной антологии Светланы Чапуриной и ее «Дочери Монро и Кеннеди». Первый же релиз серии оказался, пожалуй, самым заковыристым для лейбла. «Кобыль» - домашняя запись, сделанная у Алексея Зайцева в Питере 11 мая 1993 года. Оригинальная пленка была стерта, а все, что осталось — копия, наспех сброшенная на некачественную корейскую кассету певицы.

Хорошо, что осознав свою оплошность, Зайцев тут же изъял у нее для истории хотя бы этот артефакт. Правда, делу это тогда помогло мало: технических средств было недостаточно, чтобы вытянуть из этой записи что-то максимально пристойное. Только в наши дни это сполна удалось и, несмотря на предупреждения на обложке альбома о качестве оригинала, соответствующее «полевым этнографическим записям середины прошлого века», звучит все довольно впечатляюще.

Нетрудно заметить, что на «Кобыле» Светлана Чапурина лишь только ищет свое лицо. Здесь практически не ощутима ее термоядерная энергетика, известная по более поздним релизам. Лишь местами эмоции прорываются наружу — например, в финале «Блюза «О какой»», когда она вдруг начинает рычать про шедевр. Эта песня займет подобающее место в чапуринских концертных сетах и по сей день. Часть же песен будет потом предана забвению. Еще более уникальными являются миниатюры-декламации, периодически появляющиеся между песнями. Это «Кто знает» и собственно заглавный номер «Кобыль», посвященный тому, как людская молва раздувает до монструозных масштабов любое событие.

В издание также помещен «Квартирник у Селютиных», состояышийся в Москве за несколько месяцев до записи «Кобыля» - 14 февраля 1993 года. В начале выступления Светлана Чапурина кажется немного вялой и даже заявляет, что у нее нет канонических названий своих песен. Впрочем, после первого же номера чуть оживляется, вспомнив, что он озаглавлен «Загадочное исчезновение кабанчика». Здесь еще больше песен, которые певица потом забракует. Так, мрачности «Посвящения отцам» она и сама смутилась. А вот «Мне поздно захотелось» - достаточно мудрая песня об основах мироздания, только вот эта взвешенность не органична для взвинченного образа Светланы Чапуриной, поэтому и это произведение уйдет в архив.

К таким же песням, как «Муха», ее отношение поменяется уже в наши дни. Помнится, как на сольном концерте в «Китайском Летчике Джао Да» в Москве в 2021 году она начала, да не смогла допеть эту вещь, объяснив, что много повидала в своей жизни, поэтому строчки про потерю детей для нее невыносимы.

Венчает издание бонус с осеннего концерта Светланы Чапуриной 1995 года «Матрена».ища Песня написана в хтонической сказовой манере, которая тоже в дальнейшем не будет свойственна исполнительнице (как, например, и в случае с «Игуменьей» Вени Дркина). Поэтому и данная вещь будет предана забвению, а жаль, ведь история о том, как собака, кусая месяц, высыпала из него на Землю полчища бесов, многозначна и оригинально. Тем более, сама Светлана Чапурина резонно замечает, что такая собака может быть зарыта в каждом из нас.

Диск издан с размахом. Диджипак снабжен буклетом, где не только фотографии и тексты песен, но и подробная и с юмором изложенная история создания альбома от Я-Хи. Лицевой стороне обложке свойствен минимализм: вместо конкретных изображений нам предлагают вырезать на картонной створке окошко и увидеть через него, что душе угодно. Ведь на том этапе и в Светлане Чапуриной можно было разглядеть разные варианты развития ее дарования.