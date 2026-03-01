Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали и права

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его родных совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в телеграмме соболезнований президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - цитирует текст телеграммы ТАСС

"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - добавил президент.

"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана погиб. По информации агентства Fars, Хаменеи погиб утром 28 февраля, работая в своей резиденции. После этого правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.

 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 01.03.2026, 20:51
    Гость: Ceburec

    Почему то Путин раньше говорил,что переговоров с террористами не ведут,а сейчас изменил своей позиции и ведет переговоры с террористом Будановым и террористом Трампом.Кто то может понять-почему?Или это не Путин ведет-...

  5. 01.03.2026, 20:44
    Гость: rick

    Необходимо знать, что произошло коротко до начала войны между Ираном и Израилем и США. По мере того, как переговоры между Ираном и США уже приближались к успешному завершению, ибо Иран согласился в принципе принять требования США, в Израиле все
    больше росла обеспокоимость по этому поводу. Переговоры между США и Ираном «приближались к успеху», однако Израиль сорвал их, заявил в комментарии для телеканала NBC News высокопоставленный ближневосточный дипломат, знакомый с ходом недавних переговоров. "Middle East diplomat says Israel intervened to pre-empt diplomacy". Сайт " nbcnews.com/world/iran/live-blog/israel-iran-live-updates-rcna261099#rcrd102031". Что же произошло? Когда уже стало понятно, что судя по всему и США т.е. Д.Трамп уже был готов подписывать соглашение с Ираном, Израиль нанес массированный удар по Ирану. И т.о. образом, после этого США, т.е. Д.Трампу уже ничего не оставлось, как присоединиться к Израилю. Т.о.образом Израиль поставил Д.Трампа в известное положение или кто кем рулит?

