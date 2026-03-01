Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали и права

14:48 1.03.2026

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его родных совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в телеграмме соболезнований президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - цитирует текст телеграммы ТАСС.

"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", - добавил президент.

"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана погиб. По информации агентства Fars, Хаменеи погиб утром 28 февраля, работая в своей резиденции. После этого правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.