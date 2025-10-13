Вольный путь «Танец стихий. Борей»

Группа «Вольный путь» продолжает свой монументальный проект, посвященный природным силам. К своему юбилею коллектив затеял целую серию четырехпесенных ЕР из цикла «Танец стихий», в каждом из которых воспевает определенную космогоническую силу. Позади посвящения земле, воде и огню. Теперь же участники команды решили сосредоточиться на ветре или воздухе.

В древнегреческой мифологии Борей воплощает собой северный ветер. Север — глубинный символ славянской цивилизации, ну а ветер ассоциируется с божественной созидательной силой. Сведенные вместе эти образы дают в нынешней части цикла абсолютно убойный эффект.

Современный человек увяз, как муха в янтаре в комфорте цивилизации. Об этом безрадостном слостоянии повествует медленная начальная часть песни «Ветер в спину», где прозябание в бытовухе метко именуется «пятьюдесятью оттенками серого». Врявающийся в пространство песни ветер придает ей силу, мощь и драйв — по фактуре это чуть ли не пауэр-метал.

«Стужа-Зима» продолжает тему живительных зимних странствий в глубину собственного духа. Отдавая дань свежести морозных дней, музыканты, тем не менее, ревностно прослеживают, как гонит холод теплые потоки на юг. Сохранять душевное тепло — одна из приоритетных задач героя.

В песне «Мастер-ветер» заглавный персонаж становиться не только магическим помощником, но и связующей нитью между разными поколениями. В этой единственной сюжетной песни ЕР меткость лука оттачивается веками: прадед узнает тайну тетивы, а его потомки обретают, благодаря ветру, самую надежную стрелу и узнают верное направление для нее.

Завершаются зимние забавы в песне «Аврора». Здесь отдается дань северному сиянию. Образ так же двояк, как и в «Стуже-зимы, с одной стороны, заявляется об опасности суровых краев, с другой — герои заворожены захватывающим зрелищем. Эти же противоречивые чувства испытывает любой, кто встает на путь духовного обновления.

