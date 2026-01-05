Схема мошенничества «от Чубайса»

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева рассказала о схемах вывода денег из «Роснано» командой Анатолия Чубайса. В большинстве проектов покупались устаревшие и сомнительные технологии, при этом почти всегда производился вывод бюджетных средств за рубеж

В "Роснано" присутствуют (практически во всех реализованных проектах) многочисленные нарушения, связанные с приобретением устаревших или нереализуемых технологий, выводом бюджетных средств за рубеж. При этом даже по этим устаревшим технологиям ничего не производилось, и производств фактически не создано.

Анатолия Чубайса и экс-менеджеров компании можно обвинить не только в неразумных и недобросовестных действиях и бесконтрольном финансировании бесперспективного проекта MRAM - создании магниторезистивной оперативной памяти, но и в гораздо более серьезных правонарушениях на больше суммы, по которым есть признаки состава преступления по целому букету статей Уголовного кодекса, а именно: статья 159 "Мошенничество"; статья 159.1 "Мошенничество в сфере кредитования"; статья 174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и т.д.

Факты правонарушений были выявлены в ходе контрольного мероприятия, реализованного Счетной палатой в 2013 году по "горячим следам". Называлось это мероприятие "Проверка эффективности использования открытым акционерным обществом «Роснано» (Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий») средств федерального бюджета, полученных в 2007-2012 годах, и соответствия расходования средств установленным целям деятельности".

Однако по выявленным фактам не были проведены соответствующие расследования. В связи с этим в июне 2014 года я обратилась к генеральному прокурору с депутатским запросом о принятии мер прокурорского реагирования по фактам, обозначенным в материалах контрольного мероприятия Счетной палатой.

По моему запросу ряд нарушений и неправомерных действий были выявлены, но отнюдь не самые дорогостоящие и грубые, не затрагивающие руководство "Роснано".

В частности, в моем запросе предлагалось проверить факты мошенничества при кредитовании, незаконные схемы вывода бюджетных средств в компании с офшорной регистрацией при реализации проекта ID 1340 “Plastic Logic”.

В 2010 году "Роснано" приобрело 44% “Plastic Logic” за 7,1 млрд рублей, которые тут же были переведены в "Plastic Logic Luxemburg". В то же время в России учреждается ЗАО "Пластик Лоджик", которое под поручительство "Роснано" взяло кредит в МДМ Банке и Банке Санкт-Петербург на 5,7 млрд рублей, которые в свою очередь были выданы в качестве займа компании "Plastic Logic Luxemburg" под льготные 3% годовых до 2020 года. На эти кредитные деньги "Plastic Logic Luxemburg" приобрел акции своего кредитора - ЗАО "Пластик Лоджик".

Фактическая оплата по займам не осуществлялась, а производилось полное или частичное погашение в результате применяемых юридических схем зачёта взаимных требований. При этом в качестве кредитора и заемщика выступало одно и то же лицо.

Примерно по такой схеме реализовывались все проекты "Роснано". Покупалась сомнительная технология, в данном случае технология гибкого планшета. Вклад нашей стороны - бюджетные или кредитные деньги под гарантии государства. При этом конечным собственником выступала зарубежная (офшорная) компания. Счетная палата именно это выявила в 2013 году. Тогда аудиторы еще не знали, что проект не будет реализован, завод в Зеленограде построен не будет.

Но если бы случилось чудо и проект бы заработал, то собственники имущественного комплекса, технологии и центр прибыли располагались бы вне пределов нашей страны. Прямой ущерб - около 13 млрд рублей в ценах 2013 года.

Это только один проект "Роснано". Есть и другие.

Суд наложил арест на имущество Анатолия Чубайса. Произошло это через 12 лет после контрольного мероприятия Счетной палаты, когда были установлены многочисленные признаки бюджетных, финансовых, налоговых правонарушений. А также спустя 11 лет после моих депутатских запросов генеральному прокурору с требованием провести расследования и иные мероприятия прокурорского реагирования по фактам, изложенным в материалах Счетной палаты.

Смею предположить, даже если бы по "горячим следам" 11-12 лет назад наложили арест на имущество Анатолия Чубайса и топ-менеджмента "Роснано" - ущерб не был бы компенсирован, поскольку деньги были выведены сразу, после перечисления бюджетных средств.

В 2014 году я просила генерального прокурора проверить факты нецелевого расходования бюджетных средств, вывода средств в оффшорные компании при реализации проекта ID 1549 "Роснано капитал": создание "Международного фонда нанотехнологий".

Целью проекта являлось вложение средств в международные фонды, которые должны были вкладывать средства в нанотехнологии на территории Российской Федерации. Исходная концепция с самого начала выглядела странной: вывести средства в офшоры, чтобы они потом вернулись обратно. Мною был поднят вопрос на заседании бюджетного комитета Государственной Думы о том, какие технологии были созданы и профинансированы Международным фондом нанотехнологий.

Руководство "Роснано", которое на тот момент находилось еще в России, открытым текстом отвечало, что целью проекта является не разработка новых технологий, а создание фонда за рубежом, который потом, возможно, что-то отберёт и профинансирует.

Цель вывода средств и реализовывалась. Для этого в Люксембурге был зарегистрирован "Fonds Rusnano Capital" штатной численностью три человека (все менеджеры "Роснано", включая Анатолия Чубайса). Далее, в Швейцарии была создана управляющая компания "Rusnano Capital A.G." штатной численностью пять человек (включая Анатолия Чубайса). Средства ОАО "Роснано" в общей сумме почти 13,5 млрд рублей были перечислены в эти компании, зарегистрированные в Люксембурге и Швейцарии.

Поскольку управление двумя дочерними компаниями, состоящими из трех и пяти человек, и осуществление нескольких транзакций по переводу 13,5 млрд рублей в офшоры представляло "огромную сложность", то был еще заключен договор на консультационные услуги с компанией "Axioma Management", которой за услуги было заплачено $1,3 млн, при этом в договоре на консультационные услуги есть признаки аффилированности, то есть менеджеры "Роснано" заказывали консультационные услуги самим себе.

Как можно догадаться - никаких следов финансирования нанотехнологий из созданного фонда и дочерних компаний обнаружить не удалось ни на момент проверки Счетной палаты и моего депутатского запроса, ни в последующие годы. Прямой ущерб от этого проекта - 13,6 млрд рублей, а косвенный - "голодный паек" фундаментальной и прикладной науки.

Когда фундаментальная наука голодала и частично умирала - десятки миллиардов под предлогом развития нанотехнологий выводились за рубеж.

Чтобы оценить масштаб выкачивания средств от российской науки в 2007-2012 годы, следует сопоставить финансирование "Роснано", тогда еще госкорпорации, которой было выделено 130 млрд рублей, что равно двухлетнему финансированию всех институтов РАН в этот период времени.