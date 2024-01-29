Твердый воздух и Элина Чернева «Демонстрация запястий»

Исполнитель: Твердый воздух и Элина Чернева, Название: «Демонстрация запястий», Стиль: саундпоэзия, Год: 2023

«Твердый воздух» - очередной проект неутомимого Алексея Кольчугина из московской группы «Разнузданные волей». Состав этого саудпоэтического проекта нарочито текуч. Причем, дело касается не инструменталистов (здесь все по-прежнему в жестких кольчугинских руках), а людей у микрофона. Видимо, таким образом иллюстрируется сама неуловимость Поэзии, которая непонятно где начинается и неведомо где заканчивается, ну а люди — всего лишь ее ретрансляторы.

Дебютный альбом «Твердого воздуха» представляет собой коллаборацию Алексея Кольчугина с московской мастерицей верлибра Элиной Черневой. Поэтесса умеет транслировать ощущение хрупкости и упрямства, любвеобильности и неприступности, удрученности и отчаянной решимости. Одним словом — запястье, которое можно порезать, лишившись жизни, а можно носить на них часы, чувствуя себя вовлеченным в бурлящий поток времени.

Идея «Твердого воздуха» раскрывается во всей красе уже в первой песне - «Медицинская маска». Свободный стих Черневой оказывается строго структурированным — и за счет до мелочей продуманного аккомпанемента, и с помощью повторов некоторых строк, и посредством удивленных интонаций Элины Черневой. В повторах подчеркнуты перепады настроения героини, особенно, когда похищаемые поцелуи незнакомцы то «роняют», то «бросают». Первое поэтесса произносит кокетливо, второе — досадливо. Исключительно хороши и гитарные россыпи Алексея Кольчугина, как бы изображающие потерянные тут и там поцелуи.

Небольшая зарисовка «Синички сказали» похожа на беззаботное щебетание, но и здесь проговаривается нечто важное. Глубокие мысли таит в себе «Красный пакет молока». Чтобы не терять любимого, героиня не описывает его до конца, потому что завершенность таит в себе утрату описываемого объекта. Объяснение этому обнаруживается в ее детстве, когда она составляла слова из надписи на пакете молока. Но реальность оказывается суровее, и завершается раньше стихов. Тем не менее, творчество, бессмертно — и курьер везет героине новый пакет молока, а значит и новый воздыхатель — не за горами. Идея незавершенности прекрасно отражена в аккомпанементе с обилием «акварельных» партий акустической гитары.

«Городская русалочка» апеллирует к излюбленному андерсеновскому образу Элины Черневой. Очередная потеря возлюбленного здесь оборачивается счастьем по поводу того, что героиня не утрачивает здесь своей русалочьей сущности. Выше похвал музыкальная оставляющая композиции где блюз (когда несчастному влюбленному плохо) соседствует с проговыми клавишными, символизирующими вдыхание Русалочкой городского воздуха.

«Когда пол поплыл» - развертывание парадокса, когда надежный спутник жизни, вроде как, не нужен, и женщина выбирает себе тюфяка, потому что, такие как он, «мокрые тряпки» помогают выжить при дымовой атаке. Вот, видимо, где стоит искать истоки сюжетов постапокалиптических фильмов, где именно хлюпики спасают обычно прекрасных дам!

В финальном треке «Есть этот выход» сходятся воедино устремления Алексея Кольчугина и Элины Черневой. У первого в проекте «Фронт радикального искусства» была схожая по посылу композиция «Время в метро». Вторая обнаруживает выход в тяжелой ситуации суда с бывшими родственниками и ухода с нелюбимой преподавательской работы, когда выход обнаруживается там, где его меньше всего ожидаешь. И здесь царит идея спасительной незавершенности, которая обычно благоволит маргиналам — аккорды Кольчугина какое-то время продолжают вибрировать, когда уже все вроде бы кончено…

