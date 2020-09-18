Как правильно ухаживать за волосами

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Что делать, чтобы волосы оставались здоровыми и красивыми? 15 советов, как ухаживать за волосами

Процесс ухода волос надо начинать с определения типа волос.

Типы волос



Нормальные волосы

Блестящие, мягкие и упругие. Это волосы, не повреждённые химическими препаратами, теплом или холодом. После мытья они не слишком быстро становятся жирными. Вы легко можете придать им форму при укладке причёски.

Сухие волосы

Им не хватает кожного сала — вещества, вырабатываемого кожей возле волосяных фолликулов, которые покрывают волосы от корня. Такие волосы часто бывают жёсткими, ломкими и без блеска, их сложно уложить. Слишком частое мытьё, использование неподходящей косметики, окрашивание или завивка, обработка горячим воздухом или пребывание на солнце могут способствовать сушке кожи головы и, как следствие, волос.

Жирные волосы

Жирные волосы бывают от чрезмерного выделения кожного сала, который покрывает волосы и препятствует выделению влаги. Пряди волос теряют пушистость и эластичность, становятся дряблыми и трудно укладываются.

В дополнение к этому базовому разделению существуют и другие характеристики, характерные для разных типов волос: проблемы с перхотью, волосы с низкой или высокой пористостью, тонкие или густые волосы. Каждый тип волос требует разной косметики. Обратите на это внимание при следующем посещении аптеки — выберите шампунь и кондиционер в соответствии с потребностями вашей кожи головы.

Очищение волос и кожи головы



Мойте волосы как можно чаще.

Универсального мнения о том, как часто следует мыть голову, не существует. Всё зависит от предрасположенностей. Если видите, что волосы стали жирными через день, не бойтесь мыть. Мытьё головы каждый день не способствует избыточному выделению кожного сала.

Если моете голову каждый день, выбирайте нежную косметику, которая не будет слишком утяжелять волосы. Поищите подходящий шампунь на полке с косметическими травами.

Мытьё волос шампунем

Относитесь к шампуню во флаконе как к концентрату. Перед нанесением на голову следует его разбавить. Этот «жидкий» шампунь тщательно распределить по коже головы.

Важное правило при мытье — не мыть голову, а мыть кожу головы. Нанесите косметическое средство на кожу головы и массируйте пальцами круговыми движениями. Такой массаж в течение нескольких минут удалит загрязнения с кожи и улучшит её кровоснабжение.

Волосы с остатками укладки или сильно грязные волосы следует мыть дважды, тщательно промывая кожу головы между циклами мытья.

ОМО метод — нанесение кондиционера на волосы перед нанесением шампуня

Этот метод знают и хвалят блогеры и парикмахеры. Метод ОМО позволяет защитить волосы от воздействия шампуня. На влажные волосы нанесите кондиционер. Он не должен быть дорогим и насыщенным ферментами. Вымойте кожу головы разбавленным шампунем, тщательно смойте пеной шампуня и кондиционером. Опять же, на длину волос нанесите кондиционер — на этот раз для кондиционирования. Расчёсывать влажные волосы можно с кондиционером широкой расчёской. Особенно рекомендуется такое влажное расчёсывание, если вьющиеся или волнистые волосы. Тщательно смойте кондиционер.

Мытьё волос кондиционером

Многие используют для мытья кожи головы и волос только кондиционер. Этот способ мытья головы подойдёт, если волосы сухие или. Волосы могут быть жирными во время первого мытья, но со временем к этому методу нужно привыкнуть.

Очистите кожу головы скрабом.

Коже головы сложно оставаться свежей. Умывания косметическими средствами недостаточно, потому что они не удаляют омертвевшую кожу. Но также не удаляются полностью остатки укладочной косметики. Пилинг не только очищает кожу, но и улучшает её кровоснабжение. Регулярный пилинг кожи головы делает волосы приподнятыми у корней, менее жирными, луковицы прочными. Исчезает зуд кожи.

Как приготовить скраб для кожи головы

Очень просто. Пилинг готовится на основе шампуня, в который следует добавить немного сахара, молотый кофе или соль. Распределите скраб по коже головы и помассируйте его пальцами в течение нескольких минут. Можно повторять курс лечения каждую неделю или реже, в зависимости от потребностей.

Самый рекомендуемый пилинг — это сахарный. Обладает увлажняющими свойствами. И его намного легче смыть, чем пилинг с молотым кофе.

Питание волос



Выполните смазку волос маслом

Наши бабушки уже знали о косметических свойствах масел. Для смазывания подходят все волосы. Но не каждое масло подходит любому типу волос. Знание о пористости волос поможет выбрать подходящее масло.

Волосы с низкой пористостью имеют закрытые кутикулы, плотно прилегающие к сердцевине волоса. Они скользкие, плохо впитывают влагу и трудно укладывать; часто это прямые волосы. Волосы с высокой пористостью имеют открытую кутикулу, легко впитывают влагу и косметику и также легко их теряют; часто вьющиеся. Между тем волосы средней пористости сочетают в себе черты обоих типов.

Питайте волосы масками

Маска для волос отличается от кондиционера. Кондиционеры часто воздействуют только на кутикулу волос, а ферменты из маски достигают сердцевины волоса и луковицы. Маска питает волосы не только снаружи, но и изнутри.

Обратите внимание на состав масок. Важно, чтобы они не содержали силиконов и спиртов. Вы можете купить самые лучшие маски с наименьшим количеством химикатов в аптеках. Также можете приготовить маску для волос дома. Для этого подходят такие ингредиенты, как куриное яйцо, мёд, натуральный йогурт или овсянка. Всё, что вам нужно сделать, это найти правильный рецепт, искать ингредиенты в кухонных шкафах и действовать!

Используйте натуральные ингредиенты и кондиционеры.

Чем меньше химии, тем лучше.

Льняной гель для волос

Прекрасным несмываемым кондиционером является гель из семян льна, которым пользуются и хвалят обладательницы волн и кудрей. Гель не только разглаживает волосы, но и объединяет в лёгкие пряди и подчёркивает локоны.

Гель из льняного семени изготавливается из цельных семян льна. Две столовые ложки льняного семени залить 250 мл горячей воды и варить 20 минут на слабом огне. Сразу после снятия с огня процедить гель через ситечко. Хранить закрытым в холодильнике до 5 дней.

Ополаскивание яблочным уксусом

Уксус может пахнуть не лучшим образом, но он отлично подходит для улучшения состояния волос. Уксус обладает очищающими свойствами, закрывает кутикулу волос и помогает повреждённым и тусклым волосам вернуть блеск и мягкость. Обладает также противогрибковыми свойствами и помогает бороться с перхотью.

Можно приготовить полоскание уксусом, смешав чайную ложку яблочного уксуса со стаканом тёплой воды. После мытья головы и ополаскивания кондиционером налейте средство на волосы и оставьте на минуту, затем смойте прохладной водой. Запах уксуса должен исчезнуть по мере высыхания волос.

Укладка и аксессуары для волос



Стрижка кончиков волос

Это миф, что стрижка кончиков ускоряет рост волос. Стрижка не оказывает прямого воздействия на волосы, но позволяет сохранить волосы здоровыми и предотвратить сечение. Регулярная стрижка кончиков каждые 3 месяца позволит сохранить здоровую и эстетичную причёску. Чтобы кончики не пересыхали, используйте защитный бальзам.

Правильно расчешите волосы

Способ расчёсывания зависит от типа волос.

Если волосы прямые, тщательно расчешите их, прежде чем мыть. Лучше всего это делать щёткой. Она аккуратно расчёсывает волосы, не вытягивая и не выдёргивая.

Если волосы статичны или вьются, расчешите специальной ионизационной щёткой.

Вьющиеся волосы лучше расчёсывать при мытье, когда на голове есть кондиционер. Используйте расчёску с широкими зубьями, чтобы распутать вьющиеся и волнистые волосы.

Прямые волосы можно расчёсывать в течение дня по мере необходимости.

Не закалывайте волосы туго

Плотное закалывание и растяжение прядей ослабляет структуру волос и способствует выпадению. Эффект плотно завязанной причёски также может сделать кожу головы более жирной. Избегайте резинок, которые вытягивают пряди. Лучше использовать только мягкие махровые полоски, при снятии которых не выдёргиваются волосы.

Высушите волосы прохладным воздухом

Высокая температура поднимает кутикулу волос и заставляет их терять воду и жиры, тем самым лишая липидного слоя. Такие волосы более подвержены повреждениям: высыханию, ломкости, спутыванию.

Обратите внимание на то, как вы сушите волосы. Лучше всего дать им высохнуть самостоятельно, но это не всегда возможно. Если пользуетесь сушилкой, выберите программу с самой холодной струёй. Горячий воздух соблазняет быстрым высыханием, но может иметь катастрофические последствия, которые можно увидеть сразу. Высушенные горячим способом волосы теряют блеск и легко электризуются.

Фен с ионизационной сушилкой

Если заботитесь о здоровье волос, купите фен с функцией ионизации. Устройство будет особенно полезно, если волосы вьющиеся или. Ионизация направлена на нейтрализацию заряда волос путём предоставления отрицательных зарядов. Высушенные таким образом волосы становятся блестящими, гладкими, мягкими и их легче укладывать.

Уложите локоны на фен / бигуди

Сушилка с бигудями — это устройство, которое совмещает в себе фен и плойку. Большинство устройств этого типа имеют сменные наконечники. Самой популярной из них является круглая щётка. Часто в набор входит несколько щёток разного диаметра и мягкости ворса.

Фен позволяет высушить и завить волосы сразу. Воздух, выходящий из устройства, имеет более низкую температуру и менее вреден, чем традиционные щипцы для завивки. В моделях есть режим сушки холодным воздухом. В некоторых также есть функция ионизации.

Бигуди использовать как можно меньше. Перед каждой процедурой завивки волос наносите защитный препарат, который минимизирует негативное влияние температуры на кутикулу волоса. Крутите только сухие волосы, так как мокрые волосы могут гореть!

Из какого материала должен быть сделан кончик бигуди? Самый безопасный – керамический валик. Он нагревается равномерно и не повреждает волосы так сильно, как металлический кончик.

Щипцы для завивки, как и фен, также могут иметь функцию ионизации. Если вы подумываете о покупке плойки, лучше всего выбрать модель с этой функцией. А также обратите внимание на то, каков нижний предел настроек температуры.

Используйте выпрямитель с умом

Перед тем как включить выпрямитель, тщательно высушите волосы и нанесите термостойкий бальзам. Разделите волосы на слои и отделите отдельные пряди. Тонкие пряди легче выпрямить, чем большие пучки волос, а разделение также сокращает время контакта волос с выпрямителем.

Чем тоньше волосы, тем ниже температура. Повреждённые или склонные к повреждениям волосы выпрямлять, используя минимально возможный уровень нагрева. Густые волосы можно выпрямить при более высокой температуре.

Обратите внимание на материал, из которого сделана плитка. Самый безопасный выбор — выпрямитель с керамическими пластинами. Некоторые устройства имеют функцию ионизации. Другие — питательное покрытие, которое наносит кондиционеры на волосы, придавая им блеск и мягкость.

Фото с сайта Pixabay.com

