Свободный полет feat. Альберт Кувезин «Старый ворон»

Исполнитель: Свободный полет feat. Альберт Кувезин, Название: «Старый ворон», Стиль: фолк-рок, Год: 2022

Образ ворона настолько глубоко и прочно вшит в наш национальный культурный код, что можно просто часами «медитировать» на этот символ — даже никак не разворачивая его в тексте. Прежде всего, у нас ворон ассоциируется с войной и смертью — ведь наверняка на Руси картины черных падальщиков, поедающих тела павших на поле брани, не были редкостью. Отсюда — и кем только не перепеваемая народная казачья песня «Черный ворон», и стилизация «Ворон к ворону летит» Александра Пушкина, положенная относительно недавно на музыку группой «Элизиум».



Но есть и другая сторона семантики ворона, связанная с взламыванием застарелых, практически отживших себя канонов. Это и знаменитая «белая ворона», и скандинавское представление о Вороне как мудром хранителе мира. Последнее явно нашло отражение в «Волках и воронах» Бориса Гребенщикова. Не забываем также и культовую «Ворону» Линды, связанную с безудержной устремленностью непокорной души к иному миру.



Абсолютно все эти смыслы уместились в песне «Старый ворон» московской группы «Свободный полет». Отталкиваясь от традиционного народно-поэтического образа кружащего в чистом поле ворона, автор песни Илья Полежаев отнюдь не зацикливается на этих негативных характеристиках. Герой пытливо задает таинственной птице прОклятые вопросы, наверняка памятуя о том, что она — воплощение мудрости. Прямых ответов вещий посланник небес, ясное дело, не дает. Но помочь дойти до сути помогает: герой, благодаря инициированной вороном «памяти смертной» мечтает всего лишь о том, чтобы «пожить еще хоть пару лет» и стойко встречать удары судьбы без водочной анестезии.



Безусловно, этот рецепт работает для тех, кто стремится прожить земную жизнь достойно и не напрягать своим нытьем окружающих. Однако для пробуждения бессмертной души, которая, по слову великого поэта-почвенника Юрия Кузнецова, «верна неведомым пределам», этого явно недостаточно. И «Свободный полет» записывает новую версию «Старого ворона», пригласив к участию гениального певца-визионера — мастера горлового пения из Тувы Альберта Кувезина (группа «Ят-Ха»).



Илья Полежаев с Альбертом Кувезиным

Получилась даже не песня, а подлинная мистерия в четырех частях. Сначала Илья Полежаев декламирует свое стихотворение «В чистом поле вьюга воет» - о страннике, который учиняет беспредел, пытаясь разбудить окаменевшую душу приютившего его крестьянина. Финальный вопрос «интересно, кто заставит, что она заговорит?» теперь уже не повисает в воздухе. Душу приводит в чувство пробирающая до дрожи вокальная импровизация Альберта Кувезина, который то каркает вороном, то воет вьюгой, то бушует странником, то камлает о том, чего и выразить-то словами невозможно.



Идущая следом песня «Свободного полета» «Старый ворон» воспринимается на этом фоне принципиально иначе, чем в изолированном виде. Теперь это вопль прошедшего сквозь жернова башлачевской мельницы аскета, который уже и не принадлежит этому миру, поэтому ему ничего не нужно. И тут на финальных аккордах в дело вновь вступает Альберт Кувезин, чье пение звучит более спокойно и примирительно, поскольку работа над ошибками подействовала. Тем не менее, грозные нотки в его голосе до конца не исчезают. Ведь душе в мирских заботах свойственно забывать о своем предназначении — и тогда новая встреча с суровым потусторонним вестником — неминуема.

Послушать сингл можно ЗДЕСЬ.

