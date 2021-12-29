От локдаунов к чипизации мозга
Уходящий 2021-й год может оказаться началом новой эпохи. В потоке времени мы не сознаем масштаба происходящих на наших глазах перемен. Но не исключено, что ученые скажут, что 2021-й год оказал на историю более значительное влияние, чем все мировые войны. Бронзовый век или неолит тоже подкрались незаметно.
С той принципиальной разницей, что сейчас начало новой эпохи можно датировать с предельной точностью. Начинается эра чипизации и превращения человека в киборга.
«Обнуление» человека - неизбежное следствие прогресса информационных технологий на фоне всемирного потопа в виде тотальной пандемии. В США власть сменилась во многом потому, что это было выгодно IT-гигантам.
2021-й год человечество провело под созвездием COVID-19. В 2020-м году, когда на наши головы свалился коронавирус, мы присматривались к заразе. Сейчас мир вооружился скопищем вакцин, освоил стратегию локдаунов и карантинов, что вызвало массовые и небезосновательные протесты с обвинением властей в нагнетании страхов с целью управления обществом.
Но бывали в истории пандемии значительно более губительные. И опять произошел локальный пир во время чумы. Пандемия - лучшее, что могло случиться с IT-сферой, которая из-за перехода многих отраслей на дистанционный режим пошла в безудержный рост.
Что-то подобное произошло во время Второй Мировой войны с атомной физикой, которая казалась оторванной от практики областью, где ученые тешат свое любопытство, - и вдруг праздная наука породила ядерное оружие. А потом лавиной - атомные электростанции, ледоколы и чудеса электроники. Смартфоны, соцсети и интернет-поисковики - прямые потомки в пятом колене той атомной бомбы, что упала на Хиросиму.
Илон Маск, который стал чутким флюгером прогресса, на всех парах продвигает проект Neuralink, суть которого в управлении реальными механическими процессами силой мысли с помощью вживленных в мозг чипов и электродов. Первый успех - макака с чипом в голове самозабвенно играет с компьютером, не дотрагиваясь до клавиш, и получая в награду бананы. Надо признать, что этот успех - синтез знаменитых опытов советского Института медико-биологических проблем, когда макака (сам видел) обыгрывала в тетрис компьютер, и также испано-американского нейрофизиолога Хосе Дельгадо, который электродами в мозгу управлял действиями животных (даже быка, но этого я не видел).
Великий мастер промоушена Маск, которому пытается подражать русский чиновник Дмитрий Рогозин, но поле для рекламы блеклое. Так вот, Маск, пусть его прогнозы надо делить на десять, вдохновившись опытами с приматами, обещает изменение природы Homo sapiens посредством вживления в мозг лечебных чипов. На первых порах - победа над параличом и депрессией, возвращение памяти, слуха, зрения. Страшные Альцгеймер и Паркинсон, как оспа и чума, станут достоянием медицинских архивов. С частной космонавтикой, нам на зависть, у Маска получилось.
При этом Маск далеко не одинок в нейрофизиологии и даже не пионер. Навязчивая реклама преследует нас в Facebook и в других социальных сетях после любого неосторожного намека. Гаджеты, действуя на нервы, реагируют на ключевые слова, оброненные в их присутствии. Разработана технология deepfake, в ее основе нейронные сети, превращённые в генератор по состязательному принципу.
Программе достаточно 40 минут, чтобы изучить речь и манеры человека и создать виртуальную копию, которую сама машина не может отличить от оригинала. На Западе десятки лабораторий работают в области искусственного интеллекта (ИИ), а успехи в области создания экзоскелетов приближают реальность к фантазиям в духе фильма «Робокоп». Как и с атомной физикой, ведущую роль в исследованиях играет военное ведомство.
Как сказано в классике, наш человек в булочную на такси не ездит. Однако в данном случае консерватизм, кажется, не прокатит. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил программу цифровизации, которая по амбициозности сравнима с ГОЭЛРО - принятым век назад планом электрификации России.
МГУ и Минобразования приступили к проекту «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», который предполагает вживление чипов в голову для прямой трансляции в мозг данных с внешних носителей информации. Возможно и обратная связь, чтобы силой мысли, как макака у Маска, управлять приборами и устройствами. Не исключено, скоро название «нейроморфная система искусственного интеллекта» станет таким же привычным, как «кардиограмма» или «материнская плата».
Конечно, несмываемый отпечаток российского менталитета заметен и в области ИИ. Он состоит в том, чтобы настрого запретить прежде, чем создать. Наши столпы бизнеса создали альянс для сочинения этики искусственного интеллекта.
Только что Совет по правам человека при президенте РФ встал в нравственную позицию, дабы воспрепятствовать созданию цифрового портрета граждан. Все-таки отчаянный шаг, поскольку вся логика действий властей направлена на цифровизацию личной жизни и социальной сферы.
То, что власти отыграли назад и отложили наводнение страны QR-кодами - тактическая уловка. Не надо обольщаться: в России власть не уступает народонаселению. И это к лучшему. Иначе страна не называлась бы Россией.
Новый мир нагрянет гораздо быстрее, чем кажется. Уже не редкость вживление под кожу электронных имплантов с персональными данными, что позволяет отказаться от автомобильных ключей, банковских карт и всяких пропусков. Первый шаг к киборгам. Скоро появятся элитные чип-салоны. Следующий шаг нейробиологической революции - мозгошлем, наподобие фена в женской парикмахерской, который наладит надежный телепатический обмен мыслями через подключение к общему нейрокомпьютерному интерфейсу.
Новая и прекрасная вселенная чувств и восприятий! Не только по той причине, что не надо лезть за словом в карман и заикаться, подбирая доводы и аргументы. Отомрут, как трубочист и телефонистка, многие кажущиеся вечными профессии - например, журналист, педагог, психолог и даже политик. Реальная власть, очевидно, перейдет к компьютерщикам и эпидемиологам с фармакологами на подхвате.
Главный итог 2021 года: с большой вероятностью судьба Homo sapiens будет зависеть от схватки компьютерных и биологических вирусов. На чьей стороне лучше находиться человеку, пока непонятно.
«Росбалт» - издание, включенное Минюстом в список иностранных агентов
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скорее всего мир рухнет раньше, Германия вымрет, штаты далеко, а вРФ скоро кончатся деньги и начнут скоращать последнюю категорию бюджетников - силовиков. Сделают это подлым способом введя коэффициенты и тп, чтоб не давать премий и квартиры, чтоб народ сам уходил постепенно. Ну то есть как всегда, как разваливали медицину и образование - тем же методом. А потом внезапная война, например с Турцией, поражение и развал. Затем Московия утонет в мусоре и пострадает от голода.
На днях две космические ракеты унесли в космос телескоп , американо европейский, самый наукоёмкий и современный, и российский модуль "персей" , непонятно какого хрена он туда полетел?...
Тк вот, высота орбиты евроамерской миссии 1.500.000 км. Это растояние до орбиты луны. Плюс-минус...А этого российского "чуда юда"- 35.000... Но если "либерастский " кораблик" летит и летит себе к намеченной цели, то российский патриот болтается где-то на высоте 200 километров, как дерьмо в проруби.
Нда... это вам не насосами из под земли жижу откачивать и гнать по трубам за бугор. Тута мозг нужон.
Отдайтесь россияне, раздвиньте шире ножки, и получите удовольствие . Мы вас не обидим. Каждому гарантируется горячая похлёбка вдоволь и бутылка водки в сутки.
А особенно прилежным так и бабу резиновую из китая выписать могем.
Ну, рай ведь, так ?
Соглашайтесь.
Вы ж об этом мечтали сто лет. С тех самых пор, как убили царя с детками . Да к тому же самых умных и способных умерщвили , изгнали из страны или в лагерях сгноили.
Таки сделаем мечту русского мужика былью. Лежи себе цельный день на печи да калачи мечи....
Главное под ногами не суетитесь.
Надо бы обнулить этих "трансгуманистических" обнуляторов.
Всегда надо быть на своей стороне, в стороне от чужих разборок, особенно, когда оные чужды по своей сути, или когда претендуют на твою суть.
тем более, что "прттивоборствуют" пальцы одной руки, надевающей рабский ошейник
Глубокое убеждение что современные ученые и сатанисты хотят опередить события, сказанные в Библии.
По разному можно их назвать, жалкие сумасшедшие одержимые итд