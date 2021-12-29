От локдаунов к чипизации мозга

Главный итог 2021 года: с большой вероятностью судьба Homo sapiens будет зависеть от схватки компьютерных и биологических вирусов. На чьей стороне лучше находиться человеку, пока непонятно

Уходящий 2021-й год может оказаться началом новой эпохи. В потоке времени мы не сознаем масштаба происходящих на наших глазах перемен. Но не исключено, что ученые скажут, что 2021-й год оказал на историю более значительное влияние, чем все мировые войны. Бронзовый век или неолит тоже подкрались незаметно.

С той принципиальной разницей, что сейчас начало новой эпохи можно датировать с предельной точностью. Начинается эра чипизации и превращения человека в киборга.

«Обнуление» человека - неизбежное следствие прогресса информационных технологий на фоне всемирного потопа в виде тотальной пандемии. В США власть сменилась во многом потому, что это было выгодно IT-гигантам.

2021-й год человечество провело под созвездием COVID-19. В 2020-м году, когда на наши головы свалился коронавирус, мы присматривались к заразе. Сейчас мир вооружился скопищем вакцин, освоил стратегию локдаунов и карантинов, что вызвало массовые и небезосновательные протесты с обвинением властей в нагнетании страхов с целью управления обществом.

Но бывали в истории пандемии значительно более губительные. И опять произошел локальный пир во время чумы. Пандемия - лучшее, что могло случиться с IT-сферой, которая из-за перехода многих отраслей на дистанционный режим пошла в безудержный рост.

Что-то подобное произошло во время Второй Мировой войны с атомной физикой, которая казалась оторванной от практики областью, где ученые тешат свое любопытство, - и вдруг праздная наука породила ядерное оружие. А потом лавиной - атомные электростанции, ледоколы и чудеса электроники. Смартфоны, соцсети и интернет-поисковики - прямые потомки в пятом колене той атомной бомбы, что упала на Хиросиму.

Илон Маск, который стал чутким флюгером прогресса, на всех парах продвигает проект Neuralink, суть которого в управлении реальными механическими процессами силой мысли с помощью вживленных в мозг чипов и электродов. Первый успех - макака с чипом в голове самозабвенно играет с компьютером, не дотрагиваясь до клавиш, и получая в награду бананы. Надо признать, что этот успех - синтез знаменитых опытов советского Института медико-биологических проблем, когда макака (сам видел) обыгрывала в тетрис компьютер, и также испано-американского нейрофизиолога Хосе Дельгадо, который электродами в мозгу управлял действиями животных (даже быка, но этого я не видел).

Великий мастер промоушена Маск, которому пытается подражать русский чиновник Дмитрий Рогозин, но поле для рекламы блеклое. Так вот, Маск, пусть его прогнозы надо делить на десять, вдохновившись опытами с приматами, обещает изменение природы Homo sapiens посредством вживления в мозг лечебных чипов. На первых порах - победа над параличом и депрессией, возвращение памяти, слуха, зрения. Страшные Альцгеймер и Паркинсон, как оспа и чума, станут достоянием медицинских архивов. С частной космонавтикой, нам на зависть, у Маска получилось.

При этом Маск далеко не одинок в нейрофизиологии и даже не пионер. Навязчивая реклама преследует нас в Facebook и в других социальных сетях после любого неосторожного намека. Гаджеты, действуя на нервы, реагируют на ключевые слова, оброненные в их присутствии. Разработана технология deepfake, в ее основе нейронные сети, превращённые в генератор по состязательному принципу.

Программе достаточно 40 минут, чтобы изучить речь и манеры человека и создать виртуальную копию, которую сама машина не может отличить от оригинала. На Западе десятки лабораторий работают в области искусственного интеллекта (ИИ), а успехи в области создания экзоскелетов приближают реальность к фантазиям в духе фильма «Робокоп». Как и с атомной физикой, ведущую роль в исследованиях играет военное ведомство.

Как сказано в классике, наш человек в булочную на такси не ездит. Однако в данном случае консерватизм, кажется, не прокатит. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил программу цифровизации, которая по амбициозности сравнима с ГОЭЛРО - принятым век назад планом электрификации России.

МГУ и Минобразования приступили к проекту «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», который предполагает вживление чипов в голову для прямой трансляции в мозг данных с внешних носителей информации. Возможно и обратная связь, чтобы силой мысли, как макака у Маска, управлять приборами и устройствами. Не исключено, скоро название «нейроморфная система искусственного интеллекта» станет таким же привычным, как «кардиограмма» или «материнская плата».

Конечно, несмываемый отпечаток российского менталитета заметен и в области ИИ. Он состоит в том, чтобы настрого запретить прежде, чем создать. Наши столпы бизнеса создали альянс для сочинения этики искусственного интеллекта.

Только что Совет по правам человека при президенте РФ встал в нравственную позицию, дабы воспрепятствовать созданию цифрового портрета граждан. Все-таки отчаянный шаг, поскольку вся логика действий властей направлена на цифровизацию личной жизни и социальной сферы.

То, что власти отыграли назад и отложили наводнение страны QR-кодами - тактическая уловка. Не надо обольщаться: в России власть не уступает народонаселению. И это к лучшему. Иначе страна не называлась бы Россией.

Новый мир нагрянет гораздо быстрее, чем кажется. Уже не редкость вживление под кожу электронных имплантов с персональными данными, что позволяет отказаться от автомобильных ключей, банковских карт и всяких пропусков. Первый шаг к киборгам. Скоро появятся элитные чип-салоны. Следующий шаг нейробиологической революции - мозгошлем, наподобие фена в женской парикмахерской, который наладит надежный телепатический обмен мыслями через подключение к общему нейрокомпьютерному интерфейсу.

Новая и прекрасная вселенная чувств и восприятий! Не только по той причине, что не надо лезть за словом в карман и заикаться, подбирая доводы и аргументы. Отомрут, как трубочист и телефонистка, многие кажущиеся вечными профессии - например, журналист, педагог, психолог и даже политик. Реальная власть, очевидно, перейдет к компьютерщикам и эпидемиологам с фармакологами на подхвате.

Главный итог 2021 года: с большой вероятностью судьба Homo sapiens будет зависеть от схватки компьютерных и биологических вирусов. На чьей стороне лучше находиться человеку, пока непонятно.

«Росбалт» - издание, включенное Минюстом в список иностранных агентов

Источник: «Росбалт»
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2021, 15:35
    Гость: Бобёр

    Скорее всего мир рухнет раньше, Германия вымрет, штаты далеко, а вРФ скоро кончатся деньги и начнут скоращать последнюю категорию бюджетников - силовиков. Сделают это подлым способом введя коэффициенты и тп, чтоб не давать премий и квартиры, чтоб народ сам уходил постепенно. Ну то есть как всегда, как разваливали медицину и образование - тем же методом. А потом внезапная война, например с Турцией, поражение и развал. Затем Московия утонет в мусоре и пострадает от голода.

  2. 29.12.2021, 15:27
    Гость: tot64

    На днях две космические ракеты унесли в космос телескоп , американо европейский, самый наукоёмкий и современный, и российский модуль "персей" , непонятно какого хрена он туда полетел?...
    Тк вот, высота орбиты евроамерской миссии 1.500.000 км. Это растояние до орбиты луны. Плюс-минус...А этого российского "чуда юда"- 35.000... Но если "либерастский " кораблик" летит и летит себе к намеченной цели, то российский патриот болтается где-то на высоте 200 километров, как дерьмо в проруби.
    Нда... это вам не насосами из под земли жижу откачивать и гнать по трубам за бугор. Тута мозг нужон.
    Отдайтесь россияне, раздвиньте шире ножки, и получите удовольствие . Мы вас не обидим. Каждому гарантируется горячая похлёбка вдоволь и бутылка водки в сутки.
    А особенно прилежным так и бабу резиновую из китая выписать могем.
    Ну, рай ведь, так ?
    Соглашайтесь.
    Вы ж об этом мечтали сто лет. С тех самых пор, как убили царя с детками . Да к тому же самых умных и способных умерщвили , изгнали из страны или в лагерях сгноили.
    Таки сделаем мечту русского мужика былью. Лежи себе цельный день на печи да калачи мечи....
    Главное под ногами не суетитесь.

  4. 29.12.2021, 15:08
    Гость: ..,

    Всегда надо быть на своей стороне, в стороне от чужих разборок, особенно, когда оные чужды по своей сути, или когда претендуют на твою суть.
    тем более, что "прттивоборствуют" пальцы одной руки, надевающей рабский ошейник

  5. 29.12.2021, 15:01
    Гость: Мнение

    Глубокое убеждение что современные ученые и сатанисты хотят опередить события, сказанные в Библии.
    По разному можно их назвать, жалкие сумасшедшие одержимые итд

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