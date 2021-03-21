Как сделать тайник в деревянном полу?

07:20 21.03.2021

В случае если вам приходится хранить дома часть ваших сбережений, а также фамильные драгоценности, то нет никакой нужды использовать для их хранения матрас или сливной бачок в туалете.

Будьте уверены – если в дом проберутся воры, то первым делом, они проверяют как раз подобные места. Чтобы безопасно и без лишних хлопот хранить в домашних условиях деньги и ценные вещи, можно соорудить в деревянном полу специальный тайник, о местонахождении которого посторонние знать не будут. Это можно, кстати, совместить с ремонтом пола. А с чего начать ремонт пола и соорудить тайник?

Алгоритм действий

Для того чтобы провести работы подобного рода, вам надо запастись краской, 20 миллиметровой фанерой, столярным клеем, шурупами, гвоздями, дисковой пилой, электролобзиком, гвоздезабивателем, компрессором, шуруповертом, плоскошлифовальной ручной машиной, рулеткой, уровнем, пробочным сверлом, валиком, щеткой, лотком для краски и угольником. Да, это хлопотное мероприятие требует наличия целого арсенала инструментов. Как вариант, вы можете вызвать бригаду мастеров, которые обустроят вам тайник. Однако в этом случае о существовании тайника кроме вас будут знать посторонние лица.

Итак, постарайтесь найти в квартире место, которое будет идеально подходить для обустройства тайника. Отрегулируйте у дисковой пилы глубину врезания на 20 миллиметров (это стандартная высота настила). Во время этой операции следите за тем, чтобы целостность лаг не была нарушена, а имеющийся изоляционный материал можно отодвинуть или же просто удалить. Также проследите за тем, чтобы в выбранном вами месте не полегали какие-либо коммуникации. Ремонт пола в деревянном доме и работы по сооружению тайника предполагают комплексный подход.

Когда проделаете отверстие, осмотрите образовавшееся под настилом пространство, постарайтесь определить местоположение коммуникаций и лаг. Если все будет в порядке, то можно выпиливать отверстие, которое по своим размерам будет соответствовать размерам вашего тайника. Обязательно проследите за тем, чтобы оно было расположено посреди лаг.

В образовавшееся отверстие можно поместить готовый ящик, который нужно будет зафиксировать. Окрасьте поверхность ящика. После того, как он высохнет, предварительно отрегулируйте глубину расположения. После этого можно приступить к фиксации ящика.

После того, как ваш тайник будет готов, нужно будет надежно его замаскировать. Для маскировки можно использовать ковровую плитку, по которой можно свободно ходить и которая не будет ограничивать доступ к вашему тайнику, о котором никто кроме вас знать не будет.

