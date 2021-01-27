В Крыму смогли. А сейчас?

Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите

Согласно расхожему мнению, история повторяется дважды. Первый раз – в форме трагедии, второй раз – в форме фарса.

Тридцать с лишним лет назад “партийный повстанец” Борис Ельцин начинал своё оппозиционерство Михаилу Горбачёву и КПСС с критики системы закрытых распределителей и номенклатурных привилегий. Наивный, оказавшийся легко внушаемым народ ахал и умилялся, читая и смотря репортажи о том, как “принципиальный коммунист” проехался разок до работы в городском автобусе и отстоял очередь в регистратуру районной поликлиники.

Спустя считанные годы после прорыва Ельцина к власти, представители новой элиты обзавелись личными богатствами в таких масштабах и стали кичиться им с таким хамским бесстыдством, что сохранённые печатью и видеоплёнкой прежние речи радетеля за справедливость можно рассматривать как эталон двуличия и лицедейства. Да и сам недавний обличитель, сменив пластинку, поселился в роскошной Барвихе, в сравнении с которой дачи генсеков выглядели едва ли не заурядными зонами отдыха для трудящихся.

Казалось бы, кого можно сегодня в России смутить картинами помпезной роскоши верхов? То, что региональная элита поголовно владеет особняками, больше смахивающими на дворцы, а федеральная, в особенности члены “ближнего круга” и олигархат – собственники целых поместий – секрет, что называется, полишинеля. Потому раздуваемая либералами пропагандистская кампания, в рамках которой президента РФ В.Путина пытаются скомпрометировать геленджикским дворцом, смотрится предельно фальшиво.

Молодые несмышлёныши, не заставшие или не помнящие реалий “святых 90-х”, возможно и способны поглощать продукцию ФБК некритично, но у тех, кто видел воочию становление олигархического строя в России, настырно крутимое сподвижниками Навального кино вызывает отторжение, в первую очередь, своим фарисейским посылом.

Бичевать имущественное неравенство и радеть за бедных у нас вперёд всех лезет тот, кто неоднократно выражал восторги реформами 90-х, задолго до Путина создавшими нам целое государство, в котором люди с дворцами процветают и правят как класс.

Вдумываясь в содержание приёмов, посредством которых раздувается антипутинская кампания в масс-медиа, возникает ощущение, что либералы и их западные кураторы отчасти и сами стали жертвами собственной многолетней пропаганды. Они, видимо, и впрямь воспринимают русских людей в массе как не обладающих минимальной исторической памятью и критическим мышлением недоумков.

Топорный подстрочный перевод с английского в фильме про дворец (пресловутый “склад грязи” – дословная калька с английского “mudroom”), который режиссёры не удосужились даже как следует адаптировать под литературный русский язык – одно из наглядных тому подтверждений. Авторы фильма, видимо, считают ниже своего достоинства проявлять уважение к языковым нормам тех, кому свою продукцию адресуют.

Впрочем, действительно ли резко активизировавшиеся противники Кремля делают ставку на народные массы?

Несмотря на нагнетаемую пулом либеральных СМИ пафосность, это, мягко говоря, неочевидно.

Те, кто хладнокровно командировал в Россию Навального отсиживать тюремный срок (параллельно подавая его мало что смыслящей в политике молодёжи как отважного и несгибаемого борца) уповают, в первую очередь, на измену части российской верхушки. Они отлично знают, что самая слабая, податливая под внешним воздействием страта в современной России – это именно элита с её угодьями, активами и дворцами.

То, что существенная и влиятельная часть элитариев вновь стала откровенно работать на смещение первого лица, чувствуется даже по тональности публичных выступлений. Не кто-нибудь, а Игорь Чубайс – родной брат недавно назначенного Путиным на должность спецпредставителя России по связям с международными организациями Анатолия Чубайса – с недавних пор взялся писать для сайта “Эха Москвы” прямо-таки р-р-революционные статьи. Важный показатель, свидетельствующий о перемене настроений в верхах.

23 января власти и правоохранители решили тактическую задачу – не допустили провокаций, нацеленных на кровопролитие, одновременно не допустив и массовых избиений молодёжи. Но что они будут делать, если на следующих акциях навальнистов (ближайшая назначена на 31-е число) в дело вступят уже не студенты и “прекарии”, а тренированные боевики, если в ОМОН полетят уже не снежки, а камни и бутылки с зажигательной смесью?

Разумеется, нейтрализовать ударные группы – технически несложная задача. Проблема кроется в другом. Ужесточение действий ОМОНа (которое обязательно произойдёт, начнись на него прямые физические атаки) и даже самые решительные разгоны уличных сборищ её не снимают.

Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить все эти майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите.

Ни одна цветная революция не одерживала верх, если ей не подыгрывали сами власть предержащие. Так – и только так – посредством явного саботажа со стороны подручных очередного реального или мнимого диктатора цветные опрокидывали режим. Так было в Югославии, странах Ближнего Востока, в Киргизии, на Украине. Поэтому нейтрализовать следует, в первую очередь, тех “владельцев заводов, газет, пароходов”, кто желает вернуть благосклонность Запада путём свержения Путина и сдачи суверенитета страны.

Уличная массовка разбредётся сама, стоит только “выключить из игры” заказчиков и подрядчиков, запустивших “движуху”.

Следует сделать важную оговорку. Весомое недовольство проводимой Кремлём политикой внутри страны в обществе есть. И оно, безусловно, оправдано.

Пенсионная реформа вкупе с сомнительным “всенародным голосованием” за изменение важных положений действующей конституции оставили в народе тяжёлое чувство. Но, как и тридцать лет назад, политические проходимцы и откровенные враги пытаются направить энергию недовольных на разрушение страны.

Нужно быть абсолютным слепцом, чтобы не видеть лежащего на поверхности: поддерживающая Навального либеральная группировка опирается на прямую, не маскируемую уже ничем помощь западных “партнёров”. Тех самых, что вводят против нашей страны санкции, раскручивают в мировых СМИ русофобскую истерию, пригревают у себя недобитых террористов Ичкерии, требуют прекратить оказывать помощь Донбассу, вернуть Украине Крым и т.д.

Не владеющие элементарной политической грамотностью, эмоционально накрученные уличные протестанты могут искренне верить, что выходят биться за народные интересы, но плодами их усилий воспользуются либеральные элиты – законченные русофобы и социальные расисты, которые весь этот народ видали в гробу! Уж они, дорвись до бесконтрольной власти, живо покажут народу, каково его место в “послепутинской России”. Люди, пережившие 90-е, понимают это отлично.

Значит ли это, что наше общество, справедливо отвергая в массе либеральных реваншистов, должно молчаливо оправдывать любое действие Кремля, даже откровенно ошибочное или отдающее самодурством? Разумеется, нет.

Но здесь, что называется, мяч на половине поля высшего должностного лица. Возможности заручиться широкой и притом абсолютно искренней поддержкой масс имеются блестящие. Более того, их использование – единственный, по сути, остающийся у Кремля результативный ответный ход в разгорающейся политической войне. Решительная контратака на влиятельную либеральную группировку, её ликвидация – это – одновременно! – и исполнение воли широких слоёв, того самого фиксируемого социологами “путинского большинства”, которое потому и остаётся пока ещё путинским, поскольку не утратило надежды на то, что подобное рано или поздно произойдёт.

Разгром либеральной группировки – не просто победа над идеологическим врагом. Сбрасывание с политического олимпа либералов неизбежно приведёт и к коренной ревизии всей экономической, социальной и национальной политики в стране, которая в 90-е проводилась под прямую диктовку либералов, а позже – при их активном и агрессивном давлении.

Иной читатель, пожалуй, усмехнётся, сочтя автора мечтателем. Но мечтания – это то, что заведомо несбыточно и нереализуемо в принципе. В победе же главы государства над пытающимися его свалить элитными противниками ничего фантастического нет.

Стратегия пассивной обороны заведомо проигрышна. Не сейчас, так чуть позже противники сумеют пробить в ней роковую брешь. Возвращение Крыма в 2014 году доказало, что действовать решительно в критической ситуации Путин может. Не пора ли предпринять сопоставимые по степени судьбоносности шаги и на внутренней арене?