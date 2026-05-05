Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве, сообщает SME.

«Я возложу цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад», — приводит слова премьера РБК.

По мнению Фицо, конфликт между Россией и Украиной начался давно и имеет определенный исторический контекст. «Я не позволю себя принудить к тому, чтобы испытывать какие-либо угрызения совести», — поделился словацкий премьер.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Словакии планирует приехать в Москву на парад Победы. «Про Фицо много говорят, Фицо могу подтвердить», — сказал он в ответ на вопрос о гостях парада.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2026, 01:36
    Гость: Со стороны

    Почти полный сумбур, но почитатели христианских просветителей Кирилла и Мефодия воспринимают его на "ура". Первое:после ПМВ в 2 Рейхе остались земли,населенные поляками, т.е. они сохранили подданство рейха, значит, и обязанности, включая воинскую. Сколько поляков Рейха мобилизовали, не знаю,думаю, меньше полумиллиона. Относительно поляков Генерал- губернаторства Рейхскомиссариата "Украина" можно сказать то же,что и о других коллаборантах, русских,украинцах, литовцами прочих. Кстати, полякам этой категории немцы доверяли меньше, чем другим.Понятно, какие поляки попадали в плен к КА. Их,скорее всего, было много меньше 120 тыс.И зачем вспоминать КА сейчас? Об освобождении Польши: называется цифры от 25 до 35 тыс. Воинов ВПЛ, 40-80 тыс партизан Армии Краевой и Людовой. Второе: освобождениетРольши- одновременно марш на Берлин. Так что пришлось...Относительно Франции и "добра"-это " добро" Франция получила не в последнюю очередь благодаря СССР, хотя,может, и не в первую,учитывая ее место в "Старой Европе", но вы то здесь при чем? "Победители" советского коммунизма и советской "империи"?Смешно такое слышать.

  2. 06.05.2026, 00:56
    Гость: Все славяне,

    подвергшиеся немецкому воздействию, немцев очень не любили и добровольно немцам служить не стали бы. Это видно по славянской литературе -- см. "Бравого солдата Швейка", это классика. И даже поляки, ненавидящие русских, ненавидели также и немцев -- см. роман Сенкевича "Крестоносцы", какими нелюдьми там немцы показаны, а это ещё до мировых войн всяких.

    Словакам просто не повезло, их сдал гитлеровский холуй Тисо, и это была цена сохранения их государственности, цена того, что немцы их просто не проглотят, как чехов. Перед немцами они не выслуживались, преступлений не совершали, и подняли восстание в 1944. Всех гитлеровских коллаборантов и в Словакии, и в Чехии, и в Польше преследовали также беспощадно, как и власовцев в СССР. Тисо повесили, как и Власова.

  3. 05.05.2026, 23:15
    Гость: Зануда

    Опыт и статистика. Посчитайте, сколько извлекли. Практически всё списано. Хотя, дай вам бог. Блажен, кто верует..

  4. 05.05.2026, 23:09
    Гость: Н-да

    Ну, начинается. Те -- онемеченные славяне, русские -- отатаренные.

    С другой стороны, Атилла умер на Рейне, по каковой причине англичане немцев во время обеих мировых войн называли гуннами. Т.е. отазиатенными германцами, а настоящие германцы -- это англо-саксы, которые от гуннов в Британию удрали. В эту игру можно долго играть.

  5. 05.05.2026, 22:21
    Гость: Н-да

    Словакия против СССР воевала официально, как отмечено выше, так что пленные словаки -- дело понятное. Но чехов никуда не призывали, добровольно шли на службу Гитлеру чешские немцы, коих там было просто немерянно (в Судетах немецким было 95% населения) -- собственно из-за них Чехословакию так легко и оприходовали. Иначе там, помимо войны с Германией, была бы ещё и гражданская межнациональная война внутри. Ну а попав в советский -- или американский, неважно -- плен, эти ребята сразу же вспоминали, что они чехи, немецкая жертва. Мол призвали насильно -- они ясно видели, что к славянам отношение куда лучше, чем к пленным немцам. Вот их "чехами" и записывали -- граждане ж Чехословакии по состоянию на 1938 г.

    Правда после войны этим фольксдойче стало очень хреново -- их всех изгнали из Чехословакии, причём самым жестоким образом. Многие это изгнание даже преступлением считают -- но тут уж ничего не попишешь. Как постелишь, так и выспишься.

Все комментарии (47)
Выбор читателей
The White House "/>
Антироссийская миссия британского короля в США полностью провалена
Стоп-кадр видео
Песков: Путин безусловно доверяет официальной экономической статистике
Власти в России выделили на развитие VK более 40 млрд руб.
В ряде регионов России могут запретить жарить шашлык
Избранное
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
«Черная Ленточка», 15 июня «Алиби»
Сергей Бобунец, «Горшенев» и «Сплин» покорили «Вершину рока»
«Непоследовательность и колебания верхов наносят делу денацификации Украины больший урон, чем все стряпаемые в Киеве фальшивки»
Министр иностранных дел РФ всерьез противопоставляет хорошую жизнь и патриотизм
«Танцы Минус», 3 сентября, Открытая терраса клуба VK GIPSY
Дайте Два feat. Бранимир «Герника» (интернет-сингл)
Кукишъ «Матушка, я красный смех. Памяти Л.Н. Андреева и И.Ф. Летова»
«Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета»
Карвинг: превратим арбуз в цветок
«Пикник» приблизил светлое будущее в Оренбурге
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie