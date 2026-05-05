Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве, сообщает SME.

«Я возложу цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад», — приводит слова премьера РБК.

По мнению Фицо, конфликт между Россией и Украиной начался давно и имеет определенный исторический контекст. «Я не позволю себя принудить к тому, чтобы испытывать какие-либо угрызения совести», — поделился словацкий премьер.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Словакии планирует приехать в Москву на парад Победы. «Про Фицо много говорят, Фицо могу подтвердить», — сказал он в ответ на вопрос о гостях парада.