Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве, сообщает SME.
«Я возложу цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад», — приводит слова премьера РБК.
По мнению Фицо, конфликт между Россией и Украиной начался давно и имеет определенный исторический контекст. «Я не позволю себя принудить к тому, чтобы испытывать какие-либо угрызения совести», — поделился словацкий премьер.
29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр Словакии планирует приехать в Москву на парад Победы. «Про Фицо много говорят, Фицо могу подтвердить», — сказал он в ответ на вопрос о гостях парада.
Почти полный сумбур, но почитатели христианских просветителей Кирилла и Мефодия воспринимают его на "ура". Первое:после ПМВ в 2 Рейхе остались земли,населенные поляками, т.е. они сохранили подданство рейха, значит, и обязанности, включая воинскую. Сколько поляков Рейха мобилизовали, не знаю,думаю, меньше полумиллиона. Относительно поляков Генерал- губернаторства Рейхскомиссариата "Украина" можно сказать то же,что и о других коллаборантах, русских,украинцах, литовцами прочих. Кстати, полякам этой категории немцы доверяли меньше, чем другим.Понятно, какие поляки попадали в плен к КА. Их,скорее всего, было много меньше 120 тыс.И зачем вспоминать КА сейчас? Об освобождении Польши: называется цифры от 25 до 35 тыс. Воинов ВПЛ, 40-80 тыс партизан Армии Краевой и Людовой. Второе: освобождениетРольши- одновременно марш на Берлин. Так что пришлось...Относительно Франции и "добра"-это " добро" Франция получила не в последнюю очередь благодаря СССР, хотя,может, и не в первую,учитывая ее место в "Старой Европе", но вы то здесь при чем? "Победители" советского коммунизма и советской "империи"?Смешно такое слышать.
подвергшиеся немецкому воздействию, немцев очень не любили и добровольно немцам служить не стали бы. Это видно по славянской литературе -- см. "Бравого солдата Швейка", это классика. И даже поляки, ненавидящие русских, ненавидели также и немцев -- см. роман Сенкевича "Крестоносцы", какими нелюдьми там немцы показаны, а это ещё до мировых войн всяких.
Словакам просто не повезло, их сдал гитлеровский холуй Тисо, и это была цена сохранения их государственности, цена того, что немцы их просто не проглотят, как чехов. Перед немцами они не выслуживались, преступлений не совершали, и подняли восстание в 1944. Всех гитлеровских коллаборантов и в Словакии, и в Чехии, и в Польше преследовали также беспощадно, как и власовцев в СССР. Тисо повесили, как и Власова.
Опыт и статистика. Посчитайте, сколько извлекли. Практически всё списано. Хотя, дай вам бог. Блажен, кто верует..
Ну, начинается. Те -- онемеченные славяне, русские -- отатаренные.
С другой стороны, Атилла умер на Рейне, по каковой причине англичане немцев во время обеих мировых войн называли гуннами. Т.е. отазиатенными германцами, а настоящие германцы -- это англо-саксы, которые от гуннов в Британию удрали. В эту игру можно долго играть.
Словакия против СССР воевала официально, как отмечено выше, так что пленные словаки -- дело понятное. Но чехов никуда не призывали, добровольно шли на службу Гитлеру чешские немцы, коих там было просто немерянно (в Судетах немецким было 95% населения) -- собственно из-за них Чехословакию так легко и оприходовали. Иначе там, помимо войны с Германией, была бы ещё и гражданская межнациональная война внутри. Ну а попав в советский -- или американский, неважно -- плен, эти ребята сразу же вспоминали, что они чехи, немецкая жертва. Мол призвали насильно -- они ясно видели, что к славянам отношение куда лучше, чем к пленным немцам. Вот их "чехами" и записывали -- граждане ж Чехословакии по состоянию на 1938 г.
Правда после войны этим фольксдойче стало очень хреново -- их всех изгнали из Чехословакии, причём самым жестоким образом. Многие это изгнание даже преступлением считают -- но тут уж ничего не попишешь. Как постелишь, так и выспишься.