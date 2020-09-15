Разрушается механизм легитимизации собственности

Михаил Хазин: «Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета, в том числе, путём невыплат налогов. Рядовой гражданин за такое поведение будет тут же посажен в тюрьму и разорён штрафами»

Я уже много раз писал про причины нынешней политической вакханалии. Понятно, что главная её причина – страх, но страх чего? Разрушения политической машины? С точки зрения богатых людей это не угроза – их личные службы безопасности могут решать практически любые необходимые задачи самостоятельно.

Да, для «среднего» класса такое разрушение (что мы знаем на примере 90-х годов) является катастрофой, но богатые в 90-е жили отлично, более того, они себе позволяли куда больше, чем могут сейчас, почитайте материалы про «дело Юкоса»

И, тем не менее, боятся… Чего? Ответ на этот вопрос носит крайне важный характер и когда я его осознал, то стал совсем другим взглядом смотреть на всю нынешнюю ситуацию. Не буду дальше интриговать читателей, дело в том, что у нас на глазах разрушается не просто мировая долларовая (бреттон-вудская) система, а разрушается куда более важный механизм легитимизации собственности. Любой.

Мы видели, что бывает, когда разрушается такой механизм. Когда стариков выкидывали из принадлежащих им квартир, когда люди обнаруживали, что принадлежащие им дома с участками, которые приобретали ещё их деды и прадеды, неожиданно оказывались принадлежащими непонятно кому, когда у людей прямо на улицах отбирали автомобили. Да и практику рейдерских захватов никто до сих пор не отменил, хотя её интенсивность с 90-х годов несколько поубавилась. И всё это элементы смены механизма легитимизации собственности.

Кто-то скажет, мол, в Англии, где документы на собственность есть с XI века. Когда норманны Вильгельма-завоевателя отобрали землю у саксов, такого «не может быть». Может, может. Есть такой замечательный советский фильм «Чисто английское убийство» с молодой Муравьёвой, Баталовым и Тараторкиным. И в нём, в самом начале, Тараторкин, который играет молодого наследника родового поместья, объясняет, что он ненавидит действующую власть, поскольку она изменила налоги и в результате в замке нет слуг, на них просто нет денег. Так вот, практически любую собственность можно сделать убыточной, достаточно изменить режим налогообложения.

Посмотрите на такую замечательную компанию, как «Норильский никель». Я даже не буду ничего говорить о том, что она свою прибыль получает от работы с недрами, которые теоретически принадлежат народу. И почему очень узкая группа лиц приватизировала эту прибыль — вопрос отдельный. Но давайте вспомним, что в процессе легитимизации для себя этой собственности они сумели сбросить с издержек компании содержание города и его снабжение. То есть вместо того, чтобы поддерживать жизнеобеспечение города, они делают его вахтовым посёлком, содержание которого лежит на бюджете, то есть на нас с вами. А прибыль у кого? Про экологические платежи и нарушения даже говорить нечего.

А вот теперь – что эти владельцы будут делать, если налогообложение изменится и/или им вменят те самые социальные расходы, которые они благополучно перевесили на нас? Они их не будут платить? Но тогда руководство комбината сядет в тюрьму, а сам он пройдёт через банкротство. Как «Юкос». Думаете, владельцев будут защищать? Но даже с «Юкосом» до конца не получилось. В новых условиях? А если такая история будет во всех странах мира?

Ну а теперь отдайте себе отчёт, что легитимизация собственности – это не только бумаги, которые где-то там лежат. Это ещё и налоговое законодательство, законодательство об использовании недр, механизм инвестирования и пр. и др. К слову, об инвестировании. Компания «Эппл» была маленькой компанией Джобса и Возняка, и у неё было два варианта развития, на кредиты или через IPO (выпуск акций). Истории про то, как отбирали у создателей кинокомпаний на заре Голливуда их бизнес, неоднократно описывались в литературе. Банк требует возврата кредита, другие банки не перекредитовывают… И банкротство, компания есть, но прибыль с неё получают другие. А IPO… Почитайте в «Лестнице в небо» кейс Стива Джобса, которого выгнали из его собственной компании. Просто потому, что после акционирования она стала принадлежать Рокфеллерам…

К слову, очень многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета (в том числе, путём невыплат налогов). Рядовой гражданин за такое поведение будет тут же посажен в тюрьму и разорён штрафами. Но… Приватизационная легитимизация собственности носила определённые особенности. Которые, к слову, есть у всех механизмов. Например, отказ от собственного механизма легитимизации и присоединение к западному привёл к тому, что капитализация российских компаний не может быть высокой. Капитализация небольшой доли «Роснефти», принадлежащей BP, много выше, чем капитализация самой «Роснефти». И пока мы находимся в этой системе, преодолеть эту проблему невозможно.

Есть одно очень важное обстоятельство: любая система легализации собственности стоит очень дорого. Поскольку включает в себя и развитую юридическую систему, и судебную, и законодательную, и силовой компонент (с «бармалеями», которые хотят у вас всё отобрать, нужно постоянно бороться), и так далее. Так вот, очень важный момент: и инвестиционная поддержка, и содержание этой системы, и подготовка соответствующих кадров в нынешней ситуации осуществлялись за счёт эмиссии доллара.

Я не буду вдаваться в детали того, как это было устроено, про это много написано, да и я про это писал. Важно другое, этот механизм больше не работает. А потому – необходимо создавать новый. Причём чем больше людей этот механизм охватывает, тем он дороже. Неожиданно выяснилось, что сегодня нет ни одного источника, который бы позволял поддерживать эту легитимизацию в глобальном масштабе. И это, к слову, главная причина распада мира на валютные зоны.

Именно отсюда появляются лидеры валютных зон: это те страны, которые могут себе позволить на своей территории и в некоторой окрестности обеспечить легитимность собственности. Поскольку такая возможность неминуемо привлечёт к ним тех, кто хочет сохранить и/или приобрести. На легальных основаниях. К слову, именно по этой причине вся вакханалия со Скрипалями/Литвиненками/Навальными – нужно отбить у части своей элиты желание пойти поговорить с Россией на предмет легитимизации своей собственности. Особенно это актуально для бывшей ГДР, где точно знают, что с Россией договариваться можно и это куда легче (то есть стоит куда меньше), чем договариваться с США.

О том, как будет устроена эта легитимизация в разных валютных зонах – вопрос отдельный. Но то, что эта проблема встала в полный рост, не вызывает сомнений. И самые богатые люди мира (в том числе, в США, в Англии, в Германии) не могут не понимать, что старые механизмы вот-вот перестанут работать окончательно. Они и сегодня уже работают больше по привычке. И тогда – кто помешает Трампу тупо всё отобрать у сторонников Демократической партии. Тем более, что они сами дали ему пример своей вакханалией негритянских банд.

В Германии ситуация аналогичная, только банды будут мусульманские. Кто их будет останавливать? И главное, зачем? Люди простые ничего не имеют, зачем им защищать чужую собственность. Малый и средний бизнес? Но он имеет хоть какую-то ценность только в том случае, если есть кому продавать. Кому, после обнищания населения? Рынок США закроется, в ЕС ни у кого не будет денег… В Россию? Но Россия потребует идеологической лояльности.

Грубо говоря, если ты член пророссийской партии, можешь что-то продать в Россию, а если член ХДС/ХСС или, прости Господи, «Зелёных», то будь добр вначале проголосовать в Бундестаге за отмену всех санкций против России, опубликовать в партийной прессе столько же статей о ложности гипотезы про отравление Навального по приказу Путина, сколько было опубликовано материалов на эту тему в позитивном контексте, и так далее. А иначе – решайте свои проблемы самостоятельно.

Это, собственно, главная проблема Евросоюза. У него нет своего механизма легитимизации собственности, а потому уж простите, он не жилец. А если кто-то считает что есть, то прикиньте, сколько денег нужно дать мигрантам, чтобы они вели себя тихо. А если таких денег в бюджете не будет?

В общем, попробуйте подумать на тему о том, какие именно проблемы возникают в мире в связи с разрушением (пока глобального) механизма легитимизации собственности. Много чего нового и интересного придумаете, я уверен.

