Сергей Бобунец, «Горшенев» и «Сплин» покорили «Вершину рока»

С рок-фестивалями нынче негусто. Летом их вообще будто бы срезало лезвием, а теперь приходится наверстывать

Весьма перспективный бренд на рок-карте России веско завил о себе 10 октября в Music Media Dome. «Вершина рока» - название фестиваля амбициозное для новичков. Ну так и список участников первого форума оказался весьма репрезентативным.

Впрочем, началось мероприятие с темной лошадки, которая заменила выбывшего по необьявленным причинам из первоначального списка участников Вадима Самойлова. Коллектив «Тима ищет свет» - весьма молодой, но и обаяния фронтмену не занимать. Объявив, что тридцати минут на знакомство вполне хватит, он с парой музыкантов исполнил несколько песен разной степени слушабельности и заверил, что останется на «Вершине рока» до конца, чтобы послушать, «чем «сплин» ваш хорош». Дай Бог, чему-то поучится у Саши Васильева - такие бойкие обычно быстро учатся!

Без малейших усилий удалось расположить к себе публику и проекту «Горшенев». Едва зазвучали позывные песни это не беда (так и оставшейся в этом марафоне исключительно в виде заставки, как зал приготовился к энергетическому всплеску - тут же получил ее в виде песни обнимай. Поблагодарив всех за посещение гига («несчастные артисты нуждаются в вашей поддержке как никогда»), Алексей Горшенев показал короткую, но разнообразную программу из наследия «Кукрыниксов» («Шторм», «Надежда», «Никто»), материала своей нынешней формации («Царь зверей») и «Счастье» из зонг-оперы «Короля и Шута» «Тодд». Финальный номер «Рождённый звездой», сопровождавшийся на экране появлением нового небесного тела, дал заряд невиданной силы.

Не снизить планки после такого было очень трудно, но команде Сергею Бобунца все удалось. Группа даже вышла на сцену на 10 минут раньше заявленного времени, чтобы сыграть не по 8 песен, как ее предшественники, а все 10.

Сет Бубы сотоварищи был про то, как трудно продираться сквозь гибельные внутренние запутки к вершинам чистого духа или вечного разума (песня «Разум когда-нибудь победит», конечно, была в программе не случайно). Как тяжел этот прорыв, было ясно уже из первой песни «Зачем топтать мою любовь», под которую в огромном видеоряде за спинами музыкантов разбивались зеркала комплексов, опаляемые огнем чувства вины.

В «Охотниках» блуждание в потемках души продолжилось через чёрно-белый двумерный лес стереотипов, способных обезличивать любого. Поэтому появление на экране едва-мерцающих людей-помех во время «Все в порядке» было ожидаемым. Но этот морок разрушил в ее финале на авансцене барабанщик Евгений Никулин, под шаманский перформанс которого опустошенные интерактивные человечки, наконец, начали обретать полнокровной бытие.

У Сергея Бобунца есть песня «Вершины», которая, казалось бы, могла прийтись ко двору на таком фестивале. Но она не исполнялась, а вместо этого на «Полюсах» видеоряд демонстрировал различные вершины гор и скал. Все они прямиком вели к бесплотным хранителям наших душ в «Пока танцуют ангелы» и к абсолютному приятию мира в «Улыбайся». В таком состоянии и космос был по плечу - недаром астронавт в «Звёздах-3000» махал рукой так обыденно. Ведь вселенная - не где-то там, а рядом, когда ты испытываешь опьянение подлинной жизнью, описанным в «Вечно молодом». Одним словом, оставайтесь романтиками, как завещал Буба, покидая сцену.

С небес на землю зрителей спустил «Сплин», отыгравший на фестивале полуторачасовой сет. Едва появившись на сцене, Саша Васильев напомнил про формат мероприятия COVID-free: «Мы приветствуем всех счастливых обладателей куар-кодов, у нас они тоже имеются, а значит у всех нас - одна линия». «Джин» певец посвятил спасающим нас докторов. И вообще вся программа Сплина была пронизана ценностью маленьких радостей жизни, тепла родного дома и уютом зимовки, иногда разрушаемом бесцеремонными маглами.

На прощание Саша Васильев пожелал всем крепкого здоровья и выразил надежду, что увидимся в будущем. Повод будет совсем скоро - 4 ноября на следующей «Вершине рока» на той же площадке - с «Кино» и «ДДТ».