Павел Кашин боролся со злыми сущностями на Арбате

Концерт Павла Кашина состоялся в клубе «16 Тонн. Арбат» 2 ноября 2023

О Павле Кашине хочется говорить эпитетами с приставкой само. Самодостаточный, самобытный, самостоятельный — это все о нем. Вряд ли ошибкой будет утверждение, что Кашин неизменно сам по себе. Стиль его музыки определить с кондачка невозможно, не зависит он и от музыкантов, которые могут меняться и собираться в его коллективе в самых разных конфигурациях. Еще несколько лет назад Павел Кашин играл с минималистичными составами, состоящими, скажем, из трех человек. А на сцене «16 Тонн. Арбат» было уже целых шесть музыкантов, включая поющую скрипачку Руфину Ахметшину и темпераментного клавишника Ивана Кузнецова.

В малых «Тоннах» Павел Кашин выступал второй раз, а начал программу с песни из альбома «Эйфория» «Жизнь устала». К материалу этого диска музыканты в течение вечера будут еще возвращаться не раз, а пока была исполнена «Путеводная звезда» из значительно более позднего релиза «Талисман». Павел Кашин сообщил, поделил концерт на две части, исполняя в первом отделении то, что любит он, а второе — что ждут зрители. Но, естественно, данная градация была более чем условной. Так, в первой части концерта была сыграна известная песня «Белая» из альбома «Жизнь» и «самая зажигательная», по разумению певца, «Арена», а после антракта было немало таких вещей, во время которых певец, казалось, делился сокровенным.

Звучали на Арбате и новинки. Одну из них - «Весенний ветер» - можно будет услышать на готовящемся кашинском альбоме «Йети». Заглавная песня этого лонгплея тоже была сыграна. В ком-то она даже разбудила нынешние инстинкты. Начав играть «Пьяный корабль» на стихи Артюра Рембо, Павел Кашин вынужден был тормознуть процесс, чтобы разобраться с излишне крикливой особой. Сначала артист попытался быть предельно корректным: дескать, голос у ней прекрасный, но громкий, а на таких выступлениях принято не орать, а слушать.

После сыгранной в начале второго отделения композиции «Ангел на свече», обнаружилось, что неугомонная барышня хоть и оказалась в другом конце зала, но оборотов не сбавила. Павел Кашин даже посетовал, что ее там как будто даже стало больше. Его огорчило то, что подобные ситуации напоминают о реальном существовании злых сущностный и, чтобы им противостоять, он был готов либо петь остаток концерта вполоборота, либо заплатить нарушительнице спокойствия за досрочный уход из клуба из своего кармана. Впрочем, она никуда не ушла и даже ближе к финалу представления умудрилась упасть на играющего басиста.

На настроении Павла Кашина эти форс-мажоры не сказывались. Он шутил, что в Москве надо играть питерские песни и наоборот, подтверждая свои слова «Унесенными ветром». Но и без Москвы, конечно, обойти не могло — и об этом городе повествовал жесткий романс «Путь домой». Те же, кто пришел на шлягеры, получили под занавес целую обойму из «Фонарей», «Гномиков» и «Города». На бис, правда, Павел Кашин решил установить свои правила игры и выдать то, что лежало у него на сердце здесь и сейчас — новинку «Найди меня».