QUEENtet Сергея Мазаева открыл все праздничные мероприятия пасхальной недели

QUEENtet Сергея Мазаева дал концерт в «Академ Джаз Клубе» на Проспекте Мира 6 мая 2024 года

Формула знака качества: QUEENtet Сергея Мазаева + «Академ Джаз Клуб». Сравнительно недавно заведение с богатыми традициями плавно переместилось со Старого Арбата в ещё более живописное место — Аптекарский огород на Проспекте Мира. К тому же буквально в десяти минутах ходьбы отсюда — в знаменитом дворе «Дома на 1-й Мещанской в конце» прошло детство Сергея Мазаева. В местах где все до боли знакомо, как известно, и стены помогают, так что Квинтет дал абсолютно из ряда вон выходящий концерт, который счастливые очевидцы будут вспоминать ещё долго.

Обычно QUEENtet выступает в сопровождении конферанса специалиста по классике Самиры Латып. Но на этот раз Сергей Мазаев решил взять функции ведущего на себя. Маэстро был на редкость словоохотлив. Утонченно приветствуя зрителей, он призвал наслаждаться не только блюдами высокой кухни, но и высокопробной музыкой. «Академ Джаз Клуб» Сергей Мазаев назвал храмом культуры, а свой QUEENtet — составом самых лучших музыкантов Москвы на момент формирования коллектива. Представляя своих музыкантов, он напомнил, что здесь всё по-настоящему и, если, например, Евгений Субботин является первой скрипкой, то не надо сомневаться, что это сравнимо с аналогичной позицией в оркестре Теодора Курентзиса. Также QUEENtet Сергея Мазаева состоит из: 2-ая скрипка – Анна Пасько; альт – Анна Журавлёва; виолончель – Ольга Дёмина; контрабас и аранжировки – Сергей Гейер. Сам же Сергей Мазаев и играл на кларнете, и пел, и, конечно, настолько увлекательно рассказывал, что хотелось ловить каждое его слово.

Нынешний год проходит под знаком 150-летия Модеста Мусоргского. QUEENtet встретит это выдающееся событие во всеоружии осенью, когда сыграет «Картинки с выставки» в КЗ «Зарядье», Параллельно Сергей Мазаев напомнил о концепции своего Квинтета: брать, как правило, фортепианные произведения и перекладывать их для данного состава музыкантов. Как это работает, QUEENtet показал поседством три маленьких картинок Антона Аренского - «Мазурка», «В поле», «Тарантелла».

Ещё одна хорошая новость, которую сообщил посетителям клуба Сергей Мазаев, состоит в том, что его QUEENtet готовит альбом произведений Александра Бородина. «В ближайшее время запишем — и представим вашему вниманию!» - обнадёжил гостей певец. А пока музыканты сыграли прекрасно известную постоянным посетителям концерта Квинтета симфоническую картину «В Средней Азии» Александра Бородина. Выступление продолжилось исполнением великолепных произведений младшего современника Бородина — композитора Владимира Ребикова. QUEENtet выбрал вальс из его оперы «Ёлка». Сергей Мазаев трогательно пересказал краткое содержание этого произведения: бедная девочка под Рождество наблюдает в окне богатой семьи гулянья у елки. Когда зрителям от таких подробностей совсем взгрустнулось, артист разрядил обстановку забавной ремаркой от том, что всё это происходило на 2-й Тверской-Ямской.

Во втором отделении, перед которым, по традиции, не было антракта, QUEENtet исполнил песенные произведения. Сергей Мазаев предложил не объявлять авторов, поскольку с правами всё сложно и какой-нибудь наш Иванов может на деле оказаться их Бриттеном. Но тяга к просвещению людей всё же в нем возобладала — и перед «20 лет спустя» Юрия Антонова он передал публике пламенный привет от автора этой песни Юрия Антонова, который готовится к своему 80-летию и в начале следующего года непременно отметит его большим концертом.

Из области импортозамещения, по словам Сергея Мазева, оказалась и «Тишина за Рогожской заставою» Юрия Бирюкова и Алексея Фатьянова. «Были такие люди!» - с гордостью напомнил певец. Объявляя авторов следующего произведения «Березовый сок» Вениамина Баснера и Михаила Матусовского, он заметил, что эти люди, увы, неизвестны тик-токерам и смешно спародировал невежд, которые рассуждают примерно так: «Кто это такие? Мне кажется — евреи». Саркастический конферанс был и по поводу восприятия неотесанной молодежью авторов еще одного шедевра «Что так сердце растревожено» Тихона Хренникова и того же Михаила Матусовского: «Вновь какие-то под ногами мешаются».

Сам же Сергей Мазаев выказал себя подлинным ценителем высокой культуры перед «Колыбельной» на музыку Оскара Фельцмана, которую мечтал бы услышать на аварском, как это было у автора исходного текста Расула Гамзатова. А вот о песне Адриано Челентано «L'arcobaleno», напротив, сказал, что Павел Жагун перевел её на русский, потому что итальянский текст был ни о чем. Самого же Челентано он назвал народным артистом СССР, потому что в Италии не было такого звания.

Песню «Я люблю тебя до слез», которую очень любит публика, Сергей Мазаев не без доброй иронии охарактеризовал как вершину песенного искусства и предложил не называть ее авторов, поскольку они и так всем известны (Игорь Крутой и Игорь Николаев). Завершился концерт балладами «Морального кодекса» «Где ты» (для друзей из Магадана) и «Первый снег», но между ними Сергей Мазаев ещё вставил «Вальс до диез минор» обещанного ранее Фридерика Шопена, которого в начале концерта назвал большим другом России.

Представляя напоследок музыкантов вновь, Сергей Мазаев не удержался от особых характеристик в их адрес. Так, Анну Журавлеву он назвал генофондом нашей страны, а звукорежиссера Николая Козырева - «грозой иностранных делегаций». «В первый день пасхальной недели для вас открыл все праздничные мероприятия QUEENtet Сергея Мазаева», - сказал на прощание артист и пожелал всем… крепкого сна. Как-никак, нужно было набираться сил для целой насыщенной мероприятиями недели.