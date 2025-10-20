Ставка на личность – всегда битая

Высшая власть России раз за разом делает ставку на конкретных политических деятелей «той стороны», как будто всерьёз думает, что вывёртывание из-под нависающих угроз зависит исключительно от личностного фактора, от достижения согласия с конкретными фигурами

Эффективность государственной политики принято оценивать по конечному результату – и это оправданно, поскольку ни красивая риторика, ни броские эффекты на публику “в моменте” не способны перевесить на весах истории общий итог.

Если отбросить словесную шелуху, наносимую профессиональными пропагандистами, то общий итог большинства крупных политических начинаний эпохи Путина вырисовывается плачевный.

В отношениях с коллективным Западом Кремль с начала XXI в. вёл линию на “вхождение с условиями”, то есть, по сути, продолжал горбачёвско-ельцинский курс в главном, несколько ужесточив его по частностям и дополнив требованием считаться с российскими интересами в пределах СНГ и на западном порубежье России. Но даже и с такими скромными условиями встроиться в “мировое сообщество” всё равно не удалось – опьянённый победой в Холодной войне Запад счёл их неприемлемыми и принялся давить беловежскую Россию – чем дальше, тем сильнее.

В отношениях с Украиной, взявшей недружественный курс ещё со времён первого президента Кравчука, изначальная позиция РФ тоже выглядела очень умеренной. Кремль настаивал лишь на формальном неучастии Украины в антироссийских военных блоках, не более. И в подтверждение своей мягкости на протяжении двадцати лет отказывался от предъявления обоснованных территориальных претензий на Крым, а также от любых форм поддержки русских организаций и русских сил Юго-Востока, долгие годы смотревших в сторону России с надеждой. Погружённая в мелкотравчатое политиканство Москва не желала понимать, что лишь мощная и разветвлённая сеть русских организаций на местах реально способна дать гражданский отпор бандеризации Украины, гигантская степень которой стала столь неприятным “открытием” для руководства РФ после начала СВО.

В отношениях с Чечнёй, последние очаги вооружённого сопротивления в которой были подавлены к середине нулевых, ставка была сделана на постепенное сглаживание последствий конфликта посредством выраженной “чеченизации” региона, причём под руководством фигур (в первую очередь Кадырова-отца), которые занимали видное положение и в смертельно враждебной РФ Ичкерии. Плоды подобной политики оказались для России, мягко выражаясь, неоднозначными. Примеров тому – масса. Из самых свежих – дерусификация топонимики ЧР, оскорбительные высказывания главы Чечни в адрес генерала Шаманова, скандал вокруг накруток при интернет-голосовании за будущий символ на пятисотрублёвой купюре, которое пришлось срочно сворачивать.

Почему же выстраиваемые руководством РФ долговременные политические линии не принесли желаемых результатов?

Всякая стратегия – путь к достижению конкретной цели. Не станем сейчас тратить время на развёрнутую критику основ стратегического целеполагания Кремля. Степень убожества сановных “стратегов” ярче всего видна хотя бы на примере безусловного принятия вхожденчества в Запад как конечной мега-цели, продолжавшей на полном серьёзе рассматриваться как абсолютно безальтернативная для страны вплоть до СВО.

Но и тактика, к которой все предшествующие годы прибегало руководство РФ, тоже никуда не годится. И если в плане пересмотра базовых доктрин в случае с Западом и с Украиной после 2022 г. всё же наметились некоторые сдвиги, то тактические приёмы Кремля по-прежнему остаются неизменными, и никакой работы над ошибками здесь не видно.

Высшая власть России раз за разом делает ставку на конкретных политических деятелей “той стороны”, как будто всерьёз думает, что вывёртывание из-под нависающих угроз зависит исключительно от личностного фактора, от достижения согласия с конкретными фигурами.

Такая тактика тоже неизменно терпит фиаско, но в верхах РФ этого словно не замечают.

С 2016 г., с момента первого прорыва Д.Трампа к власти в США, курс Кремля в отношениях с Америкой сводился к выходу на персональные договорённости между главами государств, между Путиным и президентом Штатов. Хотя в последние годы в кругу штатных пропагандистов и сделалось хорошим тоном рассуждать о “глубинном государстве” и “двух Америках”, реальные шаги российской верхушки никак не свидетельствовали о понимании сложной американской политической системы.

В отношениях с Украиной вплоть до самого последнего времени Кремль рассчитывал выехать ровно на том же – на договорённостях с конкретным политическим деятелем. Несмотря на то, что здесь горький опыт у Кремля гораздо более долгий (ещё “пророссийский” президент Кучма на рубеже XXI в. состряпал программную брошюру с говорящим за себя названием “Украина – не Россия”), надежды усадить в Киеве “своего человека” не покидали руководителей РФ вплоть до февраля 2022 г. Кучма, Янукович, Медведчук – словно веря в счастливую карту, Москва продолжала и продолжала тасовать колоду…

Окончательную интеграцию Чечни в РФ после разгрома военных формирований Ичкерии (а оно-таки было в своё время достигнуто!) решили проводить по накатанной схеме – через приведение к власти в ЧР деятелей, пообещавших пойти на договорённости и компромисс. Тот факт, что все последующие годы внутри российского государства (и при использовании его ресурсов) последовательно и неуклонно отстраивалось государство чеченское – моноэтническое и подчёркнуто этнократическое – вплоть до самого последнего момента Кремль словно и не волновало. Однако после недавних болезненных инцидентов закрывать глаза на очевидное уже невозможно.

В чём же причина этих хронических когнитивных провалов, плата за которые – и пошедшие прахом многолетние политические усилия, и утрата плодов военных побед, достигнутых в своё время немалыми жертвами и кровью?

Очевидно, она заключается в деградации образа мышления правящих верхов РФ, в искажении и кардинальном упрощении лежащей в его основе картины мира. Проведённый либеральными реформаторами 90-х погром производства, образования и культуры, агрессивная экспансия социал-дарвинистских и даже социал-расистских учений с их зацикленностью на “элитах” подтолкнули российский правящий класс к убеждению, что всё, не входящее в состав узких элитных групп, – ничто, что всюду и всегда решают именно олицетворяемые лидерами-вожаками элиты. И судя по тому упорству, с каким Кремль наступает на одни и те же грабли, такая убеждённость остаётся непоколебленной.

Бытие, как ни крути, сознание определяет. И культуру мышления – тоже. Бытие постсоветской России, где оказались разгромлены и распылены целые социальные группы, прежде обеспечивавшие стране просвещение и прогресс (учёные, конструкторы, квалифицированные рабочие, инженеры), а экономику свели к экспорту ресурсов и сервису, опрощалось на протяжении трёх с лишним десятилетий. Мог ли подобный катастрофический процесс не наложить серьёзный отпечаток на интеллектуальный уровень общества и в особенности его верхов – вопрос риторический.

Упорные попытки искать способ решения любых межгосударственных или межнациональных проблем через договорённости с отдельными личностями, пусть даже и наделёнными известным авторитетом и властью, – это не стиль современной политики. Подобный подход был характерен для эпохи Средневековья, когда феодалы-сеньоры договаривались между собой и заключали личные унии, априори подразумевая, что закабалённым и бесправным низам не останется ничего, как их молчаливо принять. Но сегодня он абсолютно несовременен, антиисторичен, и, как свидетельствует практика, неэффективен.

Так ли действует наш западный противник со своими отточенными почти до совершенства инструментами “мягкой силы”, инвестирующий в силы гражданского общества, покрывающий территорию противника сетью организаций, замаскированных под гуманитарную деятельность и просветительство, и умеющий не просто подкупать чужие элиты, а их пестовать и растить?

Все эти посыпавшиеся после 1991 г. как из рога изобилия малоумные и вульгарные псевдотеории, то рисующие Октябрьскую революцию плодом действий изменников-заговорщиков, наймитов германского генштаба, то сводящие современный Запад исключительно к гей-парадам* и торжеству ЛГБТ*, нанесли, как видится теперь, сильнейший удар по когнитивным возможностям правящих кругов, сузив их до фактической неспособности воспринимать объёмную картину мира. То обстоятельство, что отдельные личности, пусть и оказавшиеся во главе государственных образований, даже при желании всё равно не в состоянии оседлать могучие силы (совокупность отлаженных общественно-политических институтов, историческую память, пробудившийся этногенез), до российских верхов по-прежнему не доходит.

Бесконечно шельмуемые в РФ ранние большевики с их пониманием развития революционного процесса как исторической неизбежности и классовым подходом смотрятся на фоне современных российских “стратегов” чуть ли не как образцы прозорливости и исторического чутья. Они, по крайней мере, обладали интеллектуальными инструментариями, позволяющими разглядеть и реальные противоречия своей эпохи, и силы, вызывающие социальный слом. Однако российские “умники” вместо того, чтобы внимательнее присмотреться к таким вещам, как, например, исторический материализм, диалектика и этногенез, предпочитают рассуждать про “традиционные ценности”, якобы только и способные вдохнуть в Россию жизнь, да всё ждут ответных пасов от Трампа.

Деградация образа мышления – трагическое и пока плохо осознаваемое явление в постсоветской России. Хотя оно ярче проявляется в скверных и откровенно неудачных решениях верхов, низы, разумеется, тоже не избегли общей участи. Пресловутое “если не Путин, то кто?”, подспудно поощряемое властью всякий раз в канун выборов федерального уровня, – в сущности, не что иное, как калька, снимаемая рядовыми гражданами с персоналистских установок верховной власти. Если власть и народ в России сегодня в чём-то и едины, то вот в этом наивно-лубочном восприятии реальности.

Здоровым силам России давно пора начать учиться мыслить более широкими и одновременно глубокими категориями. За каждым являемым нашей стране и нашему народу вызовом кроется тот или иной масштабный процесс, возникающий не по воле отдельных личностей, а объективно, под воздействием исторических условий, созревших и вырвавшихся на арену сообществ и групп, играющих роль движущих сил современности.

Пытаться купировать угрозы исторического масштаба исключительно через взаимодействие с конкретными государственными деятелями-личностями непродуктивно и глупо. Личности всегда вторичны.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.


