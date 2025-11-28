В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

1 марта 2026 года вступит в силу закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

"Первого марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - приводит ее слова РИА Новости.

Парламентарий отметила, что наличие в фильмах подобных нарушений будет являться основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения. В случае принятия Минкультуры РФ решения об отказе или отзыве прокатного удостоверения фильма, Роскомназдор будет направлять владельцам онлайн-кинотеатров требование прекратить распространение кинокартины. Это требование должно быть выполнено в течение суток.

"То же самое относится к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч (пользователей - ред). Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса требование прекратить распространение такого контента на основании заключения Минкультуры РФ о наличии в нем недопустимых материалов", - добавила Казакова.

Депутат напомнила, что традиционные российские духовно-нравственные ценности обозначены в указе президента РФ № 809.

"Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать", - подытожила парламентарий.

