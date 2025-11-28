В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
1 марта 2026 года вступит в силу закон о запрете в России фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
"Первого марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию или пропаганду отрицания традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - приводит ее слова РИА Новости.
Парламентарий отметила, что наличие в фильмах подобных нарушений будет являться основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения. В случае принятия Минкультуры РФ решения об отказе или отзыве прокатного удостоверения фильма, Роскомназдор будет направлять владельцам онлайн-кинотеатров требование прекратить распространение кинокартины. Это требование должно быть выполнено в течение суток.
"То же самое относится к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч (пользователей - ред). Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса требование прекратить распространение такого контента на основании заключения Минкультуры РФ о наличии в нем недопустимых материалов", - добавила Казакова.
Депутат напомнила, что традиционные российские духовно-нравственные ценности обозначены в указе президента РФ № 809.
"Это понятные и разделяемые всем нашим народом ценности, которые мы обязаны защищать", - подытожила парламентарий.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не очень.
Запрещают что хотят,хоть весть П Р О К АТ.
В прокате мною последний раз просмотрен фильм ТАРАС БУЛЬБА после длительного
перерыва.
Не хочу больше. Во время сеанса ЖРУТ,простите за мой французский, шумят, шуршат, разговаривают.
да как же мы раньше жили без всех этих запретов? Я предлагаю начать с корня проблемы - запретить думать, потому что злодей, тайно, может замыслить что то дурное даже без VPN. Есть же препараты специальные - их можно колоть принудительно неблагонадёжным, ну которые по-хорошему не хотят. Тогда будет порядок и исключительно благомыслие или безмыслие, что даже лучше
Ещё раз. Традиционные ценности перечислены в Указе Президента № 809, который легко находится Яндексом.
Традиционные ценности перечислены в Указе Президента. Прочесть трудно?