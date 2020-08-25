Стоимость электричества для населения может подскочить на 50%

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На днях был опубликован проект развития электроэнергетики РФ до 2035 года, сценарий которого неминуемо обернется существенным ростом цен для граждан

Правительство РФ в очередной раз озвучило планы по уходу от перекрестного субсидирования (ПС) в электроэнергетике. Согласно проекту программы по развитию электроэнергетики до 2035 года, за 15 лет его объемы будут снижены на 60% и составят всего 100 млрд руб. в год.

Некоторые эксперты называют такие меры необходимыми, так как в 2020 году объем всех программ субсидирования на рынке электроэнергии уже превысил 1 трлн руб. Однако реализация планов, как считают аналитики, невозможна без доведения тарифов населения до «экономически обоснованных», что может привести к одномоментному скачку цены более чем на 50%.

В случае реализации такого сценария тарифной разгрузки промышленности пострадают потребители в регионах с наибольшими объемами перекрестки, среди которых Московская, Свердловская и Челябинская области.

Суммарный объем субсидирования в электроэнергетике России в 2020 году достиг почти 1,1 трлн руб. Из них 615 млрд руб. составляют дополнительную нагрузку на рынок и еще 473 млрд руб. – перераспределение нагрузки между группами потребителей.

Соответствующие данные приводятся в исследовательской работе, подготовленной KPMG. С 2015 по 2020 год прирост составил более 220% за счет увеличения дополнительной нагрузки рынка на 244% и перекрестного субсидирования на 80%.

«Таким образом, до 2015 года "перекрестка" носила перераспределительный характер, обусловленный в первую очередь объемами социальной поддержки населения, включая "перекрестку в сетях", а в 2020 году основной фокус перекрестного субсидирования сместился в инвестиционную составляющую и стал определяться нагрузкой надбавок ОРЭМ. Это приблизило структуру российского ПС к европейской модели, характерной для Великобритании и Франции. Однако при этом соответствующей адаптации модели администрирования не произошло. Нарастание разрыва между приоритетами использования инструментов "перекрестки" привело к появлению новых вызовов и в целом способствовало разбалансировке старой регуляторной модели, успешно действовавшей последние 10-15 лет», – заявляют авторы исследования.

По их мнению, новая проблема состоит в том, что увеличение «инвестиционной» нагрузки и связанный с этим рост цен автоматически требует роста объемов социальных программ. При отсутствии достаточной селективности предоставления льгот это фактически приводит к двойной нагрузке на непривилегированные категории потребителей.

«Ускоренный и неравномерный рост нагрузки по группам потребителей привел как к обострению исторических проблем (уходу промышленности от социальной ответственности – переходу на сети ФСК и собственную генерацию), так и к новым негативным последствиям в отрасли, включая появление так называемой "отрицательной перекрестки" – попытки ряда региональных регуляторов "сгладить" рост тарифа для чувствительных муниципальных потребителей за счет снижения цен для потребителей на низком напряжении и роста нагрузки на промышленность на высоком напряжении», – говорится в документе.

Отметим, что перекрестное субсидирование распределяется неравномерно внутри страны. Так, например, в тройку лидеров, на чью долю приходится порядка 15% всего объема, входят Свердловская, Московская, Челябинская области.

Перекрестное субсидирование представляет собой искусственный механизм сдерживания тарифов для населения. Фактически для физически лиц устанавливается цена ниже экономически обоснованной, а разницу доплачивает промышленность. Такая схема сложилась в России исторически.

В 1990-х годах во время сильного экономического спада объемы перекрестки были сильно увеличены в политических целях, таким образом предполагалось «снизить социальную напряженность», однако заплатить за это пришлось крупным потребителям, которые также находились в состоянии кризиса.

В 1997 году Правительство РФ под руководством Виктора Черномырдина предприняло попытку ликвидировать перекрестку. Тогда был установлен график, согласно которому оно должно было исчезнуть уже в 2000 году, однако достигнуть поставленных задач не удалось во многом из-за опасений социального взрыва.

Стоит вспомнить и реформу РАО ЕЭС, ее куратор Анатолий Чубайс заявлял, что приватизация объектов некогда единой энергосистемы приведет к снижению цен на электричество. Однако с тех пор они только повышаются.

В первом десятилетии 21 века руководство страны пыталось если не полностью отказаться от перекрестки, то хотя бы сбалансировать ее, однако объемы платежей регулярно росли. Во многом это было связано с развитием промышленного кластера, подъемом экономики и ростом потребления, но свою долю внесло и непосредственное увеличение нагрузки на предприятия. Ближе к середине второго десятилетия Правительство РФ снова заговорило о необходимости отказаться от перекрестного субсидирования.

Так, например, замминистра энергетики РФ Юрий Маневич заявлял, что из-за наличия перекрестки в регионах существует многократная разница в тарифах, в среднем до четырех раз. Среди способов решения проблемы чиновник назвал увеличение тарифов ПАО «ФСК ЕЭС» и ввод платы за резерв мощности.

И вот на днях был опубликован проект развития электроэнергетики РФ до 2035 года, который предполагает снижение перекрестного субсидирования до 100 млрд руб. Однако такой сценарий неминуемо обернется существенным ростом цен для граждан.

В документе также отражены инициативы по дифференциации тарифов «ФСК ЕЭС» и оплате резерва мощности, однако все они сталкиваются с мощным противодействием со стороны лобби крупнейших финансово-промышленных групп.

Сейчас средние тарифы для населения в РФ колеблются от 3,12 до 4,17 руб. за киловатт, в то время как экономически обоснованная цена оценивается экспертами в 6,38 руб.

Таким образом, полный отказ от перекрестки в ряде случаев приведет к единовременному повышению стоимости электроэнергии для населения более чем на 50%.

Особенно сильный скачок цен произойдет как раз в регионах с наибольшими объемами перекрестного субсидирования.

Автор: Никита Светлов