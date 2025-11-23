На Украине Ломоносова признали символом российского империализма

Потому что россиян накручивают против Шевченко и украинцев московские

телевизионные АНТИСОВЕТЧИКИ армяни и евреи, которые при Советской власти не

жили так хороши как сейчас.

Занимаются разжиганием межнациональной розни ст.282 УК РФ.

При СССР русские хорошо относились ,но русский Ельцин захотел царствовати и

всем владети...и пошла плясать губерния.

Памятники Тарасу Шевченко есть в разных городах мира,:

Вашингтон (США). Мемориал Тараса Шевченко.

Канберра (Австралия). Монумент «Шевченковы думы» в виде кобзы.

Оттава (Канада).

Париж (Франция).

Буэнос-Айрес (Аргентина).

Прага (Чехия).

Рига (Латвия).

Будапешт (Венгрия).

Варшава (Польша).

Вильнюс (Литва). Здесь есть улица имени поэта, несколько мемориальных досок и памятник в Украинском сквере.

Пекин (Китай).

Куритиба (Бразилия). Бронзовая фигура поэта в полный рост на гранитном постаменте.

Виннипег (Канада). Главный местный памятник Шевченко находится возле здания парламента Манитобы.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО между бывшими республиками разногласий нет, только одна Россия

ко всем имеет претензии и упрёки.

Полное отсутствие логики и здравого смысла.

Мы весь Союз поили и кормили...

Теперь перестали?

Что не так, очень хочется армян и молдаван покормить.

Умом Россию не понять.