На Украине Ломоносова признали символом российского империализма

Украинский "Институт национальной памяти" посчитал русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева символами "российского империализма", пишет РИА Новости.

Согласно украинскому законодательству, посвященные этим лицам объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.

Так, в списке украинского института нацпамяти оказались Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Суриков, Тургенев. Также в него внесены адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов, император Петр І.

  1. 24.11.2025, 00:00
    Гость: Понятно, почему россияне так не любят Тараса --

    Потому что россиян накручивают против Шевченко и украинцев московские
    телевизионные АНТИСОВЕТЧИКИ армяни и евреи, которые при Советской власти не
    жили так хороши как сейчас.
    Занимаются разжиганием межнациональной розни ст.282 УК РФ.

    При СССР русские хорошо относились ,но русский Ельцин захотел царствовати и
    всем владети...и пошла плясать губерния.

    Памятники Тарасу Шевченко есть в разных городах мира,:

    Вашингтон (США). Мемориал Тараса Шевченко.
    Канберра (Австралия). Монумент «Шевченковы думы» в виде кобзы.
    Оттава (Канада).
    Париж (Франция).
    Буэнос-Айрес (Аргентина).
    Прага (Чехия).
    Рига (Латвия).
    Будапешт (Венгрия).
    Варшава (Польша).
    Вильнюс (Литва). Здесь есть улица имени поэта, несколько мемориальных досок и памятник в Украинском сквере.
    Пекин (Китай).
    Куритиба (Бразилия). Бронзовая фигура поэта в полный рост на гранитном постаменте.
    Виннипег (Канада). Главный местный памятник Шевченко находится возле здания парламента Манитобы.

    ИНТЕРЕСНО, ЧТО между бывшими республиками разногласий нет, только одна Россия
    ко всем имеет претензии и упрёки.

    Полное отсутствие логики и здравого смысла.
    Мы весь Союз поили и кормили...
    Теперь перестали?
    Что не так, очень хочется армян и молдаван покормить.
    Умом Россию не понять.

  2. 24.11.2025, 00:00
    Гость: Прохожий

    Никто не говорит, что Ломоносов пустое место. Какой-то вклад в науку у него был -- он например одним из первых выдвинул гипотезу о наличии на Венере атмосферы. И до закона сохранения массы в хим. реакциях он видно додумался, пусть и в непубликабельном виде, чисто в смысле гипотезы, в своем дневнике, но и для этого ум нужно было иметь выше среднего.

    Занимайся он чем-то одним -- ну той же химией например -- и главное, не лезь в политику и ко двору, не подлизуйся так очевидно, не скандаль с разными умными людьми вплоть до мордобоя, пей меньше водочки -- и глядишь, вполне получился бы приличный ученый. Которым можно было бы гордиться и которого вряд ли изгоняли бы сейчас из Украины -- никто ж не гонит Вернадского например.

  3. 23.11.2025, 23:52
    Гость: ABCD

    Ага, с именем и фамилией Михаил Васильевич Ломоносов и родителями Елена Ивановна Сивкова, Василий Дорофеевич Ломоносов, он вдруг стал "не русским".
    Поморы никакие не "фино угры" и не керелы. Поморы — самобытная этнографическая группа русского народа, проживающая на побережье Белого и Баренцева морей, а также по северным рекам: Мезени, Печоре, Онеге и Северной Двине. Поморов считают и признают (даже за границей) подгруппой русского этноса, потомками славянского новгородского рода проживавшего рядом с озером Ильмени, позже расселившихся до западной Сибири.
    Название помор происходит от поморья, древнего русского слова, обозначающего побережье.
    Русский энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890–1907 годах, относил поморов к великорусскому народу или называл их русскими мореплавателями, торговцами и охотниками Севера. Именно поморская лодка была первой, которую собственноручно смастерил Пётр I. В детстве Пётр много проводил времени с поморскими рыбаками в Архангельске.
    Ещё кого в неруси запишите уважаемый?

  5. 23.11.2025, 23:29
    Гость: Имрек

    А что Политехнический музей уже открыли? Или Вы имеете в виду местечковый, занимательных наук?

