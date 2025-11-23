На Украине Ломоносова признали символом российского империализма
Украинский "Институт национальной памяти" посчитал русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова, писателя Ивана Тургенева символами "российского империализма", пишет РИА Новости.
Согласно украинскому законодательству, посвященные этим лицам объекты на Украине должны быть убраны из публичного пространства.
Так, в списке украинского института нацпамяти оказались Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Суриков, Тургенев. Также в него внесены адмирал Павел Нахимов, императоры Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов, император Петр І.
Потому что россиян накручивают против Шевченко и украинцев московские
телевизионные АНТИСОВЕТЧИКИ армяни и евреи, которые при Советской власти не
жили так хороши как сейчас.
Занимаются разжиганием межнациональной розни ст.282 УК РФ.
При СССР русские хорошо относились ,но русский Ельцин захотел царствовати и
всем владети...и пошла плясать губерния.
Памятники Тарасу Шевченко есть в разных городах мира,:
Вашингтон (США). Мемориал Тараса Шевченко.
Канберра (Австралия). Монумент «Шевченковы думы» в виде кобзы.
Оттава (Канада).
Париж (Франция).
Буэнос-Айрес (Аргентина).
Прага (Чехия).
Рига (Латвия).
Будапешт (Венгрия).
Варшава (Польша).
Вильнюс (Литва). Здесь есть улица имени поэта, несколько мемориальных досок и памятник в Украинском сквере.
Пекин (Китай).
Куритиба (Бразилия). Бронзовая фигура поэта в полный рост на гранитном постаменте.
Виннипег (Канада). Главный местный памятник Шевченко находится возле здания парламента Манитобы.
ИНТЕРЕСНО, ЧТО между бывшими республиками разногласий нет, только одна Россия
ко всем имеет претензии и упрёки.
Полное отсутствие логики и здравого смысла.
Мы весь Союз поили и кормили...
Теперь перестали?
Что не так, очень хочется армян и молдаван покормить.
Умом Россию не понять.
Никто не говорит, что Ломоносов пустое место. Какой-то вклад в науку у него был -- он например одним из первых выдвинул гипотезу о наличии на Венере атмосферы. И до закона сохранения массы в хим. реакциях он видно додумался, пусть и в непубликабельном виде, чисто в смысле гипотезы, в своем дневнике, но и для этого ум нужно было иметь выше среднего.
Занимайся он чем-то одним -- ну той же химией например -- и главное, не лезь в политику и ко двору, не подлизуйся так очевидно, не скандаль с разными умными людьми вплоть до мордобоя, пей меньше водочки -- и глядишь, вполне получился бы приличный ученый. Которым можно было бы гордиться и которого вряд ли изгоняли бы сейчас из Украины -- никто ж не гонит Вернадского например.
Ага, с именем и фамилией Михаил Васильевич Ломоносов и родителями Елена Ивановна Сивкова, Василий Дорофеевич Ломоносов, он вдруг стал "не русским".
Поморы никакие не "фино угры" и не керелы. Поморы — самобытная этнографическая группа русского народа, проживающая на побережье Белого и Баренцева морей, а также по северным рекам: Мезени, Печоре, Онеге и Северной Двине. Поморов считают и признают (даже за границей) подгруппой русского этноса, потомками славянского новгородского рода проживавшего рядом с озером Ильмени, позже расселившихся до западной Сибири.
Название помор происходит от поморья, древнего русского слова, обозначающего побережье.
Русский энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в 1890–1907 годах, относил поморов к великорусскому народу или называл их русскими мореплавателями, торговцами и охотниками Севера. Именно поморская лодка была первой, которую собственноручно смастерил Пётр I. В детстве Пётр много проводил времени с поморскими рыбаками в Архангельске.
Ещё кого в неруси запишите уважаемый?
Конечно да-к этому все шло...
А что Политехнический музей уже открыли? Или Вы имеете в виду местечковый, занимательных наук?