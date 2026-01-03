"...нефти в четверо больших от Российских" - от российских, это калька с украинской мовы від_росыйськых. Это, как в фильме о Штирлице, когда волнуется, переходит на родной язык.

По-русски: "вчетверо больше российских".

И наречие "вчетверо" (больше) пишется слитно в русском языке. Это на вашей мове пишется "в четверо"