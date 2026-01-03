Трамп выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. В частности он сообщил, что президент страны Николас Мадуро был захвачен в плен американскими войсками и вывезен из Каракаса. "Коммерсант" приводит главные заявления Трампа.

  • США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле.
  • Президент Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны.
  • Операция была проведена совместно с правоохранительными органами США, в ней было задействовано множество военных.
  • В 11:00 (19:00 мск) в резиденции Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция Трампа, на которой он сообщит подробности об операции.
  1. 03.01.2026, 22:07
    Гость: Армения - госудаство,

    неспособное существовать. В Калифорнии 1 миллион армян (Հայերն ԱՄՆ-ում), а в Армении - 2,9 миллиона человек

  3. 03.01.2026, 21:50
    Гость: язык тебя, Имрюк, разоблачает:

    "...нефти в четверо больших от Российских" - от российских, это калька с украинской мовы від_росыйськых. Это, как в фильме о Штирлице, когда волнуется, переходит на родной язык.
    По-русски: "вчетверо больше российских".
    И наречие "вчетверо" (больше) пишется слитно в русском языке. Это на вашей мове пишется "в четверо"

Все комментарии (107)
