Трамп выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. В частности он сообщил, что президент страны Николас Мадуро был захвачен в плен американскими войсками и вывезен из Каракаса. "Коммерсант" приводит главные заявления Трампа.
- США успешно нанесли масштабные удары по Венесуэле.
- Президент Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны.
- Операция была проведена совместно с правоохранительными органами США, в ней было задействовано множество военных.
- В 11:00 (19:00 мск) в резиденции Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция Трампа, на которой он сообщит подробности об операции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
неспособное существовать. В Калифорнии 1 миллион армян (Հայերն ԱՄՆ-ում), а в Армении - 2,9 миллиона человек
увидим. Чили расцвела при содействии США во времена Пиночета.
"...нефти в четверо больших от Российских" - от российских, это калька с украинской мовы від_росыйськых. Это, как в фильме о Штирлице, когда волнуется, переходит на родной язык.
По-русски: "вчетверо больше российских".
И наречие "вчетверо" (больше) пишется слитно в русском языке. Это на вашей мове пишется "в четверо"
Его сдало собственное окружение, ни один солдат не "пукнул"!
Да не надо их вылавливать. Они там сами...