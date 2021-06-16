Северный Флот «2020»

Исполнитель: Северный Флот, Название: «2020», Стиль: рок, Год: 2021

Пожалуй, единственный плюс коронавирусного локдауна заключается в том, что многие творческие люди получили возможность поглубже заглянуть в себя и сделать что-нибудь новое. Группа «Северный Флот» не планировала выпускать в прошлом году нового диска, но отлучение от концертной деятельности не оставило им выбора. В этой ситуации не стоит удивляться, что альбом «2020» напоминает дневник, написанный кровью по горячим следам, человеком, которому отчаянно не хватает воздуха – во всех смыслах.

Состояние, когда уперся в стену и не имеешь ни сил, ни возможностей прорываться дальше обуревало в 2020-м многих. Но только «Северный Флот» выразил его с такой силой и яростью, не теряя при этом адекватности и способности к самокритике. Песен в альбоме девять, но смысловое движение внутри них вполне укладывается в знаменитые пять стадий принятия неизбежного, описанные Элизабет Кюблер-Росс.

Первая песня альбома вполне «Пританцовывай» вполне стыкуется со стадией отрицания, иначе б она не начиналась с бескомпромиссного предложения «Выкинуть на хер этот год». При этом ней уже содержится здравое зерно преодоления ступора – вклюсить любимую музыку (какой бы она ни была) и начать пританцовывать перед зеркалом. И пусть эти танцы больше напоминают пляску святого Витта, но в аранжировке этого тяжелого гитарного боевика содержатся утешающие электронные элементы.

«Черное солнце» - это, конечно, гнев. По мнению лидера «СФ» Александра «Ренегата» Леонтьева, заглавный символ отсылает к авторитарным властителям. Но энтропия, ими источаемая, неизбежно распространяется на людей, которые ярятся и унывают, ведь «черное солнце» в психотерапии означает депрессию. Сразу вспоминается высказывание апостола Павла: «Солнце да не зайдет во гневе вашем».

Песня «Не согласен» близка к стадии торга. Однако Ренегат выворачивает то понятие наизнанку, и в его понимании победу над собой можно одержать лишь отказавшись от навязываемого тебе «взаимовыгодного» выбора: признай себя козлом – и мы тебя не тронем. Прием, эта истина справедлива как на личном, так и на государственном уровне. А сохранить себя помогает любовь к правильным книгам, например – к романам Достоевского, который тоже упоминается в этой песне.

Стадия депрессии ощутима в адреналиновой «Мне так скверно». Песня явно автобиографична, в ней даже упоминается запивший с горя от отсутствия работы техник Григорий и весла, оставшиеся без дела, ведь Леонтьев известен как заядлый рыбак. Но посыл этой песни далек от упаднического. Напротив – это скоростная хардовая мотивационная вещь, способная встряхнуть любых ипохондриков на раз.

Наконец, смирению (принятию) посвящена финальная – и заглавная – композиция альбома, написанная Ренегатом по следам пребывания им в ковидном госпитале. Когда вселенная сужается до размера больничной простыни, а полноценный диалог с Богом невозможен из-за того, что ты лежишь к нему спиной, переоценка ценностей приходит волей-неволей.

Часть песен «2020» не укладываются в пять стадий. «Мертвый изнутри» и «Спутник» были выпущены ранее в виде сингла. Баллада «Ветер ходит налегке» посвящена смерти, которая описывается через ритуал кремирования викингов на их погребальных ладьях. А «Мой гори огонь» представляет собой эпитафию по совршившей акт самосожжения нижегородской активистке Ирине Славиной. Нетрудно заметить, что обе они посвящены огню как очищающей стихии, способном устранять любые стены.

Эта же идея подчеркнута и буклетом CD, в котором каждая песня проиллюстрирована этюдом с непременным присутствием глухой стены. Все мрачно и монохромно, но редкие всполохи огня не только скрашивают это впечатление, но и способны высечь ответную искру в сердцах слушателей.

