Ермен «Анти» Ержанов, 9 декабря, Mezzo Forte

Ермен «Анти» Ержанов, 9 декабря, Mezzo Forte

Искренний рок преодолеет все границы и преграды. Россия, встречай - Ермен Анти возвращается!

Он давно стал героем андеграунда: его песни знают и любят в анархо-коммунах Франции, на сквотах Берлина, его группа "АДАПТАЦИЯ" за двадцать семь лет своей творческо - подрывной деятельности объездила с концертами практически всё пост-советское пространство и стала символом бескомпромиссного рока.

Певец новых районов больших городов, борьбы и бессилия, когда, сражаясь с системой, проигрываешь – себе. Он не корчит мудрого гуру и не учит жить. Он – это ты. Его песни заставляют сердце биться в ритме улиц: когда кажется, что выхода нет, мы собираемся вместе!

Первый концертный тур после распада группы «Адаптация», долгожданная встреча во времена повсеместного карантина – 9 декабря Ермен Анти выступит Москве в клубе «Mezzo Forte». 

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