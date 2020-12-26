Lada Niva Travel появится в следующем году

Впервые за почти двадцать лет конвейерной жизни Lada Niva пережила серьезный рестайлинг

Внедорожник Lada Niva появился на свет в конце девяностых годов и в младенчестве назывался ВАЗ-2123, позиционируясь как преемник классической «Нивы» ВАЗ-2121. Однако к проекту скоро подключился концерн General Motors, образовавший с АвтоВАЗом совместное предприятие, которое начало в 2002 выпуск этой модели под именем Chevrolet Niva. Именно как Chevrolet, а не Lada, машина до сих пор известна большинству российских автомобилистов, несмотря на то, что ещё в прошлом году АвтоВАЗ стал единоличным владельцем своей же разработки, которая теперь существует в модельном ряду ВАЗа под именем Lada Niva, выпускаясь параллельно со своим предшественником – классической «Нивой», она же Lada 4x4.

В своё время американцы готовили преемника Chevrolet Niva и даже демонстрировали одноименный концепт-кар, но вскоре General Motors принял решение о сворачивании деятельности в России и практически ушел с российского авторынка, продав свою долю в СП АвтоВАЗу и отказавшись от каких-либо дальнейших разработок «Нивы» третьего поколения.

Вот и получилось, что к своему двадцатилетнему юбилею Lada Niva подошла практически в неизменном виде, если не считать легкого рестайлинга одиннадцатилетней давности. Вообще-то в таком возрасте принято отправлять машину на покой, но дело в том, что в 2020 году устойчивым спросом пользуется даже старушка Lada 4x4, чего уж говорить про более молодую Lada Niva.

Учитывая особенности российского авторынка и цену автомобиля, можно не сомневаться, что Lada Niva не останется без внимания со стороны покупателей в ближайшие несколько лет. Например, в прошлом году своих покупателей нашли почти 22 тысячи внедорожников. Поэтому ни о каком уходе на пенсию в обозримом будущем говорить не приходится, а дабы подогреть интерес к пожилой машине было принято решение провести полноценный фейслифтинг. Что и было сделано.

Lada Niva теперь заметно отличается от «шнивы», получив полностью измененную переднюю часть и немного доработанную корму. Машине добавили брутальности за счет пластиковых накладок на колесные арки и молдингов, а когда Lada Niva обута во внедорожную резину, то выглядит как настоящий «взрослый» покоритель бездорожья.

Обновленная модификация получила добавку Travel к названию, а вот по технической части, судя по всему, серьёзных изменений ждать не стоит. Хотя полностью информация об «обновках» будет доступна чуть позже.

Нет пока информации о ценах и начале продаж, но ждать Lada Niva Travel в салонах вазовских дилеров осталось недолго. Выпуск машины уже начат на заводе «Лада Запад Тольятти», так что скоро первые товарные автомобили появятся в продаже.