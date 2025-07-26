В России резко выросли продажи препаратов от алкоголизма

12:34 26.07.2025

С января по июнь 2025 года продажи препаратов от алкоголизма в РФ взлетели. Об этом со ссылкой на данные RNC Pharma сообщает газета «Ведомости».

За полгода в стране продали 553 200 упаковок препаратов для лечения алкогольной зависимости (плюс 13,5 процента год к году). В денежном выражении продажи выросли до 539,6 миллиона рублей (плюс 37,8 процента).

По словам аналитиков, продажи растут в связи с инфляцией и перетеканием спроса на более дорогие аналоги. Увеличивается и число пациентов, которые обращаются за медикаментозной помощью для устранения проблемы, пишет Lenta.ru. Такие препараты стоят относительно дешево по сравнению с услугами наркологических служб, пояснила психиатр-нарколог медицинского центра «UNI клиник» Александра Панова. Кроме того, в 2025-м ужесточили контроль за сведениями о клиентах, которые обращались в частные клиники из-за наркологических и психиатрических заболеваний, что также подогревает спрос.

Наконец, еще одной причиной роста продаж является появление новых препаратов, которые постепенно вытесняют старые и небезопасные продукты, а также гомеопатические средства, объясняет Беспалов.