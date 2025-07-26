В России резко выросли продажи препаратов от алкоголизма
С января по июнь 2025 года продажи препаратов от алкоголизма в РФ взлетели. Об этом со ссылкой на данные RNC Pharma сообщает газета «Ведомости».
За полгода в стране продали 553 200 упаковок препаратов для лечения алкогольной зависимости (плюс 13,5 процента год к году). В денежном выражении продажи выросли до 539,6 миллиона рублей (плюс 37,8 процента).
По словам аналитиков, продажи растут в связи с инфляцией и перетеканием спроса на более дорогие аналоги. Увеличивается и число пациентов, которые обращаются за медикаментозной помощью для устранения проблемы, пишет Lenta.ru. Такие препараты стоят относительно дешево по сравнению с услугами наркологических служб, пояснила психиатр-нарколог медицинского центра «UNI клиник» Александра Панова. Кроме того, в 2025-м ужесточили контроль за сведениями о клиентах, которые обращались в частные клиники из-за наркологических и психиатрических заболеваний, что также подогревает спрос.
Наконец, еще одной причиной роста продаж является появление новых препаратов, которые постепенно вытесняют старые и небезопасные продукты, а также гомеопатические средства, объясняет Беспалов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Насчёт курения могу сказать, что я курить начал в 1966 году, 6-м классе. Курил 20 лет и бросил в 1986-м году, когда устроился работать вахтовиком в районе Крайнего Севера, просто прилетел оформляться и сказал, когда оформлюсь - брошу курить! И бросил! некоторые соблазняли сигареткой, но я всегда носил в кармане пачку "Примы" и на их предложения отвечал, "Да у меня свои есть, угостить?" И доставал пачку. Постепенно они отстали. Не курю уже почти 40 лет. Один раз, примерно, через 5 лет приснилось, что курю свою любимую "Приму", проснулся в холодном поту с явственным привкусом табака во рту, первая мысль, - неужели пять лет насмарку? Но обошлось.
А вот с алкоголизмом гораздо сложнее. Если стал алкоголиком - назад дороги нет!!! Даже если медики сняли зависимость от спиртного, пить НЕЛЬЗЯ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО И НИКОГДА!!!
Я знаю и очень уважаю одного алкоголика, который не пьёт с начала 90-х, он прекрасно знает, что любая выпитая рюмка зачеркнёт десятилетия трезвой жизни и всю остальную его жизнь.
Алкоголизм - это ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ! И если она есть, пить спиртное нельзя АБСОЛЮТНО. И не верьте, что нашли (изобрели) вакцину от алкоголизма, цена этой веры - ВАША ЖИЗНЬ.
Хто не пье, тэй або хворый, або падлюка.
Что-то я этого не заметил, хотя у меня жена медик и половина знакомых аптечные работники.
Хотя бы потому, что препараты от алкоголизма - это препараты строгой отчётности, а во-вторых, НИ ОДИН АЛКОГОЛИК НЕ ПРИЗНАЕТСЯ В СВОЕЙ ЗАВИСИМОСТИ, он в любом состоянии будет утверждать, что может прекратить пить в любой момент! А уж, чтобы лечиться добровольно, да ещё и покупать лекарства в аптеке, это уж скорее из области волшебных сказок.
А в-третьих, алкоголизм не лечится, как сейчас говорят, от слова "совсем". "Алконавт" сорвётся моментально, при первой выпитой рюмки водки, или вина.
Нешто гинцбург, в содружестве с голиковой (мадам "арбидол"), создали новую "квакцину" от алкоголизма?
Сказочники...
Это пиво, да?
Никогда не пил и не курил. С интересом смотрел, как несут вздор люди с алкогольным отравлением мозга и как задыхаются в поездах без сигареты любители вонять ртом. И они называют себя людьми!