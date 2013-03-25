Рецепт счастья Дмитрия Маликова

Он остается одним из самых интеллигентных и романтических исполнителей в шоу-бизнесе

Невзирая на растущее количество новых суперзвезд, популярность певца не угасает. Его песни просто обожает женское население страны. Он и сегодня продолжает активно заниматься творчеством, снимает клипы и сочиняет красивую инструментальную музыку.

Бегство от музыки

Дмитрий Маликов родился в Москве в семье известных артистов. Его отец – Юрий Маликов, создал ВИА «Самоцветы», а мама Людмила Вьюнкова была солисткой Московского мюзик-холла. Поэтому Дима с младых ногтей был окружен творческой атмосферой, часто ездил на гастроли с родителями. Гостями их дома были многие талантливые артисты, поэты и музыканты. Вместо колыбельных родители ставили песни «Самоцветов» и записи «The Beatles».

С 5 лет Дима начал заниматься музыкой по классу фортепиано. В музыкальную школу его водила бабушка. В детстве он был очень спортивным, мечтал стать хоккеистом и много времени посвящал излюбленной уличной игре любого мальчишки – футболу. Кстати, страсть к этому виду спорта сопровождает певца всю жизнь.

Когда родители пригласили преподавателя музыки заниматься с Дмитрием дома, то юному спортсмену это настолько не понравилось, что он стал постоянно сбегать с уроков. Даже отцовский ремень, лежавший на крышке рояля, его не испугал. Поскольку семья жила на первом этаже, Дима с легкостью выпрыгивал в окно, едва слышал звонок в дверь. Недовольный учитель постоянно говорил бабушке Димы, что ее внук никогда не станет музыкантом.

В то время Дмитрий и не подозревал, как сильно его захватит музыка в будущем. Его первые выступления состоялись в музыкальной школе, а с 14 лет Дима уже гастролировал в качестве клавишника ансамбля «Самоцветы». Тогда-то он и начал сочинять свои первые песни. Одна из них вошла в репертуар Ларисы Долиной, а песню «Железная душа» Дима спел сам.

Теледебют молодого композитора и исполнителя состоялся в программе «Шире круг» в 1986 году с песней «Я пишу картину». А уже в следующем году Дмитрий появился в программе «Утренняя почта».

Дмитрий Маликов © KM.RU

Эстрада плюс классика

Маликов ярко выступил на празднике газеты «Московский комсомолец» в Зеленом театре, спев песни «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь», которые полюбились всей женской половине бывшего СССР – и они тут же попали в хит-парады. Его песни «До завтра», «Студент», «Золотые косы», «Все вернется» зазвучали из музыкальных киосков различных уголков страны. Дмитрий собирал огромные стадионы и концертные залы, его многочисленные поклонники создавали фан-клубы. Уже в 1990 году 20-летний артист дал первые сольные концерты на главной концертной площадке страны, в СК «Олимпийский».

Но столь головокружительная карьера на эстраде отнюдь не помешала Дмитрию получить классическое музыкальное образование. За его плечами – музыкальное училище и фортепьянный факультет Московской Консерватории им. П.И.Чайковского, который он закончил с красным дипломом. Дмитрий является последователем легендарной пианистической школы Г.Г.Нейгауза.

Отчасти благодаря таким прекрасным музыкальным способностям кинорежиссер Александр Прошкин пригласил Дмитрия на главную роль в фильме «Увидеть Париж и умереть». Маликов сыграл талантливого пианиста, у которого впереди большое будущее, а его партнерами на съемочной площадке были, ни много, ни мало, Татьяна Васильева, Станислав Любшин, Владимир Стеклов, Нина Усатова. И на фоне таких мастеров Дмитрий смотрится очень даже неплохо!

Дальше было множество альбомов, которые сразу после выхода становились популярными, и многочисленные фортепьянные концерты. В 2006 – 2008 годах Дмитрий осуществил грандиозный проект «PIANOMANIЯ», первое масштабное инструментальное шоу в России, в котором сочетались традиции русской классики, этнические мотивы и современные аранжировки. Дмитрий привлек к этому проекту самобытных художников и музыкантов. Альбом «PIANOMANIЯ», вышедший вскоре, был продан тиражом более 100 000 тысяч экземпляров.

Нельзя не упомянуть о том, что инструменталы Дмитрия Маликова постоянно звучат в телепрограммах, а также становятся саундтреками многих художественных и документальных фильмов.

«Увидеть Париж и умереть» (1992) Фото с сайта kino-teatr.ru

Боевая подруга

Как известно, многих поклонниц Дмитрия интересует не столько его творчество, сколько личная жизнь звезды. Первой его супругой, правда, гражданской, была певица Наталья Ветлицкая, которая старше Дмитрия Маликова на 6 лет. Но две крупные творческие личности вместе не ужились и расстались.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что рецепт счастья певца – не только музыка, но и любовь. Ведь Маликов является заботливым семьянином, у которого прекрасная жена и две дочери. Свою будущую супругу Елену он увидел...в фотоальбоме у друзей. После чего захотел познакомиться с ней. Об этом он попросил своего приятеля. При первой встрече Маликов осыпал комплиментами не девушку, а ее необычный автомобиль. Потом, конечно, певец перешел к более традиционным ухаживаниям. Вскоре Елена стала для него незаменимой спутницей, вдохновением и музой. «Лена помогает мне во многих вопросах. Она, как говорится, моя боевая подруга», – признается он. Долгое время Дмитрий и Елена жили в гражданском браке. Изменить положение пришлось тогда, когда Дима узнал о беременности жены. Однако штамп в паспорте, как заявляет сам певец, абсолютно ничего не изменил. Их отношения изначально строились на любви и совместном доверии, поэтому каких-либо резких изменений в жизни не произошло.

День Дмитрия расписан по минутам, музыке и спорту в нем уделены обязательные и самые продуктивные утренние часы. Ну а после обеда – встречи, связанные с бизнесом, новыми проектами, работа в студии. Вечером – концерт или встреча с друзьями. Но, несмотря на занятость, певец всегда старается уделять достаточно времени семье. Выходные он проводит с любимой дочкой Стефанией – после утренней пробежки они вместе гуляют и ходят по магазинам.

Как и прочих публичных персон, Маликова окружает бесчисленное множество слухов, которые невозможно проверить. Так, писали и об его изменах жене, и о том, что он давно любит некую женщину, которая якобы не отвечает ему взаимностью. Но, может быть, настоящие ответы на все вопросы, которые зачастую так волнуют поклонников, следует искать в его песнях – всегда таких светлых и переполненных положительными эмоциями.

Дмитрий Маликов с семьей. Фото с сайта megalyrics.ru

Певец, телеведущий, продюсер...

В последнее Дмитрий не сходит с экранов телевизоров: это и программа «Спокойной ночи, малыши!», и проект «Битва хоров». Однако, несмотря на рейтинги, главное место в жизни Дмитрия по-прежнему занимает музыка. В этом легко убедиться – достаточно просто побывать на одном из его концертов.

Работа на телевидении, хотя и отвлекает от музыки, дала Маликову ценный продюсерский и психологический опыт. Дмитрий вообще личность разносторонняя, и вдобавок всё, за что он берется, ему удаётся. Он сумел проявить себя успешным продюсером – так, созданная им группа «Плазма» одной из первых в России запела на хорошем английском, быстро став популярной и заявив права на европейские чарты.

Его музыкальная студия всегда полна гостей – Дима радушный хозяин и верный друг. Прекрасное воспитание, манеры денди и скромность – черты характера, которые редко встретишь в российском шоу-бизнесе. Но у Дмитрия, по словам близких людей, они проявлены в полной мере.

Дмитрий Маликов © KM.RU

Элегантность и романтика

Много лет сценический образ Маликова продолжает будоражить души поклонниц самого разного возраста. Его эффектные наряды всегда живо обсуждаются. Его считают эталоном стиля. Ведь даже демократичные джинсы Дмитрий умеет носить с шиком парижанина. Сам певец говорит, что чувство стиля у него не врожденное, а приобретенное с годами.

Случается, что какая-нибудь необычная вещь попадается ему под руку совершенно случайно, и при этом она идеально вписывается в гардероб артиста. К тому же в магазинах Дмитрий часто прислушивается к мнению жены, ведь она плохого не посоветует. Разумеется, певец просто вынужден следить за модными тенденциями. «В музыке и моде все меняется стремительно – нужно уметь быстро реагировать, иначе рискуешь превратиться в ретро-артиста. Правда, соответствовать – сложно и дорого», - признается он. Однако есть образе певца черты, которые не меняются, несмотря на все веяния моды, бесспорно отражающиеся на любом публичном человеке. Длинные волосы, статность, редкая красота, благородство черт и безупречная элегантность – вот неизменные составляющие облика артиста.

«Мужчина должен быть внимателен к своей внешности настолько, насколько ему этого хочется, – говорит певец. – Некоторым это необходимо для своего внешнего и внутреннего здоровья. А некоторым, как мне, надо следить за собой, так как это часть профессии».

Цитата: «Быть стильным – это когда твое внутреннее содержание совпадает с твоим внешним обликом!»