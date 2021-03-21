Почему ребенок не слушается вас

14:00 21.03.2021

Причин может быть много, но стоит сразу обратить внимание на ту, которая может лежать на поверхности – это реальные проблемы со слухом. Если ребенок всегда поворачивает голову одним ухом в сторону, откуда доносится звук, говорит слишком громко, настраивает телевизор на максимальную громкость и, похоже, не реагирует на окружающие звуки, обязательно обратитесь к врачу.



Но если врач подтвердит, что ребенок слышит, и, тем не менее, не реагирует на слова родителей, то причин может быть несколько.

Часто дети не слушают, потому что:

Дети хотят быть независимыми

Даже маленький ребенок уже пытается постоять за себя и решить, что для него важно: какую еду он хочет съесть, когда он будет обедать, и во что он будет одеваться. Этот вид непослушания особенно сильно проявляется у детей, которым родители постоянно что-то запрещают.

Чем больше запретов, тем сильнее ребенок должен бороться. Одной из таких форм борьбы является «глухота» к тому, что говорят родители. Непослушание на этом фоне дает родителям понять то, что ребенок стал более самостоятельным, и что настало время немного отойти в сторону и дать малышу больше места.

Они проверяют границы

Если ребенок не знает правил, а также то, где родитель установил границы того, что разрешено, он будет проверять, есть ли эти границы (потому что они, вероятно, есть) и где они проходят. Он проверяет «психические» возможности: обязательно ли мне это делать? А что будет, если я притворюсь, что не слышу? Будет ли мама уступать, если я проигнорирую ее? Каковы будут последствия?

Они ищут способ, чтобы мы их заметили

Если ребенок чувствует, что родители уделяют ему слишком мало внимания, он будет требовать его, даже путем плохого поведения. Вы откладываете на «потом» разговор или игру, а ребенок «занимается» тем временем телевизором или компьютером?

При этом вы забываете, что похвала и интерес друг к другу приносят гораздо лучшие воспитательные эффекты. Ребенок нуждается в том, чтобы родители сосредоточили свое внимание на нем, и с помощью непослушания он получает его.

Таким образом, если у ребенка все в порядке со слухом, то стоит задаться вопросам – почему же он намеренно не слушает родителей. А ответ, скорее всего, будет крыться в том, что дети просто-напросто растут, становятся самостоятельными и стремятся к тому, чтобы их родители эту самостоятельность начали признавать. В конечном счете, такое поведение проявляется у большинства детей, и не стоит сильно переживать по этому поводу.

