Спровоцирует ли история разрыв польско-украинских отношений?
Ее жертвами, по разным данным, стали до 100 тысяч человек, павших от рук украинских националистов. Поэтому впервые недавно отмеченный на государственном уровне День памяти поляков-жертв геноцида вполне логично привязали к дате, считающейся апогеем кровавого марафона, который длился, как считают польские историки, с 1939 по 1946 годы. 11 июля 1943-го украинские коллаборанты осуществили скоординированные налеты сразу на 100 сел с преимущественно польским населением.
Не сказать, чтобы о Волынской трагедии в Польше не вспоминали и раньше. Просто до поры на официальном уровне ее старались не особо педалировать: как никак во времена СССР поляки с украинцами находились в одном, социалистическом, лагере. Впрочем, и после его развала потребовалось целых полтора десятилетия, чтобы Сейм наконец-то открыто назвал те события геноцидом.
Естественно, власти Украины такую формулировку восприняли в штыки, предпочитая списывать все на «издержки военного времени». Дескать, и от поляков украинцам тогда доставалось немало. Что ж, отряды Армии Крайовой действительно проводили ответные рейды с массовыми расправами, хотя масштаб их был куда скромнее. Воспользовавшись этим фактом, тогдашний украинский президент Петр Порошенко выступил с призывом простить все друг другу и отказаться от взаимных претензий. Тем более, что польские политики еще на рубеже 2013-2014 годов самым активным образом поддерживали участников печально знаменитого майдана, ничуть не смущаясь тем обстоятельствам, что те скандировали националистические кричалки, прыгая под красно-черными флагами и с портретами украинских нацистов в руках.
Когда же Киев так и не дождался желаемой ответной реакции на призыв в духе «ребята, давайте жить дружно!», то просто установил мораторий на инициированные поляками поисково-эксгумационные работы в предполагаемых местах захоронений жертв геноцида. Вдобавок на Украине принялись массово переименовывать улицы и проспекты в честь его идейных вдохновителей и организаторов, сделав биографии видных нацистов обязательными для изучения в школах, а их главный лозунг – официальным приветствием в вооруженных силах. И поляки окончательно решили, что забывать о Волынской резне явно преждевременно. Хотя бы из чувства самосохранения.
Ряд политических аналитиков считают конфликт вокруг Волынской трагедии еще и следствием противостояния польского и украинского Институтов национальной памяти. Бесконечно рефлексируя на тему того, кто и когда обижал их страны, данные учреждения были согласны между собой только насчет русских, которым безоговорочно отводили роль главных врагов.
И если в Киеве с течением времени этот постулат лишь укреплялся, и сегодня Россия, фигурально выражаясь, занимает весь пьедестал, то поляки сегодня вместо немцев, некогда занимавших в данной иерархии второе место, ставят на него украинцев.
По мнению экспертов, такая тенденция объясняется общей усталостью польского общества от «украинского вопроса». А еще недовольством рядовых граждан огромной нагрузкой, которую несет бюджет страны, заполоненной толпами беженцев из Украины, многие из которых к тому же бравируют своими правыми взглядами. Проводимые в последнее время соцопросы подтверждают, что уровень сочувствия к украинцам и готовность помогать им в Польше вернулись к показателям конца 2021 года, то есть, до специальной военной операции России.
Необходимость учитывать мнение электората даже польских правоконсерваторов заставила кардинально изменить риторику. И если предыдущий президент Анджей Дуда еще два года назад ратовал за фактически польско-украинскую унию и анонсировал создание союза с участием Украины и стран Балтии под предводительством Польши, то сейчас об этом даже не заикается. А готовящийся сменить его новоизбранный Кароль Навроцкий успел заявить, что он против отправки польских военных на Украину и ее вступления в НАТО. Впрочем, и сам Дуда уже не тот – ведь подписал же законопроект об установлении Дня памяти жертв Волынских событий, чем вызвал настоящую ярость у тех, с кем еще недавно прилюдно обнимался во время визитов в Киев.
К слову, решение польского Сейма украинский МИД предсказуемо осудил, расценив его «как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей». Хотя вряд ли этот демарш заставит поляков отказаться от памяти о Волынской резне. Скорее уж один из самых трагических эпизодов в истории страны Варшава постарается максимально использовать в собственных интересах. Тем более, что до своего президентства Навроцкий долгое время работал в пресловутом Институте национальной памяти и даже возглавлял его. Тут преемнику Дуды все карты в руки. И можно быть уверенным, что пока все связанные с Волынской резней вопросы не решатся так, как этого желают поляки, места ни в Евросоюзе, ни в НАТО Украине не видать.
Впрочем, до настоящего разрыва между этими двумя государствами вряд ли дойдет. Назначенные общим историческим врагом русские никуда не делись, поэтому Варшава продолжит оказывать Киеву поддержку - пусть и не столь безоглядную, как раньше. Ведь усиленная эксплуатация памяти о Волынской трагедии на фоне продолжающихся заигрываний с современными радикалами вызывает у простых поляков настоящий когнитивный диссонанс. Электорат (особенно усиливающаяся в Польше, как и по всей Европе, его националистическая часть) может не понять хитроумных маневров политиков и в итоге прокатить их мимо вожделенных кресел. Данные риски польским правящим кругам волей-неволей придется учитывать.
Такая уж вещь эта самая историческая память: попытаешься ею манипулировать – и никогда не угадаешь, как это тебе самому аукнется.
Автор: Андрей Локтионов
Комментарии читателей Оставить комментарий
Приведи хотя бы пару признаков того, что в России культ Сталина.
Не Польша и не Украина будут решать этот вопрос после военного устройства Европы.
Впереди столкновение РФ, Китай против Нато.
Подготовка к войне идёт полным ходом.
По Польским Базам и центру будет нанесён мощный удар и Польша капитулирует.
ЕС не имеет будущего экономически , отрезан от ресурсов и рынков сбыта
Состоится международная конференция подобная Вена 1814, Версаль 1918 или Ялта.
Не холопов это дело, как обычно бывало
Так и будет вновь.
А вообще напрасно украинцы стали воскрешать -- вернее создавать -- культ Бандеры. Пошли по пути русских, воскресивших у себя культ Сталина. Культ чудовищ -- это всегда путь в никуда.
Украинцы могли бы поучиться у хорватов. В годы 2МВ у тех тоже были свои монстры-усташи Анте Павелича, действительно страшные ребята. Но новая независимая Хорватия в начале 1990-х, даже в период отчаянной борьбы против Сербии за свою независимость отказалась воскрешать их культ. Хотя казалось бы -- если бороться против сербов, так усташи же в кассу, нет? Нет -- ответил президент Туджман, нам не нужны такие союзники, му строим либеральное, демократическое государство, где будет комфортно всем народам и религиям. Фашистам вроде Павелича тут места нет.
Что мешало украинцам пойти по такому же пути?
Надо же куда-то расселяться крокусным таджикам и другим братьям-евроазийцам
поляки ценят жизни своих соотечественников.