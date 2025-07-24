Спровоцирует ли история разрыв польско-украинских отношений?

11:43 24.07.2025

Национальный менталитет тому причиной или что другое, но любую историческую обиду в Польше никогда не забывают. Особенно если речь идет о действительно жуткой трагедии, которой является так называемая Волынская резня

Ее жертвами, по разным данным, стали до 100 тысяч человек, павших от рук украинских националистов. Поэтому впервые недавно отмеченный на государственном уровне День памяти поляков-жертв геноцида вполне логично привязали к дате, считающейся апогеем кровавого марафона, который длился, как считают польские историки, с 1939 по 1946 годы. 11 июля 1943-го украинские коллаборанты осуществили скоординированные налеты сразу на 100 сел с преимущественно польским населением.

Не сказать, чтобы о Волынской трагедии в Польше не вспоминали и раньше. Просто до поры на официальном уровне ее старались не особо педалировать: как никак во времена СССР поляки с украинцами находились в одном, социалистическом, лагере. Впрочем, и после его развала потребовалось целых полтора десятилетия, чтобы Сейм наконец-то открыто назвал те события геноцидом.

Естественно, власти Украины такую формулировку восприняли в штыки, предпочитая списывать все на «издержки военного времени». Дескать, и от поляков украинцам тогда доставалось немало. Что ж, отряды Армии Крайовой действительно проводили ответные рейды с массовыми расправами, хотя масштаб их был куда скромнее. Воспользовавшись этим фактом, тогдашний украинский президент Петр Порошенко выступил с призывом простить все друг другу и отказаться от взаимных претензий. Тем более, что польские политики еще на рубеже 2013-2014 годов самым активным образом поддерживали участников печально знаменитого майдана, ничуть не смущаясь тем обстоятельствам, что те скандировали националистические кричалки, прыгая под красно-черными флагами и с портретами украинских нацистов в руках.

Когда же Киев так и не дождался желаемой ответной реакции на призыв в духе «ребята, давайте жить дружно!», то просто установил мораторий на инициированные поляками поисково-эксгумационные работы в предполагаемых местах захоронений жертв геноцида. Вдобавок на Украине принялись массово переименовывать улицы и проспекты в честь его идейных вдохновителей и организаторов, сделав биографии видных нацистов обязательными для изучения в школах, а их главный лозунг – официальным приветствием в вооруженных силах. И поляки окончательно решили, что забывать о Волынской резне явно преждевременно. Хотя бы из чувства самосохранения.

Ряд политических аналитиков считают конфликт вокруг Волынской трагедии еще и следствием противостояния польского и украинского Институтов национальной памяти. Бесконечно рефлексируя на тему того, кто и когда обижал их страны, данные учреждения были согласны между собой только насчет русских, которым безоговорочно отводили роль главных врагов.

И если в Киеве с течением времени этот постулат лишь укреплялся, и сегодня Россия, фигурально выражаясь, занимает весь пьедестал, то поляки сегодня вместо немцев, некогда занимавших в данной иерархии второе место, ставят на него украинцев.

По мнению экспертов, такая тенденция объясняется общей усталостью польского общества от «украинского вопроса». А еще недовольством рядовых граждан огромной нагрузкой, которую несет бюджет страны, заполоненной толпами беженцев из Украины, многие из которых к тому же бравируют своими правыми взглядами. Проводимые в последнее время соцопросы подтверждают, что уровень сочувствия к украинцам и готовность помогать им в Польше вернулись к показателям конца 2021 года, то есть, до специальной военной операции России.

Необходимость учитывать мнение электората даже польских правоконсерваторов заставила кардинально изменить риторику. И если предыдущий президент Анджей Дуда еще два года назад ратовал за фактически польско-украинскую унию и анонсировал создание союза с участием Украины и стран Балтии под предводительством Польши, то сейчас об этом даже не заикается. А готовящийся сменить его новоизбранный Кароль Навроцкий успел заявить, что он против отправки польских военных на Украину и ее вступления в НАТО. Впрочем, и сам Дуда уже не тот – ведь подписал же законопроект об установлении Дня памяти жертв Волынских событий, чем вызвал настоящую ярость у тех, с кем еще недавно прилюдно обнимался во время визитов в Киев.

К слову, решение польского Сейма украинский МИД предсказуемо осудил, расценив его «как идущее вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей». Хотя вряд ли этот демарш заставит поляков отказаться от памяти о Волынской резне. Скорее уж один из самых трагических эпизодов в истории страны Варшава постарается максимально использовать в собственных интересах. Тем более, что до своего президентства Навроцкий долгое время работал в пресловутом Институте национальной памяти и даже возглавлял его. Тут преемнику Дуды все карты в руки. И можно быть уверенным, что пока все связанные с Волынской резней вопросы не решатся так, как этого желают поляки, места ни в Евросоюзе, ни в НАТО Украине не видать.

Впрочем, до настоящего разрыва между этими двумя государствами вряд ли дойдет. Назначенные общим историческим врагом русские никуда не делись, поэтому Варшава продолжит оказывать Киеву поддержку - пусть и не столь безоглядную, как раньше. Ведь усиленная эксплуатация памяти о Волынской трагедии на фоне продолжающихся заигрываний с современными радикалами вызывает у простых поляков настоящий когнитивный диссонанс. Электорат (особенно усиливающаяся в Польше, как и по всей Европе, его националистическая часть) может не понять хитроумных маневров политиков и в итоге прокатить их мимо вожделенных кресел. Данные риски польским правящим кругам волей-неволей придется учитывать.

Такая уж вещь эта самая историческая память: попытаешься ею манипулировать – и никогда не угадаешь, как это тебе самому аукнется.

Автор: Андрей Локтионов