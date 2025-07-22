Баку передал СК России доказательства убийства азербайджанцев на Урале

20:39 22.07.2025

Азербайджан передал Следственному комитету России доказательства пыток и убийства двух азербайджанцев при задержании в Екатеринбурге, об этом турецкому бюро Report заявил находящийся с визитом в Анкаре генеральный прокурор республики Кямран Алиев, пишет РБК.

1 июля Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело об умышленном убийстве с особой жестокостью и пытках после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге. В российском СК сообщали, что один из фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге скончался из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго выясняются.

По версии российского следствия, задержанные в Екатеринбурге представители азербайджанской диаспоры причастны к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010-м.

«Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной — как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой. Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В связи с этим мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений», — сказал генпрокурор.