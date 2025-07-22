Баку передал СК России доказательства убийства азербайджанцев на Урале
Азербайджан передал Следственному комитету России доказательства пыток и убийства двух азербайджанцев при задержании в Екатеринбурге, об этом турецкому бюро Report заявил находящийся с визитом в Анкаре генеральный прокурор республики Кямран Алиев, пишет РБК.
1 июля Генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело об умышленном убийстве с особой жестокостью и пытках после гибели 60-летнего Гусейна Сафарова и его 55-летнего брата Зияддина Сафарова после задержания в ходе рейда в Екатеринбурге. В российском СК сообщали, что один из фигурантов дела о заказных убийствах в Екатеринбурге скончался из-за сердечной недостаточности, а причины смерти второго выясняются.
По версии российского следствия, задержанные в Екатеринбурге представители азербайджанской диаспоры причастны к убийствам выходца из Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 году и гражданина этой страны, владельца овощебазы Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010-м.
«Как вы знаете, мы поддерживаем регулярные контакты с российской стороной — как со Следственным комитетом, так и с Генеральной прокуратурой. Российская сторона заявляет, что пострадавшие являются гражданами их страны, однако хотелось бы напомнить, что Азербайджан не признает двойное гражданство. Мы считаем их гражданами Азербайджана. В связи с этим мы провели необходимые экспертизы, которые, к сожалению, подтвердили факт смерти в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений», — сказал генпрокурор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
провести ещё несколько задержаний .тем более что опг -азербайджан пролжает свою деятельность .
Причём тут Баку, они граждане России
Как сказал один великий человек: "Замучаетесь пыль глотать"
Интересно, откуда у них взялись "доказательства"?
Озвучили бы свои источники. А то может сложится впечатление, что они провели в РФ разведывательную акцию.
Главное последствие эскалации конфликта России и азербайджана — осознание, что Баку не тот, за кого выдавал себя.
В течение долгого периода нам пудрили мозги разговорами о стратегическом партнерстве, союзничестве и так далее. Мы комплементарно к этому относились.
Сегодня у азербайджана пропала необходимость выдавать себя за лучшего друга России. Они считают, что Россия сегодня слишком вовлечена в события на Украине, в конфронтацию с Западом, чтобы реагировать серьезно на действия азербайджана, которые идут вразрез нашим национальным интересам.
Азербайджан идет к тому, чтобы, выкрутив Армении руки, добиться своего, уйдя от прежних договоренностей, которые зафиксированы на бумаге. Например, что в случае, если открывается так называемый Зангезурский коридор, контроль за ним будут осуществлять российские миротворцы. Они сегодня намеренно обостряют отношения, чтобы не спрашивать у России, можно или нельзя.
Азербайджан сегодня реализует свои планы при поддержке Турции. Можно только обсуждать, в какой мере это чисто азербайджанские, а в какой мере это уже турецкие планы. Турция, между прочим, это государство, которое не собирается из НАТО уходить. Если мы так внимательны к тому, чтобы НАТО не появилась на Украине, то почему мы настолько до сего дня были невзыскательны к тому, что Турция утверждалась на бывшем советском Кавказе?
Израиль, кукловодящий не только Алиева, но и - политикой США и России. Ради уничтожения Ирана, евреи готовы сделать азергейджан региональной супердержавой!