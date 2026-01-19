На юбилее «Восставшего из ада» сняли финал фильма про «Сектор Газа»

Концерт в честь 25-летия альбома «Сектора Газа» «Восставший из ада» состоялся в московском клубе Atmosphere 16 января 2026 года

Последний диск «Сектора Газа» стал лебединой песней для основателя группы Юрия «Хоя» Клинских. Диск вышел в октябре 2000-го — через несколько месяцев после безвременной кончины музыканта. При жизни Юрия Хоя большинство песен на концертах не исполнялось — за исключением таких вещей, как «Демобилизация» и «Ночь страха». Вдобавок альбом получился концептуальным: судьба героя прослеживалась в нем не только с момента возвращения из армии и до смерти, но и за гранью земного бытия.

Поэтому команда организаторов мемориальных трибьютов «Сектору Газа» решили акцентировать связь между песнями с помощью подготовленного специально концерта мультфильма. Песни шли в том же порядке, что и на альбоме — за исключением заглавного номера «Восставший из ада», прозвучавшего в начале концерта в качестве пролога. Клавишные партии исполнил участник золотого состава «Сектора Газа» Алексей Ушаков, а за вокал в этой вещи отвечали фронтмены «Черного вторника» Евгений Празнов и «Бродячего цирка» - Александр Кузьмичев. На третьей и песне «Рога» появился солист «Сектора Газовой Атаки» Сергей Кимцов, и после все трое исполнителей представляли «Восставшего из ада» то поочередно, то вместе. Все певцы были облачены при этом в плащи странствующих монахов-капуцинов, а вся сцена была уставлена большими горящими свечами.

Мультфильм о Юрии Хое, цементирующий материал «Восставшего из ада», начинался с возвращения певца из армии в 1984 году под песню Людмилы Сенчиной «Лесной олень». Следом прозвучала «Демобилизация», а в продолжении мультфильма Юрий отправился в деревню на свадьбу. Там его взял в оборот странный дедок, сыплющий прибаутками, вроде «женитьба — не напасть, как бы после не пропасть».Загадочный старик рассказал собеседнику о неверной жене («Рога») и о ее бесславной гибели в ветхом деревянном сортире («Сельский туалет»).

Дальнейшие приключения разворавчивались уже непосредственно с участием мультяшного Юрия Клинских. Перед «Грязной кровью» он шел через чащу, где встретился с голодным вампиром. В глухой избушке он встретил двух милующихся мертвецов, которые не причинили ему вреда, поскольку слишком были поглощены друг другом, занимаясь «Любовью загробной». Идиллию нарушил гигантский «Черный вурдалак», который долго хвастался перед Хоем своей силой, но был уничтожен метким выстрелом «Истребителями вампиров». Откуда-то из «потустороннего фольклора» прозвучала история «Сожженной ведьмы». Под «Ночь страха» некоторые истребители вампиров, увы, не остались без потерь. Опасность компанию поджидала в деревенскрм доме, где хотела воскреснуть почившая ведьма («Мертвый в доме»), пока не была пронзена осиновыми кольями. Слушая «Святую войну», Юрий Клинских очнулся на автобусной остановке, не понимая, сон только что перед ним был или явь. Постскриптумом к «Восставшему из ада» стала песня «Туман», под которую Хой ушел вдаль.

Дочь Юрия Хоя Ирина Клинских обрадовала зрителей, что сейчас они станут «соучастники последнего кадра» фильма про ее отца. Процессом съемок руководил режиссер ленты Владимир Щегольков, а для верности песня «Пора домой» была исполнена перед камерами целых два раза. Ирина Клинских тепло поблагодарила своего папу за то, что он оставил такое огромное наследие и исполнила чуть позже дважды для съемок балладу «Твой звонок».

Цеый блок песен представила группа «Сектор Газоаой Атаки». Ее вокалист Сергей Кимцов находил логические связки между песнями. Исполнив «Плуги-вуги», он заметил, что в следующем номере механизатор снимает кирзачи после тяжелой смены и на нем оказываются «грязные, потные, рваные вонючие носки». Представляя таким манером песню «Носки» от признался, что ждет этих предметов туалета от зрителей. Но в Сергея полетели из зала отнюдь не рваные аксессуары, а новая пара носков с этикеткой. Оценив прекрасную подготовку публики, он пообещал взять подарок себе — если тот подойдет по размеру. «Снегурочку» Сергей Кимцов спел вместе с легендарной вокалисткой «Сектора Газа» Татьяной Фатеевой. Тему новогодних торжеств продолжила «Ночь перед Рождеством, пришедшаяся как никогда кстати в период Святок.

Тематику зимних праздников продолжила группа «Черный вторник», начав свой сет с «Новогодней песни». Нашлось место в их программе и хоррор-панку в виде песни «Вурдалак». А по поводу песни «Теща» Евгений Празнов вспомнил давний конферанс Юрия Хоя: «Теща, это клад, а клад должен лежать глубоко под землей». Зрители просили «Черный вторник» исполнить «Частушки», но вместо этого была сыграна не менее козырная «30 лет». В финале вся команда фестиваля «Сектора Газа» уже в третий раз исполнила «Пора домой». Но публике и этого показалось мало, поэтому дружная команда подарила всем на бис еще и «Казачью».