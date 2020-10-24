Профессиональное отбеливание зубов

18:20 24.10.2020

Косметическое отбеливание зубов – это процедура, основанная на нанесения специального геля и использования специальных ламп, в целях отчистить эмаль от различных загрязнений, то есть осветлить зубы, для того, чтобы предать им более красивый и привлекательный вид

Существует два способа отбеливания:

I. Профессиональное

II. Домашнее

Профессиональное отбеливание



Итак, первый вид отбеливания предполагает посещение врача, который и будет проводить данную процедуру. Нужно отметить, что профессиональное отбеливание является наилучшим способом, который позволяет изменить цвет зубов на несколько оттенков (10 – 12), в связи с тем, что врач использует качественные материалы и профессиональные устройства, позволяющие провести более интенсивное и серьезное воздействие на эмаль зуба. И конечно, квалифицированный работник выполнит эту процедуру с минимальными последствиями или повреждениями. Единственный минус данного отбеливания – достаточно высокая цена.

Домашнее отбеливание

Домашнее косметическое отбеливание зубов. В этом случае человек самостоятельно проводить процедуру осветления эмали, используя гели, полоски для отбеливания, капы и т.д.

Главным преимуществом остается цена и возможность проведения процедуры в любое свободное, удобное время.

Данный способ дает осветление на 4- 8 тонов, в отличие от профессионального и не гарантирует безопасности и качественного исполнения, соответственно. То есть данный способ может быть неэффективным или малоэффективным, и даже опасным.

Виды отбеливания:



1. Химическое отбеливание – метод, в котором применяются специальные препараты, то есть, в течение данного процесса происходит химическая реакция, с использованием гелем, где в качестве осветлителя присутствует карбамид или перекись водорода (40 %), и последнее время используется более безопасное соединение - перборат натрия.

Перед началом всей процедуры, врач чистит зубы специальной пастой. Слизистая изолируется специальным защитным составом. За активизацию реакции отвечает осветляющая лампа, или же для более быстрого эффекта используются тепловое или лазерное облучение.

Длительность процесса варьируется от 20 до 30 минут. Далее гель удаляется, чтобы достичь лучшего результата, можно выполнить эту процедуру еще раз. Сам эффект от химического отбеливания может держаться приблизительно 4 года, при осветлении эмали на 5-10 тонов. Главное, чтобы эффект держался лучше, ухаживать за зубами. Необходимо проводить несколько сеансов химического отбеливания.

В домашних условиях, возможно применение капы, с помощью которой, зубы становятся белее один - два тона.

Есть противопоказания, кому нельзя проводить химическое отбеливание:

Детям и несовершеннолетним

Беременным, кормящим

Людям, имеющим аллергию

Если есть коронки, некачественные пломбы

Средняя стоимость – 10.000 – 20.000 тыс. рублей

Результат данного отбеливания зависит от природного цвета эмали зуба, если она желтый, коричневый, то в результате эмаль станет белой, а если серая, то ожидаемый эффект не будет достигнут, это касается всех видов отбеливания, кроме эндоотбеливания.

2. Фотоотбеливание – этот способ основывается на нанесении специального геля и использования особого света (LED-ламп, галогена, ультрафиолета), который активизирует реакцию, изменяя оттенок зуба.

Воздействие длится примерно десять – двадцать минут. Данный способ является наиболее эффективным – приблизительно на 12 тонов.

Данная процедура проводится в три этапа, и каждый раз гель наносится снова, следующий этап – это отбеливание коробок и пломб, потому что они мало чувствительны к отбеливанию, и врач уже с помощью ручных инструментов разбирается с ними. И в целом можно достигнуть хороших результатов за один – два часа.

Небольшим недостатком является тот факт, что фотоотбеливание может способствовать повышению чувствительности зубов, но опять же, это легко устраняется в кабинете врача.

В процессе могут использоваться три типа ламп:

Beyond Polus (галогенные лампы)

Luma Cool (светодиодные лампы)

Zoom (ультрафиолетовые лампы)

Стойкость данного способа уже не такая, как у химического отбеливания – примерно три года

Средняя стоимость – 10.000 – 30.000 тыс. рублей

В результате загрязненные участки могут препятствовать отбеливанию и эффект буде неравномерный

3. Ультразвуковое отбеливание - метод, который требует исполнения процедура квалифицированными врачами, особые технологии (ультразвук), в само оборудование подаётся электрический ток, не превышающий минимальный допустимый уровень. Говоря иначе, данные действия вызывают механические колебания, и генерирующие ультразвук, которые будет воздействовать на эмаль зуба, через наконечник клинического оборудования, к этому процессу добавляется водная струя. Что позволяет легко и безболезненно удалить налет, камень на зубной эмали. Чтобы не было болевых ощущений, нужно использовать местную анестезию

Помимо данных приспособлений, врач используют стандартные ручные инструменты. После всей процедуры, зубы покрываются специальной пастой (в отличие от других способов, где наносится гель в начале процедуры). Иногда может возникать воспаление десен, но это нормальное явление после ультразвукового воздействия, могут помочь специальные мази, что снять некоторую боль или отек.

Ультразвуковое отбеливание считается популярным и наиболее щадящим способом отбеливания зубов, что позволяет удалить различные зубные отложения, зубной камень, портящий вид зубов, а в результате цвет эмали приобретает красивый, естественный оттенок. Само отбеливание происходит на 3 тона светлее. Так же это можно назвать гигиеной полости рта. Данная процедура делается раз в шесть месяцев, что поддержания красивого оттенка.

Ультразвуковое отбеливание - это больше про оздоровление зубов, нежели, чем отбеливающая процедура. Но это отбеливание может послужить хорошим подготовительным этапом перед остальными отбеливающими видами.

Цена начинается от 4 500 рублей

Есть противопоказания, кому нельзя проводить ультразвукового отбеливание:

Людям, страдающим аритмией,

Людям, имеющим аллергию,

Людям с имплантатами

4. Лазерное отбеливание – вид отбеливания, выполняемого профессионалами в клинике, в процессе процедуры на переднюю часть зубов врач при помощи лазера наносит отбеливающий гель на каждый зуб, активируя процессы окисления (в геле содержится минимальное количество перекиси водорода). При этом воздействие на каждый зуб не может быть выше 2 минут.

Перед процедурой необходимо произвести чистку зубов.Сама процедура проводится в течение получаса. Если результат остается неудовлетворительным, через определенный срок можно проделывать еще процедуры.

Осветление происходит на семь – двенадцать тонов, благодаря лучевому потоку лазера. Но возможно неравномерное отбеливание эмали зубов.

Данный вид отбеливания считается безопасным, исключена возможность поражения эмали или десен, и повышения чувствительности зубов.

Эффект лазерного отбеливания – от восьми до десяти лет, по сравнению в остальными методами, считается самым эффективным, если не употреблять продукты с красителями, не курить и следить за зубами.

Стоимость – 15.000 – 35.000 рублей

Есть противопоказания, кому нельзя проводить лазерное отбеливание:

Пациент имеющий кариес

При различных воспалениях полости рта

Детям и несовершеннолетним

5. Эндоотбеливание (Внутриканальное отбеливание зубов) – это современный способ отбеливания зубов, при котором гель осветляет каналы и коронки изнутри. То есть, специальный отбеливающий гель помещается внутрь зуба и устраняет причину потемнения зубов, но перед данной простой процедурой, врач должен найти причины потемнения зуба плюс врач может рентгенографическое исследование для точно анализа. Далее перед всей процедурной полость рта необходимо прополоскать специальным раствором.

Потемнение может быть вызвано из-за внутреннего воспаления тканей из-за таких заболеваний зубов, как пульпит, периодонтит (то сеть гибели нерва зуба). Далее врач снимает непригодные пломбы, удаляет отмершие и поврежденные ткани зуба, прочищает каналы и изолирует. После этого как раз и наносится гель, и ставятся временные пломбы.

Через 2 недели необходимо снова пройти процедуры, если не получен нужный результат, то в таком случае следующие процедуры проводятся через 1 – 2 года.

Такая процедура является безболезненной.

Длительность процесса варьируется от 20 до 30 минут.

Есть противопоказания, кому нельзя проводить Эндоотбеливание:

Детям и несовершеннолетним

Беременным, кормящим

Людям, которые имеют заболевания щитовидной железы или сахарный диабет

Людям с кариесом и трещинами зубов

Стоимость – от 3.000 до 20.000 рублей

Итоги



1. Химическое отбеливание

Плюсы: позволяет выполнить отбеливание эмали достаточно глубоко и эффективно

Минусы: использование перекиси водорода в высоких процентных соотношениях

2. Фотоотбеливание

Плюсы: подходит для чувствительных зубов, с трещинами и сколами, некачественными пломбами

Минусы: появляется эффект фарфоровых зубов, то есть слишком яркий белый оттенок, может вызывать чувствительность зубов от сильного нагрева тканей

3. Ультразвуковое отбеливание

Плюсы: могут справляться с очень плотными отложениями на зубах.

Минусы: является оздоровлением зубов, а не отбеливающей процедурой

4. Лазерное отбеливание

Плюсы: является самым современным и безопасным способом для эмали, считается эффективным и быстрым способом

Минусы: достаточно высокая стоимость, требует качественной подготовки ротовой полости к процедуре, может быть вызвана гиперчувствительность зубов

5. Эндоотбеливание (Внутриканальное отбеливание зубов)

Плюсы: устраняет причины потемнения зубов

Минусы: осветление всего на пару оттенков

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