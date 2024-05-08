Эрнесто заткнитесь «Дверь» (интернет-сингл)

Эрнесто заткнитесь «Дверь» (интернет-сингл)

Исполнитель: ГРИНДЕРС, Название: «Сосед», Стиль: альтернативный рок, Год: 2024

Рэп-проект «Эрнесто заткнитесь» являет собой пример исполнителей, которые крайне внимательны к своему внутреннему миру и не злоупотребляют пресловутым методом «днем в газете, вечером в куплете». Иногда, правда, это самоуглубление может принимать у каких-либо творцов гипетрофированные и даже психопатические формы. Но, судя по новой песне «Дверь», «Эрнесто заткнитесь» и здесь соблюдают меру, балансируя на грани, но не переходя ее.

При прослушивании «Двери», конечно, приходит на ум знаменитый манифест эскапизма «Не выходи из комнаты» Иосифа Бродского. Но лидер «Эрнесто заткнитесь» Дмирий Ромащенко всё же изображает некое пограничное состояние между микро- и макрокосмосом. С одной стороны, герой готов давать отпор излишне навязчивым друзьям, которые раньше ему служили опорой. С другой — он не прочь завязать галстук выйти во двор и завязать разговор. Тем не менее, всё же стены жилища для него оказываются предпочтительнее. Звучание песни помогает достигнуть желанного равновесия и релакса, и это логично, ведь действие происходит в субботу, которая задумана Богом как день покоя.

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