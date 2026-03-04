Bagira «Метелица» (интернет-сингл)

Исполнитель: Bagira, Название: «Метелица», Стиль: мелодик дэт-метал, Год: 2026

Казанская группа Bagira играет мелодичный дэт-метал с женским вокалом. При умелом использовании традиционной русской символики в текстах такая музыка может оставлять неизгладимый след в душе. Новая песня «Метелица» - лучшее тому подтверждение.

Метель в культуре зачастую выступает как символ Божьей воли, вмешательство которой делает человека принципиально другим. Нечто подобное происходит и с героем песни. Метель имеет свойство запорошивать пейзаж, как бы оставляя его в прошлом. И героиня песни, живет уже, «не помня, кто я». Метель подвергает человека испытаниям, и здесь: «Слеза застыла на щеке, и холод в венах».

Метель ассоциируется с переходом и очищением, а в песне поется:

Между сном и явью стелется

Путь, что ведёт на край земли.

Подхвати меня, метелица,

И неси.

Наконец, метель несет с собой смерть и обретение Вечности, которую героиня не может никак собрать, как мальчик Кай из «Снежной королевы» Андерсена. Но это, видимо, только потому, что она пока еще живая…