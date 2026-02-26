На социальном дне. Нищета в России нарастает и все больше перетекает в города

По демографическим и социально-экономическим характеристикам, а также по субъективному восприятию своей жизни представители ближайшей периферии бедности стали почти неотличимы от нищих

Такие результаты опубликованы в "Вестнике Института социологии". Они заставляют задуматься о самом явлении бедности и нищеты. Последнего слова власти старательно избегают, но шила в мешке не утаишь.

В настоящее время критерием бедности является доход ниже прожиточного минимума (ПМ). То есть доход на одного члена семьи должен быть ниже ПМ. Сам ПМ — это установленный государством минимальный размер дохода, которого должно быть достаточно для того, чтобы человек мог удовлетворить свои основные жизненно важные потребности. В среднем он составляет около 19 тыс. рублей, но различается по регионам. Например, в Москве он более 25 тыс. рублей, в некоторых удаленных регионах — еще выше. А вот во многих "обычных" регионах составляет всего 15-16 тыс.

По представлениям властей, этого должно хватать, чтобы удовлетворять все жизненно важные потребности. Однако по своему смыслу это не порог бедности, а порог нищеты, ниже которого человек уже не может и не должен существовать, так как не в состоянии обеспечивать даже необходимые потребности. Какие из них можно обеспечить на 15 тыс. в месяц? Что можно купить на 500 рублей в день, если учесть, что какая-то часть из них — это коммуналка, проезд и т.п.? На эти деньги можно разве что кое-как перебиться покушать, чтобы протянуть до завтра. Даже покупка новой одежды иногда — это уже практически за гранью дозволенного. Однако, именно в таких условиях живут миллионы человек, и прежде всего семьи с детьми.

В официальном словоупотреблении это состояние называется бедностью или "ниже уровня бедности". Но по своему смыслу, повторим, это не бедность, а настоящая нищета. Не нужно приукрашивать. Ниже прожиточного минимума — это нищета. Это не фигура речи, а состояние, которое можно описать тремя словами: на социальном дне. Эти люди буквально вынуждены думать только об одном — о пропитании, потому что ни на что другое в таком состоянии денег уже не хватает. И только в этих условиях государство, при наличии детей, оказывает поддержку выплатой единого пособия. Все это само по себе является унизительным и угрожающим для страны.

Только к 2036 году поставлена задача сократить уровень нищеты до 5%, хотя понятно, что достигнут он будет скорее на бумаге. Среди многодетных сами власти ставят задачу, по сути, повышенного уровня нищеты — 8%, что поразительно, но факт: это плановый показатель, установленный Правительством.

По мнению авторов из Института экономики РАН, на сегодняшний день верхняя граница низкого уровня жизни должна располагаться в пределах 3 ПМ. Но фактически речь идет не более чем о 1,5 ПМ. Только ниже этой границы государство с 2026 года будет производить налоговый вычет родителям двоих и более детей. Их можно условно назвать малообеспеченными, хотя условность эта касается только общепринятости термина, а не фактического положения. Это подлинная бедность.

С 2013 по 2024 гг. группа малообеспеченных (фактических бедных) увеличилась по численности с 22,8% до 28,1%, т. е. на 5,3 п.п., притом что масштабы бедности изменились незначительно. Нищие же не выбрались из нищеты. Напротив, наблюдалось сближение социально-демографических признаков малообеспеченных и нищих. Так, малообеспеченные стали походить на нищих по своей локализации — их представительство сократилось в сельских типах поселений и возросло в крупных городах. Если в 2013 году в городах-миллионниках проживало только 6,7% нищих, то в 2024 году — уже 19%. Колоссальный рост в 3 раза! За тот же срок их доля в селах уменьшилась с 67% до 40%. Иными словами, нищета перетекает в города. А в еще недавно вполне благополучных мегаполисах возник немалый слой городской бедноты или нищеты. К слову, доля малообеспеченных за тот же срок увеличилась в мегаполисах с 16% до 24%.

Подчеркнем, что важно не толковать эти цифры превратно. Это не значит, что 19% населения мегаполисов являются нищими. Имеется в виду, что 19% всех нищих проживают в мегаполисах, в то время как в 2013 году было менее 7%. Однако сути выводов это не меняет: бедные и нищие все больше скапливается именно в мегаполисах, а не в малых городах.

Второй особенностью стало то, что нищие и малообеспеченные (бедные) сблизились по семейному положению. Обе группы характеризуются отягощающими факторами в виде иждивенческой нагрузки детьми (что ярче выражено у нищих) или инвалидами. Но у малообеспеченных отличается размер домохозяйств, который меньше и ближе к таковому у остальных россиян. То есть чем больше детей, тем выше риск бедности и нищеты. К сожалению, это тривиальный статистический факт для России.

"Мы приходим к выводу, что изменения за последние 11 лет в группе малообеспеченных были незначительными, едва ли повлиявшими на характерные особенности группы. Однако за счет интенсивных изменений в группе бедных группа малообеспеченных сблизилась с последней по своему портрету, постепенно утрачивая свой статус промежуточной. Она во многом стала продолжением группы бедных образца 2024 г. только с чуть более высокими доходами, хотя некоторые отличительные черты групп пока еще сохраняются", — говорится в статье.

Авторы считают, что параллельно протекал и процесс сокращения глубины бедности, так что в скором будущем, вероятно, станет актуален вопрос уже не о борьбе с бедностью, а о сокращении численности малообеспеченных россиян. Такая точка зрения вполне правомерна, но можно ли считать не бедными, а "всего лишь" малообеспеченными людей с доходами меньше 1,5 ПМ (около 20 тыс. на человека) — на этот вопрос пусть каждый ответит сам. Сближение бедных (они же малообеспеченные) с нищими еще не говорит о улучшении жизни их всех. Из астрономии известно, что Луна не вращается вокруг Земли, а обе они вращаются вокруг общего центра масс. Также и в социуме сближение нищих и малообеспеченных может означать не только улучшение положения нищих, но и обеднение малообеспеченных, так что происходит своего рода их срастание в общем слое бедноты.

Можно отметить, что 21% всех нищих имеют высшее образование, среди малообеспеченных — 29%. Это заметно больше, чем было в 2013 году. То есть бедность и нищета повысили свой образовательный статус, а проще сказать, это образование стало защищать от бедности и нищеты все меньше. Авторы считают, что "это свидетельствует о системной недореализации образовательного потенциала малообеспеченных", но может означать и то, что государству этот потенциал просто не нужен.

Еще один любопытный и не очень приятный для страны факт. За 11 лет выросла доля тех бедных, у кого матери получили высшее образование (с 10% в 2013 году до 21,5% в 2024-м). Предположим, что это прежде всего семьи учителей, врачей и других профессий, которым государство платит как самым низкоквалифицированным сотрудникам.

Более чем половине малообеспеченных (бедных) свойственно ощущать свою зависимость от государственной поддержки (58% говорят, что без поддержки государства их семье не выжить), что сближает их с нищими, у которых этот показатель еще выше. Около 80% бедных не могут похвастаться тем, что они могут планировать свои дела и что их жизнь складывается так, как они планировали. Они испытывают тревогу или даже страх перед неопределенностью будущего. Это сближает их с нищими. При этом каждый второй бедный утверждает, что вообще не ощущает поддержки со стороны государства, в то время как о таком со стороны близких говорят лишь 9%. Серьезную поддержку со стороны государства ощущают только 5% бедных.

"Исходя из сходства малообеспеченных (в нашей терминологии бедных, — прим. Накануне.RU) с бедными (в нашей терминологии нищими, — прим. Накануне.RU) по их ощущению своей уязвимости, страху перед будущим, по схожести жизненных проблем, в т. ч. по наличию серьезных затруднений с реализацией на рынке труда (что приводит к утрате веры в свои силы и в возможность решить свои проблемы самостоятельно), мы склонны полагать, что запрос к государству от россиян с доходами от 1 до 1,5 ПМ будет усиливаться. Сами они (равно как и остальные россияне) не будут видеть особой разницы между собой и бедными. При этом для бедных со стороны государства существует множество мер социальной политики, в то время как для них – пока еще совсем немного. Этот факт может вызвать либо серьезное напряжение в обществе, либо усиление стратегий, направленных на сокрытие части доходов с целью попасть в число адресатов социальной политики. В этой связи расширение числа государственных мер социальной политики, направленных на категорию россиян с доходами менее 1,5 ПМ, обоснованно и соответствует ожиданиям россиян", — заключают авторы.

Сейчас уровень бедности официально ниже 8%, хотя правильнее называть это долей нищеты. Но доля бедных с доходами от 1 до 1,5 ПМ — это еще около четверти населения. То есть треть россиян бедны, хотят почти ни в какие программы помощи не попадают. Нищим для помощи нужно иметь ребенка (единое пособие), а бедным — минимум двоих (налоговый вычет). Это ставит закономерный вопрос: что стимулирует государство? "Плодить нищету"? Скрывать доходы? Госполитика в отношении бедных и нищих вызывает одни вопросы. Но для начала нищету хотя бы нужно назвать нищетой.