«Отечество находится на грани катастрофы»: 30 лет со дня пророческого выступления Крючкова об агентах влиянии ЦРУ и кризисе в СССР

В июне 1991 года председатель КГБ СССР Владимир Крючков выступил на закрытом заседании советского парламента с речью, о которой потом почему-то вспоминали достаточно редко

Как пишет в своей книге «История службы государственной безопасности» полковник Олег Хлобустов (ветеран органов госбезопасности, кандидат юридических наук и член Союза писателей России), председатель КГБ Владимир Крючков 17 июня 1991 года выступил перед Верховным Советом СССР по просьбе его депутатов. В своей книге Хлобустов приводит выдержки из доклада руководителя советской спецслужбы.

«Реальность такова, что наше Отечество находится на грани катастрофы. То, что я буду говорить вам, мы пишем в наших документах президенту и не скрываем существа проблем, которые мы изучаем. Общество охвачено острым кризисом, угрожающим жизненно важным интересам народа, неотъемлемым правам всех граждан СССР, самим основам Советского государства. Если в самое ближайшее время не удастся остановить крайне опасные разрушительные процессы, то самые худшие опасения наши станут реальностью. Не только изъяны прошлого и просчеты последних лет привели к такому положению дел. Главная причина нынешней критической ситуации кроется в целенаправленных, последовательных действиях антигосударственных, сепаратистских и других экстремистских сил, развернувших непримиримую борьбу за власть в стране. Откровенно игнорируя общенациональные интересы, попирая Конституцию и законы Союза СССР, эти силы открыто взяли курс на захват власти в стране», — цитирует Хлобустов речь Крючкова.

Председатель КГБ подчеркнул, что в некоторых регионах страны в это время гибли сотни ни в чем не повинных людей, в том числе женщины, старики и дети, а сотни тысяч граждан СССР стали беженцами.

«Пока мы рассуждаем об общечеловеческих ценностях, демократических процессах, гуманизме, страну захлестнула волна кровавых межнациональных конфликтов. Миллионы наших сограждан подвергаются моральному и физическому террору. И ведь находятся люди, внушающие обществу мысли, что все это – нормальное явление, а процессы развала государства – это благо, это созидание», — отметил Крючков.

Говорил глава КГБ и о дезинтеграции экономики, о разрушении складывавшихся десятилетиями хозяйственных связей, об ущербе, который народному хозяйству наносили забастовки.

«Все более угрожающие масштабы приобрела преступность, в том числе организованная. Она буквально на глазах политизируется и уже непосредственно подрывает безопасность граждан и общества. Недовольство народных масс ситуацией в стране находится на критическом уровне, за которым возможен небывалый по своим последствиям социальный взрыв», — приводит Хлобустов слова Крючкова.

Социальную апатию руководитель советской спецслужбы называл тревожным симптомом. Крючков подчеркивал, что социальная пассивность – на руку политиканам, теневикам, а также коррумпированным элементам, рвущимся к власти.

По словам председателя КГБ, кризис имел не только внутренние причины.

«Очень боюсь, что пройдет какое-то время, и историки, изучая сообщения не только Комитета государственной безопасности, но и других наших ведомств, будут поражаться тому, что мы многим вещам, очень серьезным, не придавали должного значения. Я думаю, что над этим есть смысл подумать всем нам», — подчеркивал тогда Крючков.

Он рассказал депутатам, что КГБ передает руководству страны острую и объективную, хотя порою и нелицеприятную информацию, и подчеркивал, что на нее нужна «адекватная реакция». Между строк читается, что этой «адекватной реакции» Крючков так и не дождался.

На том же заседании Верховного Совета, по словам Хлобустова, Крючков озвучил спецсообщение Юрия Андропова, направленное в ЦК КПСС еще 24 января 1977 года «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан»:

«По достоверным данным, полученным Комитетом государственной безопасности, последнее время ЦРУ США на основе анализа и прогноза своих специалистов о дальнейших путях развития СССР разрабатывает планы по активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского общества и дезорганизацию социалистической экономики. В этих целях американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, проводить их обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой Советского Союза.

ЦРУ разработало программы индивидуальной подготовки агентов влияния, предусматривающие приобретение ими навыков шпионской деятельности, а также их концентрированную политическую и идеологическую обработку. Кроме того, один из важнейших аспектов подготовки такой агентуры — преподавание методов управления в руководящем звене народного хозяйства.

Руководство американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в перспективе занять административные должности в аппарате управления и выполнять сформулированные противником задачи. При этом ЦРУ исходит из того, что деятельность отдельных, не связанных между собой агентов влияния, проводящих в жизнь политику саботажа и искривления руководящих указаний, будет координироваться и направляться из единого центра, созданного в рамках американской разведки.

По замыслу ЦРУ, целенаправленная деятельность агентуры влияния будет способствовать созданию определенных трудностей внутриполитического характера в Советском Союзе, задержит развитие нашей экономики, будет вести научные изыскания в Советском Союзе по тупиковым направлениям. При выработке указанных планов американская разведка исходит из того, что возрастающие контакты Советского Союза с Западом создают благоприятные предпосылки для их реализации в современных условиях.

По заявлениям американских разведчиков, призванных непосредственно заниматься работой с такой агентурой из числа советских граждан, осуществляемая в настоящее время американскими спецслужбами программа будет способствовать качественным изменениям в различных сферах жизни нашего общества, и прежде всего в экономике, что приведет в конечном счете к принятию Советским Союзом многих западных идеалов.

КГБ учитывает полученную информацию для организации мероприятий по вскрытию и пресечению планов американской разведки».

И здесь есть один важный момент. Если при Иосифе Сталине органы госбезопасности активно контролировали деятельность партаппаратчиков, то Никита Хрущев после прихода к власти, по словам историков спецслужб, запретил проводить оперативную работу в отношении партийных сотрудников. Со второй половины 1950-х партноменклатуру практически невозможно стало прослушивать, осуществлять за ней наружное наблюдение, наводить о ней «предметные» справки.

В стремлении перевести госбезопасность под партийный контроль Хрущева поддерживал член Политбюро ЦК Михаил Суслов, который в дальнейшем участвовал в смещении своего лидера и при Леониде Брежневе еще больше нарастил свое влияние в стране.

Таким образом, в «послесталинский» период приоритетной в работе КГБ СССР стала «внешняя» линия. Деятельность партноменклатуры оказалась бесконтрольна. По словам историков спецслужб, ситуация частично изменилась только после прихода к власти самого Андропова, однако глобально откорректировать что-либо было уже достаточно проблематично. Согласно оценкам историков, с начала 1980-х ЦРУ по команде Рональда Рейгана резко активизировало подрывную деятельность, направленную против СССР. При этом использовался опыт, обретенный американскими спецслужбами при воздействии на Польшу.

Исходя из всего сказанного выше, благодаря «десталинизаторским» устремлениям Хрущева и натянутым отношениям Суслова с чекистами еще во время Великой Отечественной войны западные спецслужбы действительно могли получить раздолье в вопросе подготовки «агентуры влияния» в СССР. Тем более, отдельные советские партийные руководители долгое время находились на Западе на стажировках и в командировках.

При этом в самом СССР месячная зарплата ответственного работника всесоюзного уровня могла быть меньше, чем у квалифицированного металлурга на заводе. Понятно, что партноменклатура имела серьезные льготы: дачи, возможность приобретать дефицитные импортные товары, более «продвинутые» санатории и больницы, а также черные «волги».

Но все это меркло по сравнению с тем, в каком отрыве жили от среднестатистического населения политические элиты Запада. Американские лидеры и их окружение катались на яхтах, пилотировали личные самолеты и крутили романы с первыми красавицами Голливуда. Возможность поохотиться на кабана в спецзаказнике на этом фоне наверняка некоторыми номенклатурщиками воспринималась, как нечто тусклое…

Узнаем ли мы когда-либо, как именно ЦРУ реализовывало озвученные Андроповым планы?

Это – большой вопрос. Американские спецслужбы умеют хранить свои секреты, тем более в данной ситуации они в этом кровно заинтересованы.

Прозападные либералы любят рассуждать о том, что СССР «развалился сам». Но разве были для этого объективные предпосылки? За время своего существования страна Советов пережила куда более жестокие кризисы, чем тот, который возник в 1980-е – 1990-е годы. Сначала – итоги Гражданской войны и практически полная международная изоляция. Затем — коллективный прессинг со стороны евроатлантических «демократий» и нацистского блока в 1930-е. Ну и, конечно, Великая Отечественная война и ее экономические последствия.

А СССР, несмотря ни на что, не только не разваливался, а продолжал развиваться. Тот же коммунистический Китай, социально-экономическое положение которого в 1980-е годы было на порядки хуже, чем у СССР, свой кризис благополучно преодолел и стал теперь крупнейшей экономикой мира.

Советский же Союз уже тогда был второй по мощи экономикой на планете, обладал передовой наукой (опережая в ряде сфер американцев на десятилетия) и сильнейшей армией. Неужели он, имея такие великолепные базовые возможности, не смог бы перестроиться, если бы не существовали некие искусственные «тормозящие механизмы»? Ведь в КНР в 1989 году тоже было «беспокойно», но мы все помним, как закончились события на площади Тяньаньмэнь, что в дальнейшем, по сути, и привело Китай к процветанию.

Западные эксперты признают советские спецслужбы высокопрофессиональными, а порою даже — мощнейшими в мире. Что Андропов, что Крючков, отдавший службе в правоохранительных органах и на дипломатической работе около 45 лет жизни, явно не были дилетантами, склонными к пустой конспирологии. Поэтому прежде, чем объявлять СССР «нежизнеспособным», нужно хорошенько подумать над тем, что они говорили о вражеских «засланцах» и грядущем кризисе…

