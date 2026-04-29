Минобороны рассказало о формате парада в честь Дня Победы

00:23 29.04.2026

Колонна военной техники не примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, сзаявили в Минобороны.

"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участие в военном параде не будут", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации, в том числе в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.

В авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.