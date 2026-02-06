Василий Шумов «Библиотека приключений XXI века»

Исполнитель: Василий Шумов, Название: «Библиотека приключений XXI века», Стиль: рок, Год: 2026

Василий Шумов всегда был многостаночником, поэтому не удовлетворялся одной группой «Центр», имея множество других проектов. При всей своей обширной дискографии, он успел увековечить далеко не все подготовленные циклы песен. Об одной из утраченных концертных программ 80-х Шумов особенно жалел, поэтому спустя десятилетия он решил не реконструировать ее, а воссоздать ее дух с нуля — как если бы она сочинялась в наши дни. Так появился альбом «Библиотека приключений XXI века».

Ровесники Василия Шумова прекрасно помнят книжную серию «Библиотека приключений», которой зачитывались советские подростки, неизменно представляя себя на месте героев повествования. В наши дни дух авантюризма не иссяк, но принял какие-то совсем уж гипертрофированные, а то и извращенные формы. Поэтому гангстерский цикл в рамках нового альбома Василия Шумова удивляет неожиданным ракурсом. Под умиротворяющие крунерские мелодии а ля Фрэнк Синатра певец описывает, например, поучительную историю ограбления ювелирного магазина в мельчайших деталях, пытаться повторить которые в реальности все же точно не стоит. Продолжение этих коллизий находим в песне «Морг зажигает огни», где незадачливых грабителей везут уже в реанимобиле, а название этой вещи наиболее полно передает настроение альбома «Библиотека приключений XXI века».

Второй пласт альбома — бытовые сценки из жизни незадачливых курортников. Здесь все вполне стандартно: стервозная жена агрессивно требует пятизвездочного сервиса, а тупо пустой (или пусто тупой) супруг лениво отбрехивается, неубедительно делая вид, что не понимает, о чем речь. Причем голос разъяренной супруги намеренно стилизован под голосового помощника, поэтому подтекст таких песен оказывается глубже: жизнь нам отравляют не только несовершенные близкие, но и многочисленные техногенные реалии, которые, по идее, наоборот должны облегчать нашу участь.

Цифровизация выходит боком и в треке «Ноеофеодализм», где произвол регионов и цифровой концлагерь становятся формой нового бича цивилизации. И здесь мы выходим на третью линию альбома — социальную. По своему обыкновению, Василий Шумов мастерски высмеивает нуворишей в «Любимом хуторе» и гротескно изображает охоту на ведьм в «В поисках». «Библиотека приключений XXI века» - лучший способ безболезненно выпустить пар тем, кто привык по жизни искать приключений на свою пятую точку иными способами.