Опять по закону гор: Братья-омоновцы расстреляли экс-чиновника в Дагестане

15:29 9.02.2021

Государству сейчас придётся доказывать, что Северный Кавказ, и Дагестан в частности, это Россия, на всей территории которой действуют российские законы. А не понятия и не обычаи гор

Перед руководством Республики Дагестан и Следственным комитетом встал нелёгкий выбор: как быть с бойцами Росгвардии, изрешетившими в ходе междоусобного конфликта своего противника из табельного оружия. Покойный тоже был непрост и считался на малой родине человеком, «решающим вопросы», так что республика бурлит и очень ждёт, что власть наконец-то будет действовать по закону.

Дагестан бурлит уже во второй раз с начала года. И вновь из-за применения табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов.

В начале января произошло ЧП в Каспийске: прикомандированный к республиканскому МВД сержант полиции из Ярославля Игорь Самсонов, прибывший по вызову об избиении женщины, в упор застрелил бросившегося на него местного жителя, который оказался, к слову, тоже бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Против 25-летнего ярославца сразу возбудили уголовное дело по двум статьям УК: «Убийство» и «Превышение должностных полномочий». В то же время в дагестанских пабликах соцсетей посыпались угрозы в адрес Самсонова, которого стали называть «оккупантом» (на минуточку, сотрудника МВД, который приехал в служебную командировку в один из субъектов РФ). Были даже требования выдать его на самосуд. Не успела история утихнуть – новое громкое происшествие.

Два брата-близнеца – бойцы Росгвардии Салман и Сулейман Курбановы буквально изрешетили из пистолетов, в упор выпустив каждый по полному магазину, бывшего главу сельсовета Абакара Капланова.

У этого дела, как говорится, есть нюансы.

Во-первых, всё случилось не где-нибудь в подворотне или на большой дороге, а в райотделе МВД столицы Махачкалы, причём в кабинете начальника угрозыска.

Во-вторых, все трое – и убийцы, и покойный – жители одного села, почти одного возраста, с детства знакомые друг с другом.

После расстрела омоновцы добровольно сдались. А возле РОВД собралось несколько сотен родственников и друзей погибшего. Само собой, они жаждут справедливости, то есть хотят сами разобраться с братьями. Обстановка накалилась настолько, что Росгвардия выставила охрану возле их дома, а отец омоновцев заявил, что и сам бы расправился с экс-чиновником, назвав его бандитом.

Сразу же появились заявления о силовом беспределе и о том, что ОМОН «потерял берега» – мол, только и могут стрелять в безоружных и разгонять детей на митингах.

Ситуация представляется тем сложнее, что врио главы Дагестана в начале октября прошлого года был назначен бывший первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов. Он должен пройти по тонкой грани, показав, что готов защищать закон и только закон. А не честь мундира, например. И уж конечно, не клановые традиции.

Был бойцом ММА, обзавёлся связями, карьера пошла в гору



Прежде всего, следует уточнить вот какой момент. В Дагестане есть два населённых пункта, носящих название Новокули.

Один – посёлок в полутора километрах от Махачкалы, фактически отдалённый квартал столицы республики.

Другой – село Новокули, оно находится в восьми километрах от Хасавюрта, неподалёку от границы с Чечнёй. Так вот, все трое участников событий, которые произошли вечером субботы, родом из этого второго села, райцентра одноимённого сельского поселения.

Точнее, Курбановы родились в другом месте, но ещё детьми они вместе с семьёй переехали туда.

Как рассказывают местные, и братья (сейчас им по 31 году), и будущий чиновник были хорошо знакомы с детства – впрочем, это и не удивительно. Почти все население Новокули – родственники по той или иной линии. И Курбановы с Каплановым тоже находились в дальнем родстве. Ходили в одну спортивную секцию – занимались борьбой. И что-то выигрывали на соревнованиях.

Капланов в какой-то момент переключился на боевые единоборства: даже стал чемпионом России в 2009-м по рукопашному бою, а в финале турнира по боевому самбо в том же году вошёл в финал.

«Потом он увлёкся ММА (смешанные боевые искусства), попробовал выступать там, но особых успехов не получилось: участвовал в двух серьёзных боях «на титул» (тяжёлый вес, свыше 100 кг) и оба раза проиграл – один раз техническим нокаутом, второй – по решению судей. Зато обзавёлся хорошими связями. Плюс тогда же примерно открыл свой бизнес, оформил ИП, торговлю вёл», – рассказал Царьграду собственный источник.

Что касается «связей», то они, по мнению нашего собеседника, помогли познакомиться с весомыми людьми сначала в Хасавюрте, потом в Махачкале.

Его карьера пошла в гору.

Сначала он стал советником главы Новолакского района (того, где находится и село Новокули), потом – помощником главы администрации Кировского района уже в Махачкале.

Проработав в столице республике пару лет, в 2015-м вернулся на малую родину: избрался депутатом местного сельсовета, а потом стал главой Новокули.

Через некоторое время Абакар Капланов стал «реально решать вопросы».

«Некоторые вещи без него никто не мог сделать, а там самое ценное, конечно, земля, – объясняют местные. – Есть у тебя хороший участок, значит, дом поставишь, хозяйство своё заведёшь, и семье будет где жить, что кушать».

«Народ у нас горячий: чуть что – сразу конфликт»



В какой-то момент возник между Курбановыми и Каплановым возник конфликт.

Жёсткий. Рассказывают, что доходило до разборок с мордобоем.

Братья прицелились на один земельный участок, строиться там хотели. И вроде как им он был обещан руководством села.

Вот только, как это нередко бывает, с документами на землю было не всё в порядке: давно возникла путаница с кадастровыми номерами, и надо было узаконить надел. А вопрос находился в компетенции сельсовета, то есть Капланова.

Но тот упёрся и никак не хотел давать своё разрешение.

«У них давний конфликт вообще-то имелся, – говорит другой инсайдер Царьграда. – Там не только земля была причиной, что-то не поделили. Мы тут спокойно вообще-то стараемся жить, чтобы никто не обижался, не ругался. Но иногда происходят конфликты. А народ у нас горячий, чуть что – сразу начинается крупный скандал».

Про Капланова действительно судачили разное – будто бы, пользуясь покровителями, подмял он под себя всё, что могло приносить деньги. Благо поддержка имелась – ребята-спортсмены постоянно сопровождали сельского начальника. И чуть что – вмешивались.

Хотя, понятно, родственники его говорят сейчас иное – добрый и отзывчивый был, рассказывают они, человек.

Когда Абакар покинул пост главы Новокули, уехал обратно в Махачкалу (по данным источника, случилось это в том числе после жалоб Курбановых в компетентные органы, которые начали поднимать документы по землям), омоновцы вздохнули с облегчением.

Однако – напрасно.

Село возглавил родственник Капланова, и процесс с приобретением искомого участка в собственность не двигался.

«Тут есть люди, которые его оправдывают, говорят, что он был неплохой человек. Скажите, где это он был неплохим? А я вам скажу: Абакар – до того, как сыновья пошли в полицию – пообещал, что моих сыновей и всех односельчан, кто с ними дружит, он «опустит». Так вот какой он неплохой человек?» – возмущается отец Курбановых, записавший обращение на родном языке к землякам.

Он утверждает, что Капланов «просто так» отдал колхозную ферму своему товарищу, вызвав возмущение людей. Нынешнего главу Новокули Курбанов-старший называет «марионеткой» предшественника.

Кстати, на официальном сайте села он по-прежнему значится врио, а под его фамилией стоит обращение Абакара Капланова.

«Разрядили две обоймы - без остановки, до щелчка»



Развязка наступила, по словам источника, когда незадолго до событий в РОВД машину одного из братьев Курбановых, который ехал с женой и ребёнком по своим делам, тормознул Абакар с приятелями и «предъявил».

Но вроде как обошлось лишь угрозами, без рукоприкладства.

После чего, посоветовавшись, Сулейман и Салман решили написать заявление на экс-чиновника в правоохранительные органы (по некоторым данным, они уже обращались в полицию, но почему-то хода та бумага не получила).

А дальше – странности.

В восемь вечера оба Курбанова при оружии пришли в кабинет начальника угрозыска Советского райотдела МВД Махачкалы. Там их уже ждал Абакар Капланов.

Состоялся разговор на повышенных тонах (мы не смогли выяснить точно, присутствовал ли при этих разборках хозяин кабинета). Была ли попытка напасть со стороны Капланова (все трое, ещё раз оговоримся, ребята крупногабаритные), остаётся пока загадкой.

Но результат известен.

Курбановы выхватили табельное оружие – пистолеты Ярыгина, которые состоят на вооружении спецназа. И каждый отстрелял свою обойму до щелчка, выпустив по 18 пуль. По словам очевидцев, Капланов превратился в кровавое месиво, хотя часть зарядов ушла в стену и мебель.

«На всякий случай: в ПЯ калибр 9 миллиметров, начальная скорость пули – более 340 метров в секунду. Одного выстрела в упор достаточно, чтобы убить человека. А тут – несколько десятков. С двух точек. Это значит, что они просто разрядили, без остановки, всё, что было в магазине!» – говорит бывший опер РУБОПа Александр Г.

По его мнению, такое можно объяснить только либо невероятной яростью и ненавистью, когда человек просто теряет голову, либо страхом последствий, когда уже нет смысла останавливаться.

«Конечно, они не могли не понимать, не осознавать, где находятся и что их сразу задержат, – отмечает собеседник Царьграда. – Полагаю, что их сопернику надо было сказать нечто такое, чтобы бойцы просто вышли из себя и уже не могли сказать себе "стоп". Не исключаю, что один из братьев "возьмёт" на себя непосредственно убийство, а второй пойдёт по статье "Причинение вреда здоровью общеопасным способом", такое возможно. Тем более, насколько я знаю, экспертизы уже сделаны, тело покойного похоронили (это правда: на следующий же день состоялись похороны. – Прим. ред.)».



Братья Курбановы

«Он нашёл то, что искал»



Теперь вернёмся к началу материала. Что будет дальше? Уголовное дело в отношении братьев возбудили по статье «Убийство».

И отвертеться им никак не удастся. Все доказательства налицо, свою вину они признают.

Другой вопрос, хватит ли смелости и усердия дагестанским силовикам (есть сведения, что в Махачкалу будет направлена группа из центрального аппарата СКР), невзирая на мнение и противодействие родных, близких и покровителей Абакара Капланова, довести до конца расследование по старым заявлениям и оперативным наработкам уже по земельным делам?

«То, что произошло с моими сыновьями, не должно было произойти, они не подождали меня, но это с Абакаром должно было случиться. И если бы не они, то я бы это сделал сам, – утверждает отец Курбановых. – О человеке, от которого избавили село, народ, общину, не надо сожалеть. Он это искал и нашёл. Не убили бы они, убил бы я! Вот это моё мужское слово!»

Но есть и третий момент, тоже очень важный.

Сейчас после всех этих событий действительно уже идёт по соцсетям брожение относительно того, что ОМОН и вообще Росгвардия – люди, наделённые обязанностью защищать граждан, используют оружие против них.

А вот это уже совсем плохая история. Государству сейчас придётся доказывать, что Северный Кавказ, и Дагестан в частности, это Россия, на всей территории которой действуют российские законы. А не понятия и не обычаи гор.

Автор: Александр Николаев