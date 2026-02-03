Украина и Запад согласовали ответ на нарушение возможного перемирия Россией
Украина, страны Европы и США согласовали план «многоуровневого ответа» на нарушение любого соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, пишет «Коммерсант».
Стороны обсуждали план несколько раз в декабре и январе. Он предусматривает ответные действия на любые нарушения Россией согласованного перемирия в течение 24 часов. По данным FT, меры включают как дипломатические предупреждения, так и действия украинской армии.
В случае если боевые действия не прекратятся, план предусматривает привлечение военного контингента от стран «коалиции желающих». В нее входят Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция и многие члены ЕС, пишет FT. Если наступление продолжится, скоординированный ответ инициируют через 72 часа после первого нарушения перемирия. К нему могут присоединиться вооруженные силы США.
23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. США называли встречу исторической. В ЕС допускают территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности. Второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Европа США и украина согласовали план многоуровнего ответа в случае нарушения перемирия Россией.Рютте обещает ввести войска на украину после заключения перемирия с Россией.Россия категорически не приемлет никаких войск на украине.Таким образом запад сам толкает Россию воевать дальше,захватить всю украину,и тогда некуда будет вводить войска западу.Дурдом.
Если б не договорняк
Кремлина с Киевом,
Кремлин мог бы нанять за высокую зарплату бойцов из других стран.
От Кореи-до Йемена. Те.хоть 50% из всей массы военной,хотя бы.
И с этими укронациками было бы покончено за неделю.
А
Так
Ваша внутрисемейная драка уже стала Тв сериалом "рабыня Изаура".
Так как
Именно
Моральный барьер не дает вам чувствовать в таких украх как ваших врагов .
Об этом и сказал, и вполне справедливо ,американец
Риттер.
Со стороны же виднее.
А с чьей стороны будут?Безответные,вы полагаете.
Вы не понимаете - просто образования видимо не хватает.
не понятно, что если переносятся переговоры, то и перемирие его сопровождающее тоже. Это придется Западу обьяснять пока Зеленский не сдастся.