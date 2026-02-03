Украина и Запад согласовали ответ на нарушение возможного перемирия Россией

Коллаж © KM.RU

Украина, страны Европы и США согласовали план «многоуровневого ответа» на нарушение любого соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, пишет «Коммерсант».

Стороны обсуждали план несколько раз в декабре и январе. Он предусматривает ответные действия на любые нарушения Россией согласованного перемирия в течение 24 часов. По данным FT, меры включают как дипломатические предупреждения, так и действия украинской армии.

В случае если боевые действия не прекратятся, план предусматривает привлечение военного контингента от стран «коалиции желающих». В нее входят Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция и многие члены ЕС, пишет FT. Если наступление продолжится, скоординированный ответ инициируют через 72 часа после первого нарушения перемирия. К нему могут присоединиться вооруженные силы США.

23-24 января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. США называли встречу исторической. В ЕС допускают территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности. Второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.02.2026, 00:18
    Гость: Leon

    Европа США и украина согласовали план многоуровнего ответа в случае нарушения перемирия Россией.Рютте обещает ввести войска на украину после заключения перемирия с Россией.Россия категорически не приемлет никаких войск на украине.Таким образом запад сам толкает Россию воевать дальше,захватить всю украину,и тогда некуда будет вводить войска западу.Дурдом.

  2. 04.02.2026, 00:00
    Гость: Блаблабла.

    Если б не договорняк
    Кремлина с Киевом,
    Кремлин мог бы нанять за высокую зарплату бойцов из других стран.
    От Кореи-до Йемена. Те.хоть 50% из всей массы военной,хотя бы.

    И с этими укронациками было бы покончено за неделю.

    А
    Так
    Ваша внутрисемейная драка уже стала Тв сериалом "рабыня Изаура".
    Так как
    Именно
    Моральный барьер не дает вам чувствовать в таких украх как ваших врагов .

    Об этом и сказал, и вполне справедливо ,американец
    Риттер.
    Со стороны же виднее.

  5. 03.02.2026, 20:24
    Гость: Западу

    не понятно, что если переносятся переговоры, то и перемирие его сопровождающее тоже. Это придется Западу обьяснять пока Зеленский не сдастся.

Все комментарии (51)
Выбор читателей
Социологи о настроениях жителей Украины, или Мира никто не ждёт
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
В России окончательно откажутся от системы «бакалавр - магистр» с осени
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
Два йогурта вместо двадцати. Почему сети и производители сокращают ассортимент
Избранное
«Фестиваль Сектор Газа» устроил сенсационное выступление на марафоне «Гуляй, мужик!»
Рецензия на мультфильм «Семейка Аддамс. Горящий тур»: непроницаемость личных границ
Включай микрофон! «Прощай, асфальт!» (интернет-сингл)
Разнузданные волей «Хроника наблюдений за реакциями волны»
Что такое склероз?
Как здоровый сон влияет на деятельность организма?
Может ли электрооружие предотвратить расстрелы в учебных заведениях
Блеск и нищета Москвабада. Часть третья. Город одиноких сердец
Dymytry «Revolt»
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Девица «Танцы» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации