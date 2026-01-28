11:43 28.01.2026

Казалось бы, люди настолько устали от тяжестей военного положения, что будут готовы заявить о своем желании решить вопрос любым образом, чтобы вернуть себе возможность выжить в условиях холодной зимы

Во второй декаде января социологи решили выяснить, какие настроения царят в украинском обществе по вопросу мирного урегулирования. Киевский международный институт социологии (КМИС) опросил только тех граждан, кто физически находится на Украине и ежедневно сталкивается с возникшими проблемами: проблемы с электроэнергией, отоплением и водоснабжением по всей подконтрольной киевскому режиму территории.

Казалось бы, люди настолько устали от тяжестей военного положения, что будут готовы заявить о своем желании решить вопрос любым образом, чтобы вернуть себе возможность выжить в условиях холодной зимы. Однако, то ли не все так плохо, как об этом пишут СМИ, то ли люди боятся честно ответить на политические вопросы по телефону, то ли «назло кондуктору отморожу уши».

По результатам опроса, большинство украинцев оказались не готовы идти на уступки, поскольку с военной точки зрения все еще не так плохо: 77% опрошенных считают, что ВС РФ хоть и продвигаются вперед, но «медленно и с большими потерям, а Украина способна сопротивляться дальше». Безнадежной позицию Киева считают лишь 12% граждан. Вместе с тем люди не верят, что идущие ни шатко ни валко переговоры приведут к миру: 83% уверены, что цели России более масштабные, чем контроль над Донбассом. Вот только какие?

Около половины (52%) считают, что России нужна вся Украина или как минимум Новороссия. Какая-то логика здесь есть: чем Донецк и Херсон лучше города Одессы – русского по духу («и чуть-чуть еврейского», как говорил Владимир Путин)? Или почему русские Харькова и Киева должны склоняться перед требованиями украинских националистов, которые стали контролировать бывшую Украинскую ССР после 1991 года?

Вместе с тем большая часть (69%) украинцев объясняют свой пессимизм в отношении переговоров «нежеланием России идти на мир», потому что она якобы «хочет уничтожить украинскую нацию или осуществить геноцид». Уверен, что именно эту мысль уже который год вдалбливают населению и хунта Зеленского, и подконтрольные ей СМИ. Да еще и рассказывают про ужасы голодомора 1932-1933 годов, в котором также обвиняют Москву.

Таким образом, 57% опрошенных говорят, что даже в случае «замораживания» линии боевого соприкосновения «Россия все равно попытается напасть снова». В итоге 54% не готовы принять отказ от Донбасса (включая территории, где еще находятся ВСУ) и передать его под контроль России в обмен на гарантии безопасности США и Европы.

С учетом того, что Америка и Европа сейчас столкнулись в клинче по вопросу Гренландии, крайне сомнительно, что они выработают общую формулу гарантий для Украины, которая всех устроит. Того и гляди они сами вступят в боевые действия за контроль над заснеженным островом.

Да и сами украинцы чётко разделяют готовность поддерживать Украину с разных сторон Атлантики: 59% уверены в поддержке Европы в случае нового нападения России (после любого мирного урегулирования). И лишь 39% рассчитывают на дальнейшую помощь США.

Социологи также поинтересовались, поддержат ли украинцы проведение референдума по вопросу мирного соглашения. В результате 57% против, 32% выступают за организацию народного плебисцита. Другое дело, какой ответ дадут люди на предложенный им вариант мирных уступок. Судя по данному опросу, он ожидается явно негативный. В то же время в соцсетях украинцы массово высказывают готовность отказаться и от Донбасса, и от любых других украинских территорий, лишь бы прекратить весь происходящий в стране хаос.

Следует отметить, что при наступлении мира сразу же появляется перспектива проведения национальных выборов. Слова Зеленского о возможности выборов президента два из трех (64%) опрошенных восприняли как демонстрацию готовности Украины к их проведению. В то же время 18% оценили такое заявление как попытку остаться у власти.

Неожиданно важным оказался вопрос об отношении к дистанционному голосованию, который задали аж в двух вариантах. На простую формулировку – поддерживают или нет – 60% заявили о негативном отношении к такому виду голосования. А вот когда социологи обусловили данный вопрос указанием на риск фальсификации онлайн-голосования, то против него выступило уже 71% опрошенных.

Практически одновременно с публикацией результатов этого опроса о риске фальсификации президентских выборов заявил глава ЦИК Украины Диденко: «Онлайн-голосование и голосование по почте подвержены риску внешнего вмешательства и попыток дискредитации процесса».

Действительно, риск подтасовок результатов любого избирательного процесса в сегодняшней Украине высок как никогда. Тем более что Зеленский, по данным опроса КМИС, за тот же период скатился на третье место рейтинга, даже с учетом лояльности к нему придворных социологов: 62% доверия нивелируются 34% индекса недоверия.

Первое место в опросе занял бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Лондоне Залужный: 72% доверия с уровнем недоверия 21%. На втором месте, как и в конце 2025 года, глава офиса президента Буданов* (внесен РФ в список террористов и экстремистов), рейтинг которого значительно вырос: 70% доверия против 19% недоверия. Можно сказать, что переход из ГУР в офис президента резко усилил его политические позиции (или социологи нашли себе нового шефа, что тоже возможно).

У всех других политиков, судя по опросу, рейтинг гораздо ниже. У главнокомандующего ВСУ Сырского и волонтера Притулы – по 46%; у генерала ВСУ Билецкого* (внесен РФ в список террористов и экстремистов) – 45%; у мэра Харькова Терехова – 44%. Социологи указывают на то, что «уровень доверия к условно “старым” политикам низкий, а очевидным является запрос на новое поколение лидеров, которые хорошо себя зарекомендовали во время полномасштабной войны».

Как видно, киевский режим с помощью карманных социологов продвигает во власть наиболее одиозных и русофобски настроенных деятелей, которые продолжат «священную войну» против России даже в случае заключения мира. Они попытаются занять первые места во власти – президента, премьера, депутатов Верховной рады, – что в конце концов выведет Украину на новый виток конфликта с Россией.

Так что либо в Киеве все-таки проведут демилитаризацию и денацификацию, либо украинцев рано или поздно снова бросят воевать против русских.

Автор: Дмитрий Шевченко

