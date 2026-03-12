Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде

На встрече глав рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США во Флориде обсудили кризис на глобальном энергорынке, сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать значение нефти и газа из России для мировой экономики, а также неэффективность санкций против Москвы, пишет РИА Новости.

Встреча представителей двух стран прошла накануне. Вашингтон на ней представляли спецпосланник Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавлял Дмитриев.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.03.2026, 16:52
    Гость: славянин

    Дмитриев это Макрон N2 и является представителем стороны глобалистов. Он родился в Киеве и его первое гражданство было украинским.
    В Кремль его привёл другой конспирологический персонаж Сурков! Дмитриев получил высшее американское образование в Стэнфорде и бизнес-школу в Гарварде.
    .
    Работал в нью-йоркском инвестиционном банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company, контрролируемыми глобалистами из BlackRock. Кто нибудь верит, что этот глобалист будет отстаивать и защищать интересы России? В переговорах с США Дмитриев снова потеснит МИД, который во главе с Лавровым занял более жесткую переговорную позицию и по сути, отлучен от принятия важных решений.
    .
    Судя по всему наступает финальная часть очередного договорняка и надувательства. Все в точности как в 2014 когда нас всех тупо кинули.
    Виноватых опять не будет и спросить будет не с кого.
    Помните слова сиониста Козырева - "у России нет своих национальных интересов".

Все комментарии (27)
Выбор читателей
© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by
Охота на Батьку: ГУР и СБУ примеряют сценарий Трампа, чтобы обезглавить Белоруссию
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков: размещение ядерного оружия в Финляндии станет угрозой для России
В США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана»
Швеция задержала в Балтийском море шедший в Петербург сухогруз Caffa
Избранное
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Sinister «Deformation of the Holy Realm»
Гудтаймс «Химки. Лето. Содомия» (интернет-сингл)
Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев «Тёща» (OST к/ф «Тёща»)
Оргазм Нострадамуса «Восхождение к безумию»
Американка, которая отказывается носить маску
Ташкент приглашает на международный кинофестиваль
Великий и ужасный Мэрилин Мэнсон
Сергей Черняховский. Клишас и предатели. Раковая опухоль России
Павел Колесник «Всему свой срок»
Две недели до новой войны? Си Цзиньпин провел в Китае «сталинскую» чистку
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации