Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде

10:49 12.03.2026

На встрече глав рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США во Флориде обсудили кризис на глобальном энергорынке, сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать значение нефти и газа из России для мировой экономики, а также неэффективность санкций против Москвы, пишет РИА Новости.

Встреча представителей двух стран прошла накануне. Вашингтон на ней представляли спецпосланник Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавлял Дмитриев.