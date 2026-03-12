Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде
На встрече глав рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США во Флориде обсудили кризис на глобальном энергорынке, сообщил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать значение нефти и газа из России для мировой экономики, а также неэффективность санкций против Москвы, пишет РИА Новости.
Встреча представителей двух стран прошла накануне. Вашингтон на ней представляли спецпосланник Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавлял Дмитриев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Долго вы ещё будете корпоративы за гос.счет устраивать?
В 1917 и 1991 довели, а сейчас не будут? Ну ты сострил!
Дмитриев это Макрон N2 и является представителем стороны глобалистов. Он родился в Киеве и его первое гражданство было украинским.
В Кремль его привёл другой конспирологический персонаж Сурков! Дмитриев получил высшее американское образование в Стэнфорде и бизнес-школу в Гарварде.
.
Работал в нью-йоркском инвестиционном банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company, контрролируемыми глобалистами из BlackRock. Кто нибудь верит, что этот глобалист будет отстаивать и защищать интересы России? В переговорах с США Дмитриев снова потеснит МИД, который во главе с Лавровым занял более жесткую переговорную позицию и по сути, отлучен от принятия важных решений.
.
Судя по всему наступает финальная часть очередного договорняка и надувательства. Все в точности как в 2014 когда нас всех тупо кинули.
Виноватых опять не будет и спросить будет не с кого.
Помните слова сиониста Козырева - "у России нет своих национальных интересов".
зато с "правильной" ориентацией.
самое главное-- на доске-то с бой-френдом покатался ??