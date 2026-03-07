В США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана»
Администрация Соединенных Штатов намерена получить полный контроль над нефтяными запасами Ирана. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген.
Журналисты попросили его оценить влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на нефть.
«В конечном итоге, нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук [иранского руководства]», — приводит слова Эйгена Газета.RU.
6 марта министр энергетики Катара Саад аль-Кааби допустил, что нефть может подорожать до $150 (более 11 тыс. рублей) за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, рост цен произойдет в течение двух–трех недель, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив.
На этой неделе Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, включая коммерческие корабли и нефтяные танкеры.
Такое впечатление, что США хотят ВСЕ нефтегазовые ресурса Мира к своим рукам прибрать и быть над ВСЕМИ !
что США рассматривают отмену санкций против российской нефти.
Чуть ранее уже отменили санкции против немецкой дочки "Роснефти".
Также США собираются за свой счет страховать танкеры и газовозы.
Это юмор такой, что не хотят "гуманитарную катастрофу"?
Пожалел волк овцу..
У них получится... Разбомбят еще десяток школ и детсадов, и принудят. Это их демократическая тактика.
"Гость: Европеец
Конечно это нужно народу Ирана. Сколько можно лбы разбивать в мечетях и бабы кутать в чёрные одёжи ? А ведь иранки красивые."
--
Европеец, ты вроде уже в возрасте и судя по всему в состоянии думать. Отсюда следует - зачем ты врешь? С каких пор Д.Трамп и все кто за ним стоят стали заботиться в данном случае о народах Ирана? Они то о своем не заботятся - смотри куда как пошел уровень жизни
среднего американца после прихода Д.Трампа в власти. Зато Д.Трамп и его семья удвоили а то и утроили свои состояния. Техмиллиадеры из Силиконовой Долины, которые и привели Д.Трампа к власти стали абсолютными бенефициантами политики Д.Трампа,
правда пока. Что касается мечетей и баб в Иране - это дело народов Ирана и нечего тем США соваться туда. Их что кто-то приглашал
или имеют мандат от Всевышнего? Эта авантюра кончится очень плохо для как США так и Израиля, которых в мире очень "любят".
А так доллар загибается как мировая валюта, а вместе с ним и США, которая и стоит на долларе, когда-то бывшая мировой державой. Поезд для США ушел.