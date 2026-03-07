В США заявили о планах «забрать всю нефть из рук Ирана»

13:45 7.03.2026

Администрация Соединенных Штатов намерена получить полный контроль над нефтяными запасами Ирана. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил директор американского Национального совета по энергетическому доминированию Джаррод Эйген.

Журналисты попросили его оценить влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на нефть.

«В конечном итоге, нам не придется беспокоиться об этих проблемах в Ормузском проливе, потому что мы заберем всю нефть из рук [иранского руководства]», — приводит слова Эйгена Газета.RU.

6 марта министр энергетики Катара Саад аль-Кааби допустил, что нефть может подорожать до $150 (более 11 тыс. рублей) за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, рост цен произойдет в течение двух–трех недель, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив.

На этой неделе Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, включая коммерческие корабли и нефтяные танкеры.