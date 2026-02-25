Базлань feat. Black Borrow «Калинов Мост» (интернет-сингл)

Исполнитель: Базлань feat. Black Borrow, Название: «Калинов Мост», Стиль: славянский метал, Год: 2026

«Базланить» в диалектах означает кричать, громко говорить, орать. Группа «Базлань», играющая славянский метал, делает громоподобную музыку. Но их песни отнюдь не превращаются в беспорядочные суетливые крики, а, как свидетельствуют сами музыканты, исторгают они «лютый славенский звон, где древлепредания обращаются в железный глас». Не верите — послушайте песню «Калинов Мост», где все устроено именно так.

В славянской мифологии Калинов Мост означал переход из мира живых в мир мертвых, События в песне «Базлани» разворачивается очень стремительно, понятно, что погибший умирал не долго и мучительно, а гибель его была мгновенной — скорее всего, на поле брани. Речитатив сменяется брутальным пением, а дальше в пространство песни вторгается и женский вокал. Но все это отнюдь не превращается в хаос: герой бысто берет себя в руки и вспоминает «технику безопасности» перехода Калинова Моста: не оглядываться, не называть свое имя и вступать на него последним. В итоге ему удается сохранить себя и оставить увлекательнейший репортаж из иного мира.

