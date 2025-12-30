Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)

Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)

Исполнитель: Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев, Название: «Посмотри на басиста», Стиль: рок; Год: 2025

Бас-гитаристы нередко становятся объектами насмешек. Сочинители анекдотов почему-то считают их недалекими людьми. Один из анекдотов гласит, что каждый музыкант группы думал, что все внимание прекрасных зрителей направлено исключительно на него, и только в голове у бас-гитариста была единственная мысль: «До-ми-соль, до-ми-соль, до-ми-соль». В другом анекдоте вокалист хвалится, что девушка весь концерт пялилась только на него, а басист ему гневно отвечает: «Но как — ведь на басу играю я!»

Да уж, бас-гитаристы, несмотря на присущую им надежность, крайне редко становятся объектами пристального влияния прекрасных зрительниц. Эту несправедливость решил исправить Кирилл Комаров. В конце нулевых в рамках группы «Кирилл Комаров и Друзья» у него из басового риффа Дмитрия Фомичева родилась песня «Посмотри на басиста». Она быстро стала концертным хитом, но ее записи дело так и не дошло, а потом команда и вовсе распалась. Спустя годы Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев, встретившись в Питере, решили все же песню довести до ума и записать произведение.

Тот самый басовый рифф, который стал в итоге зерном будущей песни, подан в «Посмотри на басиста» вкусно и выгодно. С него она начинается, и выгладит он очень сильно — с оттенком боссановы. Дальше в центре внимания оказывается уже не бас, а его обладатель. В первом куплете лирический субъект очень лестно отзывается о некоей девушке, но мотивация этих похвал довольно необычна. С одной стороны, ее глубокий ум позволяет ей по достоинству оценить скрытые обычно от других достижения басиста. С другой — ее достоинства меркнут по сравнению с качествами этого участника группы.

Далее все внимание героя, исполнителя и слушателей переключается на бас-гитариста. Дается слово в песне и самим басистам, которые, впрочем, не выходят за рамки своих ритмических узоров. «Посмотри на басиста» - это песня-заклинание, которая должна, наконец, обратить внимание аудитории на невидимых тружеников рок-фронта. Среди них между делом справедливо упоминаются и барабанщики, так что, возможно, нас ожидает и продолжение столь заманчивой темы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Петр Чайников
Почему Россия пока безнадежно проигрывает в информационной войне Западу
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Экономист Белоусов заявил о «преимуществе отсталости» у России
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми
Избранное
Советская вокальная школа победила на «Славянском базаре»
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Театральная премьера «Бешеный хворост»: митинги не посещать и товарищей сдавать - учат в школе
Концерт-видеоинсталляция «В пещере горного короля», 4-5 января, Рахманиновский зал МГК
«В чём заключается причина охватившего высшие российские эшелоны желания направить страну по исторической спирали вниз?»
«Признание президента: фактически президент подтвердил, что затеянный восемь лет назад “минский процесс” обернулся полным политическим и моральным фиаско»
«В1991 году Россия пережила примерно то же самое, что Византия в 1204. И хотя обе страны смогли выжить, но жили отнюдь не прежней жизнью»
Иконы из шпона, инновционные гусли и золотое платье Екатерины II: чем удивила юбилейная выставка «Уникальная Россия»
Посев (Егор Летов) «Смерч. Летние записи»
«KKinchevFest», 8-9 сентября, «Севкабель» (Санкт-Петербург)
«Выдачу covid-паспортов в мире контролирует внук Геббельса»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации