Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)

Исполнитель: Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев, Название: «Посмотри на басиста», Стиль: рок; Год: 2025

Бас-гитаристы нередко становятся объектами насмешек. Сочинители анекдотов почему-то считают их недалекими людьми. Один из анекдотов гласит, что каждый музыкант группы думал, что все внимание прекрасных зрителей направлено исключительно на него, и только в голове у бас-гитариста была единственная мысль: «До-ми-соль, до-ми-соль, до-ми-соль». В другом анекдоте вокалист хвалится, что девушка весь концерт пялилась только на него, а басист ему гневно отвечает: «Но как — ведь на басу играю я!»

Да уж, бас-гитаристы, несмотря на присущую им надежность, крайне редко становятся объектами пристального влияния прекрасных зрительниц. Эту несправедливость решил исправить Кирилл Комаров. В конце нулевых в рамках группы «Кирилл Комаров и Друзья» у него из басового риффа Дмитрия Фомичева родилась песня «Посмотри на басиста». Она быстро стала концертным хитом, но ее записи дело так и не дошло, а потом команда и вовсе распалась. Спустя годы Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев, встретившись в Питере, решили все же песню довести до ума и записать произведение.

Тот самый басовый рифф, который стал в итоге зерном будущей песни, подан в «Посмотри на басиста» вкусно и выгодно. С него она начинается, и выгладит он очень сильно — с оттенком боссановы. Дальше в центре внимания оказывается уже не бас, а его обладатель. В первом куплете лирический субъект очень лестно отзывается о некоей девушке, но мотивация этих похвал довольно необычна. С одной стороны, ее глубокий ум позволяет ей по достоинству оценить скрытые обычно от других достижения басиста. С другой — ее достоинства меркнут по сравнению с качествами этого участника группы.

Далее все внимание героя, исполнителя и слушателей переключается на бас-гитариста. Дается слово в песне и самим басистам, которые, впрочем, не выходят за рамки своих ритмических узоров. «Посмотри на басиста» - это песня-заклинание, которая должна, наконец, обратить внимание аудитории на невидимых тружеников рок-фронта. Среди них между делом справедливо упоминаются и барабанщики, так что, возможно, нас ожидает и продолжение столь заманчивой темы.