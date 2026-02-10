РБК: власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram

14:34 10.02.2026

Власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России, сообщает РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах.

Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля.

В декабре прошлого года председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что о полной блокировке Telegram в России речь пока не идет. «Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал он.

В середине января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. В РКН тогда заявили РБК, что новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram. По его словам, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.