РБК: власти приняли решение начать работу по замедлению работы Telegram

Власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России, сообщает РБК со ссылкой на источники в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах.

Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. 

В декабре прошлого года председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что о полной блокировке Telegram в России речь пока не идет. «Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал он.

В середине января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. В РКН тогда заявили РБК, что новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяются.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram. По его словам, это происходит из-за отказа мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

  1. 10.02.2026, 22:25
    Гость: Н-ст

    За плохое дело запад санкции не влепит? А если за блокировку телеграмма не влепит? -значит это плохое дело для рефэ?

  3. 10.02.2026, 21:18
    Гость: Бобёр

    Блокировка телеграм ведь никак не связана с двумя подготовленными бригадами ВСУ в Харьковской области, нацеленными на вторжение в Белгородскую область? Или это как раз, чтоб засекретить очередной провал обороны и разминувшихся кадыровцев на майские? Ну так все равно слышно будет - враги постараются во всех красках подать информацию, и вызовут панику в ряде регионов. Хотя ЛБС уже в москве и подмосковье, там взрывают машины и стреляют в генералов.
    Этими запретами власть уже проиграла инфополе. Блокировками счетов и поборами - поигрывает финансовый сектор, дальше видимо обмишурятся по силовому блоку.

  4. 10.02.2026, 19:50
    Гость: прогнозы

    Казалось бы,как связаны ТГ и Запад? Очередная причина добавить санкаций за "притеснение свободы слова в России".Самое простое начать блокировать в Европе звонки от российских операторов,если телефон числится за сотрудником государственного ведомства или человеком связанным с СВО и равно всех комбатантов из РФ.И могут убедить это делать Грузию,Турцию,Армению,Азербайджан.Каково будет получив несколько миллионов за службу или просто взяв отпуск, приехать в Турцию или Сербию и оказаться без телефона - не будет работать ни одна карта связанная с ФИО указанных категорий.Вычислить же есть ли в семье СВОшники легко - мы знаем много случаев,когда бабенка раздвигала ноги перед пареньком и забеременев тут же уговаривала его ехать на СВО,где можно и погибнуть.Можно и НЕ погибнуть,но в документах муж - участник СВО,а есть ещё награждённые орденами.Так как глупость руссклй бабы вековая,то можно ожидать что она везде растрезвонит о муже СВОшнике и раскидает фотки по соцсетям.

  5. 10.02.2026, 19:18
    Гость: Гость

    Мошенники перейдут с телеграм в макс. Вот и усе. Главная проблема не в телеграме, а в ЦБ. Который позволяет (не блокирует) переводы миллиардов рублей на Украину. И эти миллиарды идут на убийство наших военнослужащих на фронте и на гражданке.

