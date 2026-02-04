Украина намерена превратиться в «стального ежа»
Украина опасается, что любые гарантии в рамках мирного соглашения с Россией не будут работать, поэтому рассматривает сценарий обеспечения безопасности в одиночку в роли «стального ежа», пишет Газета.RU со ссылкой на газету Politico.
Издание напоминает слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что республику нужно превратить «в стального ежа, неперевариваемого для нынешних и будущих агрессоров». Речь идет о создании постоянной многочисленной армии, значительных инвестициях в новейшие технологии БПЛА и ракет, а также развитии производства вооружений.
«На Украине произошло фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться. Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — заявила посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук.
В материале отмечается, что для этого требуется реформа оборонного сектора, обновление системы закупок, модернизация подходов к набору личного состава и значительные финансовые вложения.
