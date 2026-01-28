Матвиенко: сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся»

Ситуацию в "Почте России", особенно с проблемами в сельских отделениях, нельзя отпускать, иначе все сотрудники этого предприятия скоро разбегутся. Об этом на пленарном заседании Совфеда заявила председатель палаты Валентина Матвиенко.

На заседании СФ первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов рассказал о системных проблемах в работе "Почты России".

"Сколько можно жевать эту тему можно? <...> Ну, так нельзя, ну, невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты - маленькие, условия - [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать", - приводит слова Матвиенко ТАСС.

  1. 28.01.2026, 22:44
    Гость: ГостьВ

    Какая власть была и есть в России лучше "туповатой" Советской власти? Профи, конечно, появлялись сами по себе независимо от власти, почковались друг от друга. Это у вас так получается.

  4. 28.01.2026, 22:31
    Гость: Бобёр

    Вот вот закроют интернет, а тут оказывается почта не работает. А что потом? А потом стучат люди в кремль, а там боятся, и спрашивают кто это? а народ с ухмылкой - почтальоны! Удар по логистике страны нанесли не дроны, а правительство. Вот как хлеб привозить перестанут, "дверь запрут - это вам сигнал будет" (с), значит в скорости смена власти.

