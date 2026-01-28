Матвиенко: сотрудники «Почты России» «скоро разбегутся»

15:27 28.01.2026

Ситуацию в "Почте России", особенно с проблемами в сельских отделениях, нельзя отпускать, иначе все сотрудники этого предприятия скоро разбегутся. Об этом на пленарном заседании Совфеда заявила председатель палаты Валентина Матвиенко.

На заседании СФ первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов рассказал о системных проблемах в работе "Почты России".

"Сколько можно жевать эту тему можно? <...> Ну, так нельзя, ну, невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты - маленькие, условия - [плохие], ну и так далее. Особенно [вызывают беспокойство] сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать", - приводит слова Матвиенко ТАСС.